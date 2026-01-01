Gerador de código embed de vídeo
Cole o link de um vídeo da Kinescope, escolha o tamanho e as configurações do player e copie um código iframe responsivo para qualquer site.
<div style="position: relative; padding-top: 56.25%; width: 100%">
<iframe
src="https://kinescope.io/embed/2EwKFSxfJsnEwhVW4DqXxr?playsinline=1"
allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; encrypted-media; gyroscope; accelerometer; clipboard-write; screen-wake-lock;"
frameborder="0"
allowfullscreen
loading="lazy"
style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;"
></iframe>
</div>
Cole o código no HTML da sua página. O atributo
allow é obrigatório para autoplay, tela cheia, Picture-in-Picture e DRM.
Ainda não tem um vídeo na Kinescope?
Envie um no plano grátis e cole o link no gerador. O player ajusta a qualidade à conexão de cada pessoa e toca sem anúncios.
- 100 minutos e 200 GB de tráfego por mês grátis
- Sem cartão de crédito
- Planos pagos a partir de €10 por mês, entrega a partir de €0,03/GB
O que cada configuração faz
Responsivo ou fixo
Autoplay e som
Vídeo de fundo
Ponto de início
Qualidade
O atributo allow
Perguntas frequentes
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