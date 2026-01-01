Gerador de código embed de vídeo

Cole o link de um vídeo da Kinescope, escolha o tamanho e as configurações do player e copie um código iframe responsivo para qualquer site.

Com o campo vazio, mostramos o vídeo de demonstração.
Tamanho
Proporção
Reprodução
Qualidade
Player e página 
<div style="position: relative; padding-top: 56.25%; width: 100%">
  <iframe
    src="https://kinescope.io/embed/2EwKFSxfJsnEwhVW4DqXxr?playsinline=1"
    allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; encrypted-media; gyroscope; accelerometer; clipboard-write; screen-wake-lock;"
    frameborder="0"
    allowfullscreen
    loading="lazy"
    style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;"
  ></iframe>
</div>

Cole o código no HTML da sua página. O atributo allow é obrigatório para autoplay, tela cheia, Picture-in-Picture e DRM.

Ainda não tem um vídeo na Kinescope?

Envie um no plano grátis e cole o link no gerador. O player ajusta a qualidade à conexão de cada pessoa e toca sem anúncios.

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O que cada configuração faz

Responsivo ou fixo

O código responsivo coloca o player em uma caixa que mantém a proporção, então o vídeo ocupa a largura de qualquer coluna e tela. O código fixo define largura e altura em pixels, para layouts que não mudam.

Autoplay e som

Os navegadores bloqueiam autoplay com som. Com o autoplay ligado, o player da Kinescope começa depois de carregar e tira o som se o áudio for bloqueado. Ligue Sem som para começar sempre em silêncio.

Vídeo de fundo

background=1 esconde os controles e liga autoplay, sem som e loop. Use em um vídeo de destaque no topo da página ou em um loop de produto atrás de um texto.

Ponto de início

t define onde a reprodução começa, em segundos: 1:30 vira t=90. A pessoa ainda pode voltar ao começo.

Qualidade

quality recebe uma altura em pixels, como 720 ou 1080. Em Auto, o player escolhe a versão pela conexão, com bitrate adaptativo.

O atributo allow

Sem allow, autoplay, tela cheia, Picture-in-Picture e DRM podem não funcionar. Mantenha como gerado e não adicione o atributo sandbox.

Perguntas frequentes

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Documentação de embed.

Copie o link ou o ID do vídeo no painel da Kinescope, cole no gerador, escolha o tamanho e as configurações do player e cole o código no HTML da sua página. O painel também entrega o código nas configurações de Embed do vídeo.

Coloque o iframe dentro de um contêiner com position: relative, width: 100% e um padding superior igual à proporção: 56,25% para 16:9, 177,78% para vertical 9:16, 75% para 4:3. O iframe fica com posição absoluta, 100% de largura e de altura. O gerador escreve esse código para você.

Adicione autoplay=1 ao link do player. Os navegadores bloqueiam autoplay com som, então adicione também muted=1 se o vídeo precisa começar em qualquer dispositivo. Para um vídeo silencioso em loop, sem controles, use background=1.

Sim. Adicione t com o número de segundos, por exemplo t=90 para começar em 1:30; a pessoa ainda pode voltar. Para mostrar só um trecho, a documentação traz seek, que corta tudo antes de um ponto, e duration, que corta tudo depois do trecho.
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