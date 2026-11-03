Plataformas de infoprodutosTaxas, saque, área de membros e vídeo das principais do Brasil
Comparamos Kiwify, Hotmart, Eduzz e Nutror pelo que pesa no bolso e na operação: quanto fica de cada venda, quando o dinheiro cai, como funciona a área de membros e onde o vídeo das aulas é hospedado.
Quanto sobra de cada venda
Digite o preço do seu produto. A barra mostra quanto fica com você depois da taxa principal de cada plataforma, na venda à vista.
Preço → quanto fica com você
- Eduzz R$ 279,96taxa R$ 17,04
- Kiwify R$ 267,81taxa R$ 29,19
- Hotmart R$ 265,11taxa R$ 31,89
Kiwify: 8,99% + R$ 2,49 · Hotmart: 9,9% + R$ 2,49 · Eduzz: 4,9% + R$ 2,49 (Básico). Sem juros de parcelamento, antecipação ou taxa de saque. A Nutror é a área de membros da Eduzz e segue a taxa da Eduzz.
- KiwifyCheckout · Área de membros · Afiliados
Checkout, área de membros gratuita e app do aluno, com taxa de 8,99% + R$ 2,49 por venda e sem mensalidade.
- Taxa
- 8,99% + R$ 2,49
- Saque Pix
- 2 dias
- Vídeo
- Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
- HotmartCheckout · Hotmart Club · Marketplace
Checkout, Hotmart Club e Hotmart Player: 9,9% + R$ 2,49 por venda até R$ 99.999 por ano, com o player incluído desde setembro de 2026.
- Taxa
- 9,9% + R$ 2,49
- Saque Pix
- 2 dias
- Vídeo
- Hotmart Player, até 1080p
- EduzzCheckout · Eduzz Membros · SafeVideo
Checkout, área de membros (Eduzz Membros) e SafeVideo: do plano Básico, 4,9% + R$ 2,49 por venda, a planos com mais armazenamento de vídeo.
- Taxa
- 4,9% + R$ 2,49 (Básico)
- Saque Pix
- 30 dias (Básico)
- Vídeo
- SafeVideo, 2 GB no Básico
- NutrorÁrea de membros · Eduzz
A área de membros da Eduzz, hoje chamada Eduzz Membros: grátis para quem vende pela Eduzz, com aulas hospedadas no SafeVideo.
- Taxa
- Grátis (taxa da Eduzz na venda)
- Saque Pix
- Prazo do plano Eduzz
- Vídeo
- SafeVideo, 2 GB no Básico
Tabela comparativa
|Critério
|Kiwify
|Hotmart
|Eduzz
|Nutror
|Taxa por venda
|8,99% + R$ 2,49
|9,9% + R$ 2,49
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|2 dias
|2 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|Saque do cartão
|15 dias
|30 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|Área de membros
|Lite e Completa, app
|Hotmart Club
|Eduzz Membros, grátis
|É a área de membros
|Hospedagem de vídeo
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Hotmart Player, até 1080p
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Vídeo externo na aula
|Só link do YouTube
|Embed pelo código-fonte
|Códigos de embed
|Códigos de embed
|Reclame Aqui
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,4
|Ótima · 8,1
|Página da Eduzz · 8,1
Como escolher a plataforma de infoprodutos
- A taxa no seu preço, não a taxa anunciadaUma parte fixa por venda pesa muito mais num produto de R$ 47 do que num de R$ 997. Rode a calculadora com o seu preço antes de comparar percentuais.
- O prazo de saque do cartãoPix costuma cair rápido; o cartão é que segura o caixa. Em lançamento, a diferença entre 2 e 30 dias muda o quanto você pode reinvestir em tráfego.
- Onde o vídeo fica e como é protegidoHospedar na própria plataforma é cômodo, mas o player, a qualidade e a proteção são os dela. Veja se dá para usar DRM, marca d’água por aluno e restrição de domínio.
- Quanto custa sairSe as aulas estão presas no player da plataforma, trocar de checkout significa subir tudo de novo. Com o vídeo numa hospedagem externa, a biblioteca vai junto.
- Reputação e suporteReclame Aqui, tempo de resposta e canais em português. Uma conta bloqueada no meio do lançamento custa mais que qualquer diferença de taxa.
A plataforma vende. O vídeo pode morar fora dela.
Checkout, área de membros e hospedagem de vídeo são decisões separadas. Com as aulas na Kinescope, você ganha DRM Widevine e FairPlay, marca d’água com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, e leva a mesma biblioteca para qualquer plataforma que aceite vídeo externo.
- Suba as aulas e a Kinescope gera as versões de 360p a 4K, entregues pela CDN própria.
- Ative a proteção: DRM a partir do Super (€10/mês), marca d’água e lista de domínios.
- Cole o embed na aula da plataforma, onde ela aceitar vídeo externo.
Como montamos a comparação
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e das centrais de ajuda de cada plataforma, consultadas em novembro de 2026; a reputação, das páginas públicas no Reclame Aqui. As fontes de cada número estão no fim de cada perfil. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com as plataformas comparadas. Viu algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.