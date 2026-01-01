Casos de uso Kinescope reúne en una plataforma cursos de pago, formación interna, emisiones en directo y bibliotecas de vídeo con tu marca. Vidyard combina el alojamiento de vídeos con la prospección comercial y el seguimiento de clientes.

Modelo de precios Kinescope cobra por el uso de la infraestructura, con miembros ilimitados en el espacio de trabajo en el plan Super. Vidyard cobra licencias por usuario, así que el tamaño del equipo cambia el precio de la suscripción.

Protección del contenido Los dos ofrecen contraseñas y restricciones por dominio. Kinescope añade marcas de agua y DRM con Widevine y FairPlay sin coste extra en el plan Super. Los planes públicos de Vidyard no mencionan Widevine ni FairPlay.

Analítica de vídeo Kinescope mide hasta dónde se ve cada vídeo y cómo rinde cada inserción, con informes exportables para cursos, directos y bibliotecas. Vidyard conecta los datos de cada espectador con el seguimiento comercial y los flujos del CRM.

Marca y llamadas a la acción Kinescope incluye en el plan Super páginas de vídeo con tu marca, personalización del reproductor y botones de llamada a la acción. Vidyard ofrece páginas con tu marca y plantillas de llamadas a la acción desde Starter, y llamadas a la acción personalizadas en Teams.