Soporte de la integración de Zoom con Kinescope

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Si tienes dudas sobre cómo instalar, usar o eliminar la integración de Zoom con Kinescope, escríbenos por cualquiera de los canales de soporte.

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Cómo contactar con nosotros

Chat integrado en la interfaz de Kinescope (esquina inferior izquierda del panel).

Telegram: chat de soporte.

Correo electrónico: hello@kinescope.io.

Teléfono: +31 (0) 591 23 90 27.

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Base de conocimientos y documentación

Centro de ayuda: guías y artículos.

Guía paso a paso para conectar Zoom con Kinescope: página de la integración.

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Horario y SLA

El soporte atiende todos los días.

Primera respuesta: en un plazo de 2 horas desde la solicitud.

Resolución del problema: en 1–2 días laborables (según la complejidad).