Ferramentas de vídeo grátis

Gere o código embed de um vídeo, calcule bitrate e custo de streaming e teste um stream HLS. Tudo roda no navegador, sem cadastro.

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  • Gerador de código embed

    Cole o link de um vídeo da Kinescope, escolha autoplay, loop, ponto de início ou qualidade e copie um iframe responsivo. A prévia toca com as suas configurações.

    HTML
    <iframe src="…/embed/ID
  ?t=90&loop=1"
  allow="autoplay; …">
</iframe>
    Gerar código embed

  • Calculadora de bitrate

    Descubra o tamanho do arquivo pelo bitrate e pela duração, o bitrate pelo tamanho e o tráfego e o custo mensal de streaming da sua biblioteca.

    Exemplo
    1080p · 6,5 Mbps
1 hora de vídeo
→ 2,9 GB
    Calcular bitrate

  • Player HLS online

    Cole um link .m3u8 para tocar a transmissão no navegador. Veja as qualidades, bitrates, codecs, faixas de áudio e legendas e o log de erros.

    Mostra
    Qualidades e bitrates
Ao vivo ou VOD, buffer
Texto da playlist, erros CORS
    Testar um stream HLS

Hospede na Kinescope os vídeos que você testa aqui

A Kinescope transcodifica cada upload em uma escada HLS adaptativa, entrega pela própria CDN e gera o código embed do player.

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  • 100 minutos e 200 GB de tráfego por mês grátis
  • Sem cartão de crédito
  • Planos pagos a partir de €10 por mês, entrega a partir de €0,03/GB

Perguntas frequentes

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Central de ajuda.

Sim. Funcionam sem conta e sem cadastro, e não há limite de uso.

Só para o gerador de código embed: ele monta o código de um vídeo hospedado na Kinescope. A calculadora de bitrate aceita quaisquer números, e o player HLS toca qualquer link .m3u8 público.

Não. A calculadora e o gerador funcionam no seu navegador, e o player HLS carrega a playlist e os segmentos direto do seu link, sem enviá-lo à Kinescope.
Obrigado! Recebemos o seu envio!
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