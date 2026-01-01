Converter vídeo para MP4
MOV, MKV, WebM e outros formatos para MP4 direto no navegador. Se o vídeo já está em H.264, a conversão leva segundos e não perde qualidade.
Saída
MP4
Vídeo e áudio
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A conversão roda no seu navegador, com WebCodecs. Nada é enviado.
Vai publicar o vídeo num site ou num curso?
Envie o original para a Kinescope: ela transcodifica para todas as qualidades até 4K, e o player escolhe a qualidade pela conexão de cada aluno, com entrega pela própria CDN.
- 100 minutos e 200 GB de tráfego por mês grátis
- Sem cartão de crédito
- Planos pagos a partir de €10 por mês, entrega a partir de €0,03/GB
Como funciona a conversão
Contêiner e codec são coisas diferentes
Cópia rápida, sem perda
Recodificação quando precisa
HEVC do iPhone
MP4 pronto para a web
Nada sai do seu computador
Perguntas frequentes
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