Kinescope vs Bunny Stream:
la alternativa con el precio completo y el DRM incluido
Bunny.net vende ancho de banda barato, y su DRM es un extra de pago que se factura por licencia encima. Kinescope te da la plataforma completa: distribución segura, Widevine y FairPlay, marca de agua dinámica, analítica y directos sin trabajo de ingeniería. Bunny entrega CDN y API en bruto, y el reproductor, el panel y la seguridad los montas tú.
Diferencias clave
Una plataforma lista para usar
Bunny entrega CDN y API en bruto: el reproductor, el panel y la seguridad los montas tú. Kinescope te da el producto terminado: distribución segura, analítica y directos sin trabajo de ingeniería.
El precio por GB es solo la mitad de la factura
Los 0,005 $/GB que anuncia Bunny se aplican en regiones baratas y con mucho volumen. En Latinoamérica, Asia y África cuesta de 3 a 6 veces más, y eso solo cubre la entrega. El reproductor, el DRM, la analítica y las subidas se pagan aparte. Kinescope lo reúne todo en un solo precio previsible.
DRM del nivel de Netflix, incluido
Widevine y FairPlay de nivel Enterprise gracias a una colaboración directa con Google. Viene integrado en el plan, sin un extra de 99 $ al mes ni tarifas por licencia. Es la misma tecnología de protección que usan Netflix y Disney+.
Marca de agua dinámica por espectador
Cada espectador ve su propia marca de agua (email, IP o texto), así que una filtración se puede rastrear hasta su origen. Bunny solo ofrece un logotipo estático superpuesto.
CDN propio
CDN para vídeo propio en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI, con un SLA del 99,98 % y menos de 2 segundos de latencia en directo. No revendemos Cloudflare ni AWS con margen.
Migración rápida y asistida
Migramos tu biblioteca desde Bunny o desde cualquier CDN en 1–2 días, con los metadatos y los ajustes de acceso intactos. Te acompañamos en todo el proceso con soporte directo en inglés y portugués.
Comparativa rápida
Precio (CDN y almacenamiento)
De 0,03 € a 0,01 €/GB, sin cargos por exceso
~0,01 $/GB; de 3 a 6 veces más en Latinoamérica y Asia
Reproductor, panel y analítica
Incluidos y listos para usar
Los construyes tú (enfoque API-first)
Protección DRM
Widevine y FairPlay, gratis en el plan
Extra de 99 $/mes más tarifas por licencia
Marca de agua dinámica
Por espectador (email, IP o texto)
Solo un logotipo estático superpuesto
CDN
Propio (Latinoamérica, EE. UU., UE, CEI)
Solo ancho de banda en bruto
Puesta en marcha
Plataforma lista, sin equipo de desarrollo
API-first: lo construyes y lo proteges tú
Migración asistida
1–2 días, soporte directo en inglés y portugués
Por tu cuenta
¿El CDN en bruto se te queda corto? Te ayudamos a cambiar
Pasa de Bunny, o de cualquier CDN en bruto, a una plataforma de vídeo terminada. Migramos tu biblioteca en pocos pasos, con los metadatos y los ajustes de acceso intactos, y te ofrecemos una consulta gratuita de costes y seguridad para optimizar tu infraestructura de vídeo. Soporte directo en inglés y portugués durante todo el proceso. Sin cortes y sin permanencia.
Cuándo elegir cada uno
Elige Kinescope si necesitas:
una plataforma terminada: distribución segura, DRM de nivel estudio, marca de agua dinámica, analítica y directos de baja latencia desde el primer día, a un precio previsible y sin un equipo de ingeniería que lo monte.
Elige Bunny si necesitas:
ancho de banda de CDN en bruto y barato, con mucho volumen y en regiones baratas, y tienes un equipo de ingeniería que construya sobre la API el reproductor, el panel, el DRM y la capa de seguridad.
Kinescope: todo lo que esperas de un alojamiento de vídeos profesional
CDN propio
Infraestructura propia, sin AWS ni Cloudflare, en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI, con una disponibilidad del 99,98 %. Servidor MCP para aplicaciones de IA. Velocidad y previsibilidad sin intermediarios.
DRM desde el primer día
Widevine y FairPlay en el plan de entrada, sin el extra de 99 $ al mes ni tarifas por licencia. Protección del nivel de Netflix desde el principio para cursos, contenido de pago y vídeo corporativo, con marca de agua dinámica por espectador para rastrear filtraciones.
Directos con baja latencia
Emisiones con unos 2 segundos de latencia (LL-HLS), entrada por RTMP y sRTMP, grabación automática y chat. Tus webinars y eventos en directo no parecen «televisión en diferido».
Analítica y participación
Mapas de calor segundo a segundo, analítica por espectador y los puntos exactos de abandono, de serie: no tienes que montar un panel sobre una API. Llamadas a la acción en el reproductor y formularios de captación para que cada vídeo sume conversiones.
API e integraciones
API REST completa y SDK abiertos (Swift, Kotlin, Flutter, React, Vue). Conecta tu LMS, tu CRM y tus propios productos sin apaños. Servidor MCP para aplicaciones de IA.
Un solo precio previsible
En un CDN en bruto, el precio por GB es solo la mitad de la factura: el reproductor, el DRM, la analítica y las subidas se pagan aparte. Kinescope lo reúne todo en un único precio de pago por uso, de 0,03 € a 0,01 €/GB según el volumen, sin cargos por exceso por GB ni sorpresas en la factura.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.
Sí, pero fuera del producto base. Bunny Stream incluye autenticación por token y marca de agua. Widevine, FairPlay y PlayReady se venden como Enterprise Multi-DRM: un extra de 99 $ al mes con una tarifa por cada licencia emitida, que se suma al ancho de banda. Por eso el contenido protegido cuesta más por título que el contenido sin proteger. Kinescope incluye Widevine y FairPlay de nivel estudio desde el plan de entrada, al mismo precio tanto si proteges un vídeo como toda tu biblioteca.
Bunny cobra Enterprise Multi-DRM a 99 $ al mes más una tarifa por cada licencia emitida: 0,005 $ por licencia hasta 20.000 al mes, 0,004 $ de 20.000 a 100.000, 0,003 $ de 100.000 a 500.000 y precio a medida por encima (bunny.net, septiembre de 2026). Todo eso se suma a la tarifa de entrega anunciada de 0,005 $/GB, así que la factura crece con cada espectador que abre un vídeo protegido. En Kinescope, el DRM no aparece en la factura: Widevine y FairPlay vienen con el plan, la entrega baja de 0,03 € a 0,01 €/GB según el volumen y la lista completa de precios está publicada en nuestra página de precios.
Bunny Stream cobra por tráfico y almacenamiento, y las funciones no tienen precio aparte: la codificación y el reproductor son gratis, el almacenamiento empieza en 0,01 $/GB y la entrega en 0,005 $/GB en la red de volumen, con un mínimo de 1 $ al mes (bunny.net, septiembre de 2026). El problema está en lo que queda fuera de esa tarifa: Enterprise Multi-DRM cuesta 99 $ al mes más tarifas por licencia, y lo que el reproductor no hace lo construyes tú sobre la API. Kinescope cobra una sola tarifa, de 0,03 € a 0,01 €/GB, que ya incluye el reproductor, el DRM, la marca de agua dinámica, la analítica y los directos.
Bunny es infraestructura de CDN en bruto con API: el reproductor, el panel, el DRM y la capa de seguridad los construyes tú. Kinescope es una plataforma terminada: distribución segura, DRM de nivel estudio, marca de agua dinámica, analítica y directos vienen incluidos, con un precio previsible y sin necesidad de un equipo de ingeniería que lo monte.
Esa tarifa se aplica en regiones baratas con mucho volumen y solo cubre el ancho de banda. En Latinoamérica, Asia y África sale de 3 a 6 veces más cara, y el reproductor, el DRM, la analítica y las subidas se pagan aparte. Kinescope lo reúne todo en una sola tarifa que baja de 0,03 € a 0,01 €/GB según el volumen, sin cargos por exceso por GB. Por eso la factura total suele ser más baja y mucho más previsible.
Sí. Kinescope traslada tu contenido desde Bunny, o desde cualquier CDN, en 1–2 días, con los metadatos y los ajustes de acceso intactos. Tienes soporte directo en inglés y portugués y una consulta gratuita de costes y seguridad para optimizar tu infraestructura de vídeo. Sin cortes y sin permanencia.