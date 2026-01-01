Player HLS online

Cole um link .m3u8 para tocar o stream e ver as qualidades, bitrates, codecs, faixas e erros.

Cole um link .m3u8 e clique em Reproduzir, ou teste o stream de exemplo.

Toca no seu navegador. O link não é enviado à Kinescope.

Tocando agora

Tipo

Duração

Buffer à frente

Duração do segmento

QualidadeResoluçãoBitrateCodecsQuadros por segundo
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O que o player mostra

Qualidades

Todas as qualidades listadas na playlist master, com resolução, bitrate, codecs e quadros por segundo. Fixe uma para ver como fica, ou deixe em Auto para acompanhar o bitrate adaptativo trocando de qualidade.

Ao vivo ou sob demanda

O player lê a playlist de mídia e mostra se o stream é ao vivo ou VOD, a duração ou a janela ao vivo e a duração-alvo dos segmentos.

Buffer

O buffer à frente mostra quantos segundos já foram baixados depois do ponto de reprodução. Se fica perto de zero, os segmentos chegam mais devagar do que tocam.

Áudio e legendas

As faixas de áudio alternativas e as de legenda da playlist, com nome e idioma.

Texto da playlist

A playlist master como está, para conferir tags como #EXT‑X‑STREAM‑INF, CODECS e RESOLUTION sem abrir o arquivo em outro lugar.

Erros e CORS

O log registra cada troca de qualidade e cada erro. O mais comum é CORS: o servidor precisa enviar Access‑Control‑Allow‑Origin para que um navegador em outro site consiga ler o stream.

Perguntas frequentes

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa O que é HLS.

Cole o link da playlist .m3u8 no campo e clique em Reproduzir. O stream toca no seu navegador, e o player mostra as qualidades, as faixas e o texto da playlist. O link precisa ser público: um arquivo do seu computador ou uma playlist que pede login não carrega.

Quase sempre por CORS: o servidor precisa enviar o cabeçalho Access-Control-Allow-Origin, senão o navegador impede outros sites de ler o stream. Outras causas: link assinado expirado, playlist que exige cookies ou token, codec que o navegador não decodifica ou segmentos criptografados com DRM, que precisam de licença. A aba Log mostra qual erro aconteceu.

Chrome, Edge, Firefox e Safari no computador, e Chrome no Android, via Media Source Extensions. No iPhone o stream toca com o HLS nativo do navegador, que não mostra os detalhes das qualidades.

Não. A playlist e os segmentos carregam direto no seu navegador; o link não é enviado à Kinescope.
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