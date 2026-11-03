Plataformas de infoprodutosTaxas, saque, área de membros e vídeo das principais do Brasil

Comparamos Kiwify, Hotmart, Eduzz e Nutror pelo que pesa no bolso e na operação: quanto fica de cada venda, quando o dinheiro cai, como funciona a área de membros e onde o vídeo das aulas é hospedado.

Quanto sobra de cada venda

Digite o preço do seu produto. A barra mostra quanto fica com você depois da taxa principal de cada plataforma, na venda à vista.

Preço → quanto fica com você

  • Eduzz R$ 279,96taxa R$ 17,04
  • Kiwify R$ 267,81taxa R$ 29,19
  • Hotmart R$ 265,11taxa R$ 31,89

Kiwify: 8,99% + R$ 2,49 · Hotmart: 9,9% + R$ 2,49 · Eduzz: 4,9% + R$ 2,49 (Básico). Sem juros de parcelamento, antecipação ou taxa de saque. A Nutror é a área de membros da Eduzz e segue a taxa da Eduzz.

Tabela comparativa

Critério KiwifyHotmartEduzzNutror
Taxa por venda8,99% + R$ 2,499,9% + R$ 2,494,9% + R$ 2,49 (Básico)Grátis (taxa da Eduzz na venda)
MensalidadeR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Saque do Pix2 dias2 dias30 dias (Básico)Prazo do plano Eduzz
Saque do cartão15 dias30 dias30 dias (Básico)Prazo do plano Eduzz
Área de membrosLite e Completa, appHotmart ClubEduzz Membros, grátisÉ a área de membros
Hospedagem de vídeoPrópria, até 5 GB/vídeo, 4KHotmart Player, até 1080pSafeVideo, 2 GB no BásicoSafeVideo, 2 GB no Básico
Vídeo externo na aulaSó link do YouTubeEmbed pelo código-fonteCódigos de embedCódigos de embed
Reclame AquiBoa · 7,9Ótima · 8,4Ótima · 8,1Página da Eduzz · 8,1

Como escolher a plataforma de infoprodutos

  • A taxa no seu preço, não a taxa anunciadaUma parte fixa por venda pesa muito mais num produto de R$ 47 do que num de R$ 997. Rode a calculadora com o seu preço antes de comparar percentuais.
  • O prazo de saque do cartãoPix costuma cair rápido; o cartão é que segura o caixa. Em lançamento, a diferença entre 2 e 30 dias muda o quanto você pode reinvestir em tráfego.
  • Onde o vídeo fica e como é protegidoHospedar na própria plataforma é cômodo, mas o player, a qualidade e a proteção são os dela. Veja se dá para usar DRM, marca d’água por aluno e restrição de domínio.
  • Quanto custa sairSe as aulas estão presas no player da plataforma, trocar de checkout significa subir tudo de novo. Com o vídeo numa hospedagem externa, a biblioteca vai junto.
  • Reputação e suporteReclame Aqui, tempo de resposta e canais em português. Uma conta bloqueada no meio do lançamento custa mais que qualquer diferença de taxa.
Vídeo à parte da plataforma

A plataforma vende. O vídeo pode morar fora dela.

Checkout, área de membros e hospedagem de vídeo são decisões separadas. Com as aulas na Kinescope, você ganha DRM Widevine e FairPlay, marca d’água com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, e leva a mesma biblioteca para qualquer plataforma que aceite vídeo externo.

  1. Suba as aulas e a Kinescope gera as versões de 360p a 4K, entregues pela CDN própria.
  2. Ative a proteção: DRM a partir do Super (€10/mês), marca d’água e lista de domínios.
  3. Cole o embed na aula da plataforma, onde ela aceitar vídeo externo.
Começar grátis Guia da área de membros

Como montamos a comparação

Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e das centrais de ajuda de cada plataforma, consultadas em novembro de 2026; a reputação, das páginas públicas no Reclame Aqui. As fontes de cada número estão no fim de cada perfil. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com as plataformas comparadas. Viu algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.

Perguntas frequentes

Entre as quatro comparadas, a Eduzz no plano Básico: 4,9% + R$ 2,49 por venda. A Kiwify cobra 8,99% + R$ 2,49 e a Hotmart, 9,9% + R$ 2,49 até R$ 99.999 por ano. A Nutror é a área de membros da Eduzz e não cobra à parte.

Pix e boleto saem em 2 dias na Kiwify e na Hotmart. No cartão, a Kiwify libera em 15 dias e a Hotmart em 30. A Eduzz informa 30 dias nos planos Básico e Intermediário e 15 no Unity.

No Reclame Aqui, entre maio e outubro de 2026: Hotmart “Ótima”, nota 8,4; Eduzz “Ótima”, 8,1; Kiwify “Boa”, 7,9. A Nutror usa a página da Eduzz.

Não. Hotmart Club e Eduzz Membros (Nutror) aceitam vídeo incorporado de outros players. A Kiwify documenta só link do YouTube; para usar outro player com ela, entregue as aulas numa área de membros que aceita embed.

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