Kinescope vs Vidyard:
qué alternativa elegir para tu producto o tu equipo de ventas
¿Tu equipo necesita entregar una biblioteca de vídeos o enviar mensajes personales a clientes? Compara alojamiento, protección, analítica e integraciones y elige lo que encaja con tu forma de trabajar.
En qué se diferencian Kinescope y Vidyard
Casos de uso
Kinescope reúne en una plataforma cursos de pago, formación interna, emisiones en directo y bibliotecas de vídeo con tu marca. Vidyard combina el alojamiento de vídeos con la prospección comercial y el seguimiento de clientes.
Modelo de precios
Kinescope cobra por el uso de la infraestructura, con miembros ilimitados en el espacio de trabajo en el plan Super. Vidyard cobra licencias por usuario, así que el tamaño del equipo cambia el precio de la suscripción.
Protección del contenido
Los dos ofrecen contraseñas y restricciones por dominio. Kinescope añade marcas de agua y DRM con Widevine y FairPlay sin coste extra en el plan Super. Los planes públicos de Vidyard no mencionan Widevine ni FairPlay.
Analítica de vídeo
Kinescope mide hasta dónde se ve cada vídeo y cómo rinde cada inserción, con informes exportables para cursos, directos y bibliotecas. Vidyard conecta los datos de cada espectador con el seguimiento comercial y los flujos del CRM.
Marca y llamadas a la acción
Kinescope incluye en el plan Super páginas de vídeo con tu marca, personalización del reproductor y botones de llamada a la acción. Vidyard ofrece páginas con tu marca y plantillas de llamadas a la acción desde Starter, y llamadas a la acción personalizadas en Teams.
API e integraciones
Kinescope tiene integraciones listas para Moodle, WordPress y Open edX, además de API y SDK. Vidyard se centra en integraciones de ventas y marketing, con acceso a la API de gestión en Enterprise.
Funciones y condiciones de los planes
Protección DRM
Widevine y FairPlay incluidos en Super
Widevine y FairPlay no figuran en los planes públicos
CDN e infraestructura
Propios (Latinoamérica, EE. UU., Europa, CEI)
CDN sobre infraestructura de AWS
Marca
Reproductor de marca blanca y páginas con tu marca
Páginas con tu marca desde Starter
Analítica de vídeo
Retención, exportación e identificación de espectadores por API
Datos por espectador desde Starter
Precio
Pago por uso, mínimo 10 €/mes
Por usuario. Planes de equipo con presupuesto aparte
SLA
99,98 % en Mega
No figura en la comparativa de planes
Resolución de vídeo
Hasta 4K en Super
Hasta 4K
Edición de vídeo integrada
Recorte y corte de fragmentos
Recorte
Miembros del equipo
Ilimitados en Super
Licencias por usuario
API e integraciones
API REST, SDK y plugins listos
CRM en Teams, API de gestión en Enterprise
Tú decides el cambio, nosotros traemos tus vídeos
Kinescope te ayuda a trasladar tu biblioteca desde Vidyard. Habla con soporte sobre el acceso a los archivos y la migración gratuita en Super. Planifica el cambio de los códigos de inserción y comprueba los vídeos copiados antes de cerrar tu cuenta anterior.
¿Qué plataforma encaja con tu trabajo?
Elige Kinescope si necesitas:
Un sitio para cursos, vídeos internos y contenido dentro de tu propio producto, con Widevine y FairPlay en Super, integraciones listas, acceso a la API y sin cuota por usuario para tu equipo. Sigues el uso de la infraestructura a medida que crecen tu biblioteca y tu audiencia.
Elige Vidyard si necesitas:
Grabar y enviar vídeos personales a posibles clientes, saber quién los vio y llevar ese interés a tu CRM. Elige el plan según las integraciones y las herramientas de equipo que pide tu proceso de ventas.
Kinescope: lo que esperas de un alojamiento de vídeos profesional
Entrega desde nuestro propio CDN
Aloja tu biblioteca y entrega los vídeos desde el CDN propio de Kinescope. El reproductor ajusta la calidad a la conexión de cada espectador.
DRM en el plan Super
Combina el cifrado Widevine y FairPlay con contraseñas, restricciones por dominio y marcas de agua para proteger vídeos de pago y contenido interno. Todo viene incluido en tu plan.
Del directo a la grabación
Emite clases, webinars y eventos en tu web, con chat y grabación. Después, ordena las grabaciones en la misma biblioteca.
Mira qué vio cada persona
Sigue las visualizaciones, la retención y el origen de la audiencia. Para asociar una sesión de visualización a una persona, pasa su ID de usuario por la API del reproductor.
Vídeo dentro de tu producto
Conecta Kinescope a Moodle, WordPress u Open edX con integraciones listas. Usa la API REST y los SDK para automatizar subidas, gestionar vídeos o integrar la reproducción en tu propia aplicación.
Un equipo sin cuota por usuario
Añade miembros al espacio de trabajo en Super sin comprar licencias. La factura depende del almacenamiento, la entrega y el procesamiento de vídeo. Calcula el coste con las tarifas por uso publicadas.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Prueba Kinescope gratis: 100 minutos de vídeo almacenado y 200 GB de tráfico al mes, sin tarjeta
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.
Depende de cómo use el vídeo tu equipo. Kinescope encaja si necesitas una biblioteca de vídeo protegida e integrada en tu web o tu producto. Vidyard ofrece un flujo de ventas: grabas mensajes de prospección, recibes avisos cuando alguien los ve y envías los datos de interés a tu CRM. Antes de migrar, revisa cuáles de esas rutinas usa tu equipo.
En Super no hay cuota por miembro del espacio de trabajo. La factura final depende del uso de la infraestructura. El plan gratuito admite dos miembros. Si comparas costes con las suscripciones por usuario de Vidyard, confirma el número de licencias y el periodo de facturación.
No. Vidyard ofrece Video Insights desde Starter, con el porcentaje visto y los clics en las llamadas a la acción. Las dos plataformas necesitan identificar al espectador: Kinescope recibe un ID de usuario por la API del reproductor, y Vidyard usa, entre otros métodos, enlaces con seguimiento, formularios e integraciones.
El soporte de Kinescope revisa tu biblioteca y las opciones de acceso a los archivos para organizar una migración gratuita en Super. El proveedor de origen puede cobrar por el tráfico de la transferencia. Planifica el cambio de los códigos de inserción y la reconexión de las integraciones, y comprueba los vídeos copiados antes de cerrar tu cuenta anterior. Mover los archivos de vídeo no traslada de forma automática el historial de interacción, los contactos del CRM ni los flujos de ventas.