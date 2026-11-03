KiwifyTaxas, saque, reputação e vídeo na área de membros
A Kiwify junta checkout, área de membros gratuita, app do aluno e programa de afiliados, sem mensalidade: você paga 8,99% + R$ 2,49 por venda aprovada. Abaixo, quanto sobra de cada venda, quando o dinheiro cai e o que a plataforma faz (e não faz) com o vídeo das aulas.
- Taxa por venda aprovada
- 8,99% + R$ 2,49
- Saque de Pix e boleto
- 2 dias
- Saque de cartão (padrão)
- 15 dias
- Limite por vídeo
- 5 GB, até 4K
O que é a Kiwify
A Kiwify é uma plataforma brasileira para vender produtos digitais, como cursos e e-books. Ela entrega o checkout, a área de membros onde o aluno assiste às aulas, um app para o aluno e um marketplace de afiliados, além de coprodução e upsell de um clique.
Não há mensalidade: a plataforma ganha uma porcentagem de cada venda aprovada. A empresa, Kiwify Tecnologia e Serviços Ltda, fica em Balneário Camboriú (SC) e foi fundada em 2020.
- Checkout com Pix, cartão e boleto
- Área de membros Lite e Completa
- App do aluno
- Marketplace de afiliados e coprodução
- Upsell de um clique
- Hospedagem de vídeo sem custo extra
Taxas da Kiwify em 2026
A Kiwify anuncia uma taxa única: 8,99% + R$ 2,49 por venda aprovada, sem mensalidade. Só o produtor principal paga a taxa; coprodutores e afiliados não pagam taxa da plataforma (central de ajuda).
|Item
|Taxa
|Observação
|Venda aprovada
|8,99% + R$ 2,49
|Taxa anunciada na página inicial; a página não diferencia Pix, cartão e boleto.
|Mensalidade
|R$ 0
|Você só paga quando vende.
|Coprodutor e afiliado
|Sem taxa da plataforma
|A taxa é descontada do produtor principal.
|Antecipação do cartão para 2 dias
|Reserva de 10%
|Ao antecipar, a reserva de segurança sobe de 4% para 10% (Financeiro › Taxas).
|Saque automático
|Sem taxa
|Segundo a central de ajuda, o saque automático não cobra taxa para receber.
Calcule a taxa da Kiwify (8,99% + R$ 2,49)
- Taxa por venda
- R$ 29,19
- Você recebe por venda
- R$ 267,81
- Taxas no mês
- R$ 2.919,03
Cálculo pela taxa anunciada, sem juros de parcelamento e sem antecipação.
Num produto de R$ 47, a parte fixa de R$ 2,49 sozinha já equivale a 5,3% do preço: em ticket baixo, compare a taxa em reais, não só o percentual.
Prazo de saque na Kiwify
O prazo conta em dias corridos a partir da aprovação da venda (central de ajuda, atualizada em 08/10/2026). O saque por Pix cai em até 2 minutos, de segunda a sábado, das 8h às 20h.
- Pix 2 dias
- Boleto 2 dias
- Cartão 15 dias
- Cartão antecipado 2 dias
- Afiliado (Pix/boleto) 7 dias
Vendas internacionais têm saldo e saque próprios; o dinheiro cai em até 4 dias úteis.
A Kiwify é confiável?
Sim, é uma empresa estabelecida, com CNPJ, sede em Santa Catarina e reputação “Boa” no Reclame Aqui. A nota caiu de “Ótima” (julho a setembro de 2026) para “Boa” em outubro, então vale olhar as reclamações recentes antes de escalar.
Pontos a favor
- CNPJ 36.149.947/0001-06 e empresa verificada no Reclame Aqui
- 80,5% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)
- Pix e boleto liberados em 2 dias e saque por Pix em minutos
- Reembolso de 7 dias pelo CDC, com prazos claros para estorno manual
Pontos de atenção
- Nota no Reclame Aqui caiu de “Ótima” para “Boa” em outubro de 2026
- Cartão leva 15 dias; antecipar sobe a reserva para 10%
- Proteção de vídeo (DRM, marca d’água) não aparece na documentação
- Taxa fixa de R$ 2,49 pesa em produtos baratos
Área de membros da Kiwify: Lite e Completa
A área de membros vem em duas versões (Lite x Completa). A Lite é a padrão; a Completa reúne vários cursos, aceita domínio próprio e personalização visual.
- Lite e CompletaA Completa adiciona vários cursos no mesmo espaço, domínio próprio e ajustes de visual.
- Certificados e quizzesEmissão de certificado e avaliações dentro do curso.
- Liberação programadaMódulos e aulas liberados aos poucos, em vez de tudo no primeiro dia.
- Comentários e tutor com IAComentários nas aulas e um tutor com inteligência artificial, listados na central de ajuda.
- App do alunoO aluno acessa os cursos também pelo aplicativo.
- DRM Social para e-booksMarca os PDFs com os dados do comprador. Vale para e-books, não para vídeo.
Como funciona o vídeo na Kiwify
A Kiwify hospeda os vídeos sem custo extra, em infraestrutura própria (central de ajuda, atualizada em 28/10/2026). É prático para começar; a contrapartida é que player, qualidade e proteção ficam por conta da plataforma.
- Hospedagem
- Própria da Kiwify, sem custo extra
- Tamanho e qualidade
- Até 5 GB por vídeo, até 4K; MP4 recomendado se o arquivo der problema
- Vídeos por aula
- Um vídeo por aula
- Como subir
- Do computador, em massa para a biblioteca, ou do Dropbox e do Google Drive
- Vídeos fora de aula
- Apagados depois de 7 dias se não estiverem em nenhuma aula
- Vídeo externo
- Opção “Usar vídeo do YouTube”, por link. Embed de outros players não é documentado
- DRM e marca d’água
- Não documentados para vídeo
Atenção ao limpar a biblioteca: um vídeo tirado de todas as aulas some em 7 dias.
Curso na Kiwify com vídeo protegido por DRM
A Kiwify documenta vídeo externo apenas por link do YouTube, que não tem DRM nem bloqueio de domínio. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, a rota é manter o checkout da Kiwify e entregar o curso numa área de membros que aceita embed:
- Venda pela Kiwify como hoje: checkout, afiliados e upsell continuam iguais.
- Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — integrada ao checkout.
- Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros.
- Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch.
Kiwify x Hotmart, Eduzz, Nutror
As quatro plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Kiwify
|Hotmart
|Eduzz
|Nutror
|Taxa por venda
|8,99% + R$ 2,49
|9,9% + R$ 2,49
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|2 dias
|2 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|Saque do cartão
|15 dias
|30 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|Área de membros
|Lite e Completa, app
|Hotmart Club
|Eduzz Membros, grátis
|É a área de membros
|Hospedagem de vídeo
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Hotmart Player, até 1080p
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Vídeo externo na aula
|Só link do YouTube
|Embed pelo código-fonte
|Códigos de embed
|Códigos de embed
|Reclame Aqui
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,4
|Ótima · 8,1
|Página da Eduzz · 8,1
Como montamos este perfil
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Kiwify, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Kiwify. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.
- Kiwify — página inicial (taxa 8,99% + R$ 2,49)
- Kiwify — prazos de liberação para saque (08/10/2026)
- Kiwify — tempo do saque e vendas internacionais
- Kiwify — saque automático
- Kiwify — taxa e nota fiscal (coprodutores e afiliados)
- Kiwify — área de membros Lite x Completa
- Kiwify — categoria área de membros
- Kiwify — upload de vídeos (28/10/2026)
- Kiwify — prazos de reembolso (10/07/2026)
- Reclame Aqui — Kiwify
- Suno — fundação da Kiwify em 2020 (fonte de terceiros)