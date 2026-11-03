CheckoutÁrea de membrosAfiliados Desde 2020 Balneário Camboriú (SC) Reclame Aqui 7,9

KiwifyTaxas, saque, reputação e vídeo na área de membros

A Kiwify junta checkout, área de membros gratuita, app do aluno e programa de afiliados, sem mensalidade: você paga 8,99% + R$ 2,49 por venda aprovada. Abaixo, quanto sobra de cada venda, quando o dinheiro cai e o que a plataforma faz (e não faz) com o vídeo das aulas.

Calcular a taxa Site da Kiwify Todas as plataformas
Taxa por venda aprovada
8,99% + R$ 2,49
Saque de Pix e boleto
2 dias
Saque de cartão (padrão)
15 dias
Limite por vídeo
5 GB, até 4K

O que é a Kiwify

A Kiwify é uma plataforma brasileira para vender produtos digitais, como cursos e e-books. Ela entrega o checkout, a área de membros onde o aluno assiste às aulas, um app para o aluno e um marketplace de afiliados, além de coprodução e upsell de um clique.

Não há mensalidade: a plataforma ganha uma porcentagem de cada venda aprovada. A empresa, Kiwify Tecnologia e Serviços Ltda, fica em Balneário Camboriú (SC) e foi fundada em 2020.

  • Checkout com Pix, cartão e boleto
  • Área de membros Lite e Completa
  • App do aluno
  • Marketplace de afiliados e coprodução
  • Upsell de um clique
  • Hospedagem de vídeo sem custo extra

Taxas da Kiwify em 2026

A Kiwify anuncia uma taxa única: 8,99% + R$ 2,49 por venda aprovada, sem mensalidade. Só o produtor principal paga a taxa; coprodutores e afiliados não pagam taxa da plataforma (central de ajuda).

ItemTaxaObservação
Venda aprovada8,99% + R$ 2,49Taxa anunciada na página inicial; a página não diferencia Pix, cartão e boleto.
MensalidadeR$ 0Você só paga quando vende.
Coprodutor e afiliadoSem taxa da plataformaA taxa é descontada do produtor principal.
Antecipação do cartão para 2 diasReserva de 10%Ao antecipar, a reserva de segurança sobe de 4% para 10% (Financeiro › Taxas).
Saque automáticoSem taxaSegundo a central de ajuda, o saque automático não cobra taxa para receber.

Calcule a taxa da Kiwify (8,99% + R$ 2,49)

Taxa por venda
R$ 29,19
Você recebe por venda
R$ 267,81
Taxas no mês
R$ 2.919,03

Cálculo pela taxa anunciada, sem juros de parcelamento e sem antecipação.

Num produto de R$ 47, a parte fixa de R$ 2,49 sozinha já equivale a 5,3% do preço: em ticket baixo, compare a taxa em reais, não só o percentual.

Prazo de saque na Kiwify

O prazo conta em dias corridos a partir da aprovação da venda (central de ajuda, atualizada em 08/10/2026). O saque por Pix cai em até 2 minutos, de segunda a sábado, das 8h às 20h.

  • Pix 2 dias
  • Boleto 2 dias
  • Cartão 15 dias
  • Cartão antecipado 2 dias
  • Afiliado (Pix/boleto) 7 dias

Vendas internacionais têm saldo e saque próprios; o dinheiro cai em até 4 dias úteis.

A Kiwify é confiável?

Sim, é uma empresa estabelecida, com CNPJ, sede em Santa Catarina e reputação “Boa” no Reclame Aqui. A nota caiu de “Ótima” (julho a setembro de 2026) para “Boa” em outubro, então vale olhar as reclamações recentes antes de escalar.

Pontos a favor

  • CNPJ 36.149.947/0001-06 e empresa verificada no Reclame Aqui
  • 80,5% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)
  • Pix e boleto liberados em 2 dias e saque por Pix em minutos
  • Reembolso de 7 dias pelo CDC, com prazos claros para estorno manual

Pontos de atenção

  • Nota no Reclame Aqui caiu de “Ótima” para “Boa” em outubro de 2026
  • Cartão leva 15 dias; antecipar sobe a reserva para 10%
  • Proteção de vídeo (DRM, marca d’água) não aparece na documentação
  • Taxa fixa de R$ 2,49 pesa em produtos baratos
7,9/10 Reputação Boa no Reclame Aqui Período de 01/05 a 31/10/2026, com 80,5% das reclamações resolvidas. Consultado em 03/11/2026 · ver a página da Kiwify

Área de membros da Kiwify: Lite e Completa

A área de membros vem em duas versões (Lite x Completa). A Lite é a padrão; a Completa reúne vários cursos, aceita domínio próprio e personalização visual.

  • Lite e CompletaA Completa adiciona vários cursos no mesmo espaço, domínio próprio e ajustes de visual.
  • Certificados e quizzesEmissão de certificado e avaliações dentro do curso.
  • Liberação programadaMódulos e aulas liberados aos poucos, em vez de tudo no primeiro dia.
  • Comentários e tutor com IAComentários nas aulas e um tutor com inteligência artificial, listados na central de ajuda.
  • App do alunoO aluno acessa os cursos também pelo aplicativo.
  • DRM Social para e-booksMarca os PDFs com os dados do comprador. Vale para e-books, não para vídeo.

Como funciona o vídeo na Kiwify

A Kiwify hospeda os vídeos sem custo extra, em infraestrutura própria (central de ajuda, atualizada em 28/10/2026). É prático para começar; a contrapartida é que player, qualidade e proteção ficam por conta da plataforma.

Hospedagem
Própria da Kiwify, sem custo extra
Tamanho e qualidade
Até 5 GB por vídeo, até 4K; MP4 recomendado se o arquivo der problema
Vídeos por aula
Um vídeo por aula
Como subir
Do computador, em massa para a biblioteca, ou do Dropbox e do Google Drive
Vídeos fora de aula
Apagados depois de 7 dias se não estiverem em nenhuma aula
Vídeo externo
Opção “Usar vídeo do YouTube”, por link. Embed de outros players não é documentado
DRM e marca d’água
Não documentados para vídeo

Atenção ao limpar a biblioteca: um vídeo tirado de todas as aulas some em 7 dias.

Kinescope + Kiwify

Curso na Kiwify com vídeo protegido por DRM

A Kiwify documenta vídeo externo apenas por link do YouTube, que não tem DRM nem bloqueio de domínio. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, a rota é manter o checkout da Kiwify e entregar o curso numa área de membros que aceita embed:

  1. Venda pela Kiwify como hoje: checkout, afiliados e upsell continuam iguais.
  2. Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — integrada ao checkout.
  3. Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros.
  4. Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch.
Começar grátis Como funciona o DRM

Kiwify x Hotmart, Eduzz, Nutror

As quatro plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.

Critério Kiwify Hotmart Eduzz Nutror
Taxa por venda 8,99% + R$ 2,499,9% + R$ 2,494,9% + R$ 2,49 (Básico)Grátis (taxa da Eduzz na venda)
Mensalidade R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Saque do Pix 2 dias2 dias30 dias (Básico)Prazo do plano Eduzz
Saque do cartão 15 dias30 dias30 dias (Básico)Prazo do plano Eduzz
Área de membros Lite e Completa, appHotmart ClubEduzz Membros, grátisÉ a área de membros
Hospedagem de vídeo Própria, até 5 GB/vídeo, 4KHotmart Player, até 1080pSafeVideo, 2 GB no BásicoSafeVideo, 2 GB no Básico
Vídeo externo na aula Só link do YouTubeEmbed pelo código-fonteCódigos de embedCódigos de embed
Reclame Aqui Boa · 7,9Ótima · 8,4Ótima · 8,1Página da Eduzz · 8,1

Como montamos este perfil

Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Kiwify, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Kiwify. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.

  1. Kiwify — página inicial (taxa 8,99% + R$ 2,49)
  2. Kiwify — prazos de liberação para saque (08/10/2026)
  3. Kiwify — tempo do saque e vendas internacionais
  4. Kiwify — saque automático
  5. Kiwify — taxa e nota fiscal (coprodutores e afiliados)
  6. Kiwify — área de membros Lite x Completa
  7. Kiwify — categoria área de membros
  8. Kiwify — upload de vídeos (28/10/2026)
  9. Kiwify — prazos de reembolso (10/07/2026)
  10. Reclame Aqui — Kiwify
  11. Suno — fundação da Kiwify em 2020 (fonte de terceiros)

Perguntas sobre a Kiwify

8,99% + R$ 2,49 por venda aprovada, sem mensalidade. Num produto de R$ 297, a taxa fica em R$ 29,19 e sobram R$ 267,81. Só o produtor principal paga; coprodutores e afiliados não pagam taxa da plataforma.

É uma empresa estabelecida, com CNPJ 36.149.947/0001-06, sede em Balneário Camboriú (SC) e reputação “Boa” no Reclame Aqui: nota 7,9 entre maio e outubro de 2026, com 80,5% das reclamações resolvidas. A nota caiu de “Ótima” para “Boa” em outubro de 2026.

Pix e boleto ficam disponíveis 2 dias corridos após a aprovação; cartão, 15 dias. Dá para antecipar o cartão para 2 dias, e então a reserva de segurança sobe de 4% para 10%. Vendas de afiliados por Pix e boleto levam 7 dias. O saque por Pix cai em até 2 minutos, de segunda a sábado, das 8h às 20h.

Segundo a central de ajuda, o saque automático não cobra taxa. Não encontramos na documentação oficial uma tabela de taxa para saques manuais.

Experimente a Kinescope grátis — 100 minutos e 200 GB/mês, sem cartão

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