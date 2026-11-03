O que é a Kiwify A Kiwify é uma plataforma brasileira para vender produtos digitais, como cursos e e-books. Ela entrega o checkout, a área de membros onde o aluno assiste às aulas, um app para o aluno e um marketplace de afiliados, além de coprodução e upsell de um clique. Não há mensalidade: a plataforma ganha uma porcentagem de cada venda aprovada. A empresa, Kiwify Tecnologia e Serviços Ltda, fica em Balneário Camboriú (SC) e foi fundada em 2020. Checkout com Pix, cartão e boleto

Área de membros Lite e Completa

App do aluno

Marketplace de afiliados e coprodução

Upsell de um clique

Hospedagem de vídeo sem custo extra

Taxas da Kiwify em 2026 A Kiwify anuncia uma taxa única: 8,99% + R$ 2,49 por venda aprovada, sem mensalidade. Só o produtor principal paga a taxa; coprodutores e afiliados não pagam taxa da plataforma (central de ajuda). Item Taxa Observação Venda aprovada 8,99% + R$ 2,49 Taxa anunciada na página inicial; a página não diferencia Pix, cartão e boleto. Mensalidade R$ 0 Você só paga quando vende. Coprodutor e afiliado Sem taxa da plataforma A taxa é descontada do produtor principal. Antecipação do cartão para 2 dias Reserva de 10% Ao antecipar, a reserva de segurança sobe de 4% para 10% (Financeiro › Taxas). Saque automático Sem taxa Segundo a central de ajuda, o saque automático não cobra taxa para receber. Calcule a taxa da Kiwify (8,99% + R$ 2,49) Preço do produto (R$) Vendas por mês Taxa por venda R$ 29,19 Você recebe por venda R$ 267,81 Taxas no mês R$ 2.919,03 Cálculo pela taxa anunciada, sem juros de parcelamento e sem antecipação. Num produto de R$ 47, a parte fixa de R$ 2,49 sozinha já equivale a 5,3% do preço: em ticket baixo, compare a taxa em reais, não só o percentual.

Prazo de saque na Kiwify O prazo conta em dias corridos a partir da aprovação da venda (central de ajuda, atualizada em 08/10/2026). O saque por Pix cai em até 2 minutos, de segunda a sábado, das 8h às 20h. Pix 2 dias

Boleto 2 dias

Cartão 15 dias

Cartão antecipado 2 dias

Afiliado (Pix/boleto) 7 dias Vendas internacionais têm saldo e saque próprios; o dinheiro cai em até 4 dias úteis.

A Kiwify é confiável? Sim, é uma empresa estabelecida, com CNPJ, sede em Santa Catarina e reputação “Boa” no Reclame Aqui. A nota caiu de “Ótima” (julho a setembro de 2026) para “Boa” em outubro, então vale olhar as reclamações recentes antes de escalar. Pontos a favor CNPJ 36.149.947/0001-06 e empresa verificada no Reclame Aqui

80,5% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)

Pix e boleto liberados em 2 dias e saque por Pix em minutos

Reembolso de 7 dias pelo CDC, com prazos claros para estorno manual Pontos de atenção Nota no Reclame Aqui caiu de “Ótima” para “Boa” em outubro de 2026

Cartão leva 15 dias; antecipar sobe a reserva para 10%

Proteção de vídeo (DRM, marca d’água) não aparece na documentação

Taxa fixa de R$ 2,49 pesa em produtos baratos 7,9 /10

Área de membros da Kiwify: Lite e Completa A área de membros vem em duas versões (Lite x Completa). A Lite é a padrão; a Completa reúne vários cursos, aceita domínio próprio e personalização visual. Lite e Completa A Completa adiciona vários cursos no mesmo espaço, domínio próprio e ajustes de visual.

Certificados e quizzes Emissão de certificado e avaliações dentro do curso.

Liberação programada Módulos e aulas liberados aos poucos, em vez de tudo no primeiro dia.

Comentários e tutor com IA Comentários nas aulas e um tutor com inteligência artificial, listados na central de ajuda.

App do aluno O aluno acessa os cursos também pelo aplicativo.

DRM Social para e-books Marca os PDFs com os dados do comprador. Vale para e-books, não para vídeo.

Como funciona o vídeo na Kiwify A Kiwify hospeda os vídeos sem custo extra, em infraestrutura própria (central de ajuda, atualizada em 28/10/2026). É prático para começar; a contrapartida é que player, qualidade e proteção ficam por conta da plataforma. Hospedagem Própria da Kiwify, sem custo extra Tamanho e qualidade Até 5 GB por vídeo, até 4K; MP4 recomendado se o arquivo der problema Vídeos por aula Um vídeo por aula Como subir Do computador, em massa para a biblioteca, ou do Dropbox e do Google Drive Vídeos fora de aula Apagados depois de 7 dias se não estiverem em nenhuma aula Vídeo externo Opção “Usar vídeo do YouTube”, por link. Embed de outros players não é documentado DRM e marca d’água Não documentados para vídeo Atenção ao limpar a biblioteca: um vídeo tirado de todas as aulas some em 7 dias.

Kinescope + Kiwify Curso na Kiwify com vídeo protegido por DRM A Kiwify documenta vídeo externo apenas por link do YouTube, que não tem DRM nem bloqueio de domínio. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, a rota é manter o checkout da Kiwify e entregar o curso numa área de membros que aceita embed: Venda pela Kiwify como hoje: checkout, afiliados e upsell continuam iguais. Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — integrada ao checkout. Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros. Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. Começar grátis Como funciona o DRM Área de membros Kiwify · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio