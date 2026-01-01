Bunny Stream cobra por tráfico y almacenamiento, y las funciones no tienen precio aparte: la codificación y el reproductor son gratis, el almacenamiento empieza en 0,01 $/GB y la entrega en 0,005 $/GB en la red de volumen, con un mínimo de 1 $ al mes (bunny.net, septiembre de 2026). El problema está en lo que queda fuera de esa tarifa: Enterprise Multi-DRM cuesta 99 $ al mes más tarifas por licencia, y lo que el reproductor no hace lo construyes tú sobre la API. Kinescope cobra una sola tarifa, de 0,03 € a 0,01 €/GB, que ya incluye el reproductor, el DRM, la marca de agua dinámica, la analítica y los directos.