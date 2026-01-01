Calculadora de bitrate de vídeo

Calcule o tamanho de um vídeo, o bitrate de um arquivo que você já tem e quanto tráfego e dinheiro o streaming vai consumir.

Resolução
Taxa de quadros
Codec
Duração
Preenchido pela escolha acima. Digite o seu para substituir.

Tamanho do arquivo

2,9 GB

Bitrate

6,5 Mbps

Conexão do espectador

9,1 Mbps

Bitrates recomendados para H.264

ResoluçãoRecomendadoPor hora assistida
360p0,5–0,8 Mbps0,29 GB
480p1–1,5 Mbps0,6 GB
720p2,5–4 Mbps1,5 GB
1080p5–8 Mbps2,9 GB
4K15–25 Mbps9,0 GB

A 24–30 fps. Para 50–60 fps, conte com cerca de 1,5× o bitrate; H.265 e AV1 precisam de cerca da metade para a mesma imagem.

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Como a calculadora funciona

Tamanho do arquivo

Tamanho = bitrate × duração ÷ 8. Por exemplo, um vídeo de 1 hora a 6,5 Mbps tem 6,5 × 3.600 ÷ 8 = 2.925 MB, cerca de 2,9 GB.

Bitrate pelo tamanho

Bitrate = tamanho × 8 ÷ duração. Por exemplo, um arquivo de 700 MB com 15 minutos tem em média 700 × 8 ÷ 900 ≈ 6,2 Mbps.

Taxa de quadros e codec

50–60 fps pedem cerca de 1,5× o bitrate de 24–30 fps. H.265 e AV1 chegam à mesma imagem com cerca de metade do bitrate do H.264.

Conexão do espectador

O espectador precisa de cerca de 1,4× o bitrate do vídeo para o player manter um buffer e não travar em pequenas quedas de velocidade.

Tráfego de streaming

Tráfego = visualizações × minutos assistidos × bitrate. Conte os minutos realmente assistidos: a maioria das pessoas não vê o vídeo até o fim.

Streaming adaptativo

Com bitrate adaptativo, o player escolhe uma versão mais leve em conexões lentas, então o tráfego real costuma ficar abaixo da estimativa em qualidade máxima.

Perguntas frequentes

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa O que é bitrate.

Multiplique o bitrate pela duração em segundos e divida por 8. Por exemplo, 6,5 Mbps × 3.600 segundos ÷ 8 = 2.925 MB, ou cerca de 2,9 GB para uma hora de vídeo em 1080p.

Para H.264 a 24–30 fps, de 5 a 8 Mbps. A 50–60 fps, conte com cerca de 1,5 vez mais. Com H.265 ou AV1, cerca de metade do bitrate dá a mesma imagem.

Multiplique o tamanho em megabytes por 8 e divida pela duração em segundos. Um arquivo de 700 MB com 15 minutos tem bitrate médio de cerca de 6,2 Mbps.

Cerca de 2,9 GB em 1080p a 6,5 Mbps, 1,5 GB em 720p a 3,25 Mbps e 9 GB em 4K a 20 Mbps. A tabela de referência nesta página mostra todas as resoluções.
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