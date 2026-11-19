Preço
Kinescope: tarifas no site, Super a partir de €10/mês. Samba: preço só na proposta comercial.
Kinescope: tarifas no site, Super a partir de €10/mês. Samba: preço só na proposta comercial.
Kinescope: Widevine e FairPlay no Super. Samba: token, geobloqueio e DRM sem tipo informado.
Samba: LMS próprio, com quizzes e simulados. Kinescope: plugins para Moodle e Open edX e embed na área de membros.
As duas têm chat e retransmissão. A Samba também insere anúncios na live.
Samba: legendas em até 5 idiomas e busca no vídeo. Kinescope: legendas e capítulos com IA no Super.
Kinescope: meta de 99,98% de disponibilidade mensal e SLA financeiro no Mega. Samba: SLA não publicado no site.
Dados da Samba: página do Samba Videos Pro e post sobre o Samba Videos Pro (19/09/2025), consultados em 19/11/2026. O que a Samba não publica aparece como “não informado”. Dados da Kinescope: preços e SLA.
A Kinescope transfere sua biblioteca da Samba sem custo nos planos Super e Mega. O suporte avalia como baixar os arquivos e organiza a cópia. Mantenha os embeds antigos no ar até validar os novos.
Widevine e FairPlay criptografam as aulas, e a marca d’água mostra o e-mail de quem assiste.
Restrinja os domínios, e um embed copiado não toca em outro site.
Plugins para Moodle e Open edX, integração com Zoom e login por SSO. Em qualquer outra área de membros, o vídeo entra por iframe.
A IA gera legendas e capítulos na página do vídeo. Você revisa, publica, e o aluno liga as legendas no player.
Transmita a aula ao vivo com chat. Quando a live termina, a gravação vira um vídeo comum na mesma conta.
Envie o ID do aluno pela API do player e acompanhe quanto cada um assistiu. Os dados seguem para o seu LMS ou BI.
Veja quanto eles economizaram ao migrar.