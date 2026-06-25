Over JoJoschool

JoJoschool werd ongeveer zeven jaar geleden opgericht door drie mede-oprichters, waaronder Mathijs de Ruiter, die vandaag de dag verantwoordelijk is voor product, branding en (een deel van) marketing. Sindsdien is het platform gegroeid tot meer dan 80.000 leerlingen. Het platform helpt leerlingen zich voor te bereiden op huiswerk, toetsen en eindexamens door alle content rechtstreeks te koppelen aan de hoofdstukken en paragrafen van de schoolboeken die Nederlandse scholen gebruiken.

Dat werk speelt zich af tegen het lerarentekort en de vergrijzing. De oudere generatie van docenten gaat in een steeds sneller tempo met pensioen en steeds minder jonge mensen willen docent worden. Voor sommige functies is bijna geen personeel meer te vinden. Dit tekort is nog sterker aanwezig voor de functies van docent Frans of Duits. JoJoschool positioneert zichzelf als extra steun voor leerlingen die tussen wal en schip vallen door het docententekort: opgenomen lessen, structuur op paragraaf-niveau, oefeningen, en een eigen AI-tutor genaamd Ainstein die vragen beantwoordt op basis van de eigen content van het platform en de daadwerkelijke schoolboeken waarmee elke klas werkt.

Ainstein in actie

Het verschil zit in een detail dat Mathijs graag aanhaalt. Stel een natuurkunde vraag aan een algemene AI-tool en kijk vervolgens in een Nederlands schoolboek, en je krijgt vaak twee verschillende uitleggen. Een leerling op JoJoschool die paragraaf 9.2 van het natuurkundeboek bestudeert, ziet daarentegen precies de juiste videoles, oefeningen, begrippenlijst, samenvatting en FAQ's voor die paragraaf, terwijl Ainstein zijn antwoorden afstemt op de manier waarop het onderwerp in de klas wordt onderwezen.

JoJoschool verkoopt op twee fronten: aan scholen via bulk licenties van 1.000–2.000 leerlingen tegelijk, en rechtstreeks aan leerlingen en gezinnen, waar de consumentenkant het snelst groeit. Volgens eigen cijfers van het bedrijf scoort 86% van de leerlingen hoger en zegt 83% dat ze sneller leren na gebruik van het platform.

Video is een van de kernpijlers, en het team bouwt die net zo zorgvuldig als de rest van het product. JoJoschool neemt elke les op in een eigen studio en speelt deze af via een zelfgebouwde speler: een two frame format met aan de ene kant de docent en aan de andere kant de slides, naast elkaar en in realtime gesynchroniseerd. Leerlingen die de pratende docent afleidend vinden, kunnen die met één klik verbergen en ervoor kiezen om alleen de slides te zien.

Ongeveer 75% van het kijken gebeurt op een desktop, en JoJoschool is ontworpen voor die omgeving: serieuze studiesessies, weg van alle telefoonmeldingen.

De zelfgebouwde two-frame player van JoJoschool, bovenop de infrastructuur van Kinescope

De uitdaging: de prijsschok van Vimeo

Jarenlang hoste JoJoschool zijn videocatalogus op het Business-abonnement van Vimeo, een opzet die het bedrijf ongeveer €50–60 per maand kostte en op kleine schaal prima werkte. Toen de bibliotheek groeide naar duizenden lessen, vertelde het accountteam van Vimeo aan JoJoschool dat het abonnement niet langer passend was, en duwden ze richting een upgrade die ongeveer 20× duurder zou zijn.

Er was ook een tweede, stiller probleem: Vimeo had bij JoJoschool een paar keer per jaar last van storingen. Niet rampzalig, maar wel voldoende dat het team het in de gaten moest houden.

Ineens zeiden ze: "Jullie gebruiken te veel bandbreedte, jullie moeten twintig keer zoveel betalen." Wij dachten: wat is dit?

Dus begon Mathijs alternatieven te beoordelen aan de hand van een korte lijst must-haves:

Kosten. Voorspelbare, op gebruik gebaseerde prijzen die groei niet zouden afstraffen.

Voorspelbare, op gebruik gebaseerde prijzen die groei niet zouden afstraffen. Beveiliging en data residency. Leerlingdata binnen de EU houden, het liefst in Nederland.

Leerlingdata binnen de EU houden, het liefst in Nederland. Een echt mens aan de andere kant (minder een spec, meer een gevoel): iemand die het team daadwerkelijk kan bereiken wanneer er iets in beweging moet komen.

Waarom Kinescope

We hadden Mathijs ongeveer een jaar voordat de prijsstijging van Vimeo de keuze voor hem maakte, voor het eerst benaderd. Toen hij later de opties grondig vergeleek, vinkte Kinescope elk vakje af:

Prijs. Nadat de ontwikkelaars van JoJoschool de documentatie van elke shortlisted provider hadden gecontroleerd op technische geschiktheid, modelleerde het team de werkelijke kosten op basis van het daadwerkelijke gebruik van JoJoschool. Op die projecties kwam Kinescope 5–10× onder wat Vimeo vroeg uit, de goedkoopste van iedereen op de lijst.

Nadat de ontwikkelaars van JoJoschool de documentatie van elke shortlisted provider hadden gecontroleerd op technische geschiktheid, modelleerde het team de werkelijke kosten op basis van het daadwerkelijke gebruik van JoJoschool. Op die projecties kwam Kinescope 5–10× onder wat Vimeo vroeg uit, de goedkoopste van iedereen op de lijst. Een Nederlands bedrijf. "We proberen zoveel mogelijk met lokale bedrijven te werken," zegt Mathijs. "Derren [Managing Director van Kinescope] komt uit Emmen, een hele kleine stad in Nederland waar de familie van mijn vader is opgegroeid. Dus ik dacht: dit is een match."

"We proberen zoveel mogelijk met lokale bedrijven te werken," zegt Mathijs. "Derren [Managing Director van Kinescope] komt uit Emmen, een hele kleine stad in Nederland waar de familie van mijn vader is opgegroeid. Dus ik dacht: dit is een match." EU data residency. Leerlingdata blijft in Europa in plaats van in de VS, wat belangrijk is voor privacy en voor de scholen aan wie JoJoschool verkoopt.

Leerlingdata blijft in Europa in plaats van in de VS, wat belangrijk is voor privacy en voor de scholen aan wie JoJoschool verkoopt. Beveiligingsfuncties inbegrepen. DRM en de beschermingen die JoJoschool nodig had, waren geen betaalde add-ons: "Alle beveiligingsmaatregelen die we wilden implementeren, konden we implementeren, zonder dat we ergens extra voor moesten betalen."

DRM en de beschermingen die JoJoschool nodig had, waren geen betaalde add-ons: "Alle beveiligingsmaatregelen die we wilden implementeren, konden we implementeren, zonder dat we ergens extra voor moesten betalen." Developer-vriendelijk. De documentatie was op orde, dus bouwen op de API verliep soepel.

Een migratie van één week

Wat het team verraste, was de snelheid van het migratieproces:

Ik vroeg aan Derren: kun jij dit regelen? Twee of drie dagen later was alles overgezet. Wij hebben twee dagen besteed aan het implementeren en testen van Kinescope. Het hele proces was binnen een week klaar.

Nu draait bijna alles bij JoJoschool via de Kinescope API, en juist dat is wat het team het meest waardeert: Kinescope verzorgt de infrastructuur (opslag, levering, DRM), terwijl JoJoschool de onderdelen die het zelf in handen wil houden, ook zelf blijft bouwen.

De two-frame player is daar een goed voorbeeld van. Het team waardeert de video player van Kinescope hoog (Mathijs noemt het een video player die "ongelooflijk goed werkt"), maar ze hadden iets niche-specifieks nodig dat de player van Kinescope niet dekt, dus de twee frames zijn simpelweg twee aparte Kinescope-video's, met daarbovenop een eigen synchronisatielaag en video player van JoJoschool.

Examenmodus met tips en geïntegreerde videomodule

Het team bouwde ook een eigen videobewerker in het admin-paneel, die kant-en-klare lessen automatisch publiceert naar Kinescope. Marketing is de bewuste uitzondering: daar gebruikt JoJoschool de embedded video player van Kinescope, omdat dat eenvoudiger is.

De resultaten

De duidelijkste verandering zit in de factuur. Leg recente Kinescope-facturen naast wat Vimeo destijds rekende, en naast wat Vimeo daarna wilde gaan rekenen, en JoJoschool bespaart minstens €10.000 per jaar — ongeveer 10× lagere kosten dan de offerte van Vimeo.

Maar vraag Mathijs wat er dagelijks veranderde, en hij grijpt naar stabiliteit voordat hij het over de besparing heeft:

Toen we bij Vimeo zaten, hadden we behoorlijk wat downtime, minstens een paar keer per jaar. Nu kan ik me echt niet meer herinneren wanneer dat voor het laatst gebeurde.

Groei was niet meer een kostenprobleem. JoJoschool host inmiddels meer dan 1.000 uur content over 4.000 onderwerpen en 19 vakken. Op het oude abonnement van Vimeo had dat gebruiksniveau opnieuw een verplichte upgrade uitgelokt.

Wat Mathijs het meest waardeert, is moeilijker in een getal te vatten:

Ik kan Derren een e-mail sturen en hij reageert. Ik kan geen director bij Vimeo mailen en daar een antwoord op krijgen. De persoonlijke kant is echt belangrijk om te benadrukken.

Tegenwoordig opent Mathijs het Kinescope-dashboard misschien één keer per jaar. Alles loopt via de API, zodat de aandacht van het team bij Ainstein, de content en de adaptieve lesplannen blijft die het aan het bouwen is.

Wat komt er

JoJoschool rolt een adaptieve leerervaring uit die de meest relevante fragmenten uit meerdere videolessen aaneenrijgt tot een gepersonaliseerd plan, afgestemd op de aankomende toetsdatum en het huidige niveau van iedere leerling. De AI-tutor van het platform, Ainstein, verwijst nu al naar videotranscripties en houdt zijn antwoorden gekoppeld aan de lessen die leerlingen bekijken. Het team wil dit de komende maanden verder uitbouwen.

Ainstein helpt graag met elke vraag — geen vraag is te dom

Voor Mathijs zijn de criteria sinds de migratie niet veranderd, en achteraf gezien lijken ze vanzelfsprekend: een voorspelbare factuur, een platform dat blijft draaien, en een leverancier die altijd in contact blijft.

We hebben geen plannen om te wisselen. Het werkt gewoon ontzettend goed.

Bouw een product zoals JoJoschool. Wij regelen de video.

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