Calculadora de bitrate de vídeo
Calcule o tamanho de um vídeo, o bitrate de um arquivo que você já tem e quanto tráfego e dinheiro o streaming vai consumir.
Tamanho do arquivo
2,9 GB
Bitrate
6,5 Mbps
Conexão do espectador
9,1 Mbps
Bitrate médio
6,2 Mbps
Em kilobits
6.222 kbps
Corresponde a
1080p
Kinescope, por mês
€72,89
Tráfego mensal
2.925 GB
Armazenamento da biblioteca
146 GB
Processamento, pago uma vez
3.000 min · €30,00
Estimativa nas faixas pay-as-you-go: tráfego de €0,03 a €0,01 por GB, armazenamento de €0,03 a €0,02 por GB, processamento €0,01 por minuto enviado, pago uma vez. O plano Super tem mínimo de €10 por mês. Ver preços
Bitrates recomendados para H.264
|Resolução
|Recomendado
|Por hora assistida
|360p
|0,5–0,8 Mbps
|0,29 GB
|480p
|1–1,5 Mbps
|0,6 GB
|720p
|2,5–4 Mbps
|1,5 GB
|1080p
|5–8 Mbps
|2,9 GB
|4K
|15–25 Mbps
|9,0 GB
A 24–30 fps. Para 50–60 fps, conte com cerca de 1,5× o bitrate; H.265 e AV1 precisam de cerca da metade para a mesma imagem.
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- Sem cartão de crédito
- Planos pagos a partir de €10 por mês, entrega a partir de €0,03/GB
Como a calculadora funciona
Tamanho do arquivo
Bitrate pelo tamanho
Taxa de quadros e codec
Conexão do espectador
Tráfego de streaming
Streaming adaptativo
Perguntas frequentes
Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa O que é bitrate.