O que é a Astron Members A Astron Members se apresenta como “Plataforma de área de membros premium, para infoprodutores, EAD e cursos online” e diz estar no mercado “desde 2019” (astronmembers.com.br). O site cita mais de 10.000 negócios atendidos. Além da área de membros, a Astron tem CRM, automações, comunidades, páginas de venda e “compra direta com link de checkout sem sair da plataforma”, com cartão, Pix e boleto pelos gateways integrados. Sem taxa por venda nem cobrança por membro inativo

Hospedagem de vídeo sem ferramenta externa

DRM com a Panda Vídeos integrada

Domínio próprio, de 1 a 10 por plano

App iOS e Android a partir do Professional

CRM, automações e comunidades

Preço da Astron Members em 2026 A Astron cobra por membro ativo: “alunos que fizeram login na sua área de membros nos últimos 30 dias”. “Não cobramos taxa por venda nem por membro inativo” (planos). Plano Mensal Observação Teste grátis R$ 0 Até 10 membros ativos, 3 cursos e 20 aulas; depois de 7 dias, R$ 5 de manutenção da conta Starter R$ 147 Até 200 membros ativos · 2 admins · 1 domínio · sem app Professional R$ 297 Até 500 membros ativos · 5 admins · 2 domínios · app Scale R$ 587 Até 1.000 membros ativos · 30 admins · 5 domínios · app Enterprise R$ 1.197 Membros ativos ilimitados · 100 admins · 10 domínios A página de planos mostra também o custo por membro ativo: R$ 0,74 no Starter e R$ 0,59 no Professional e no Scale. Preço anual não é informado. Cobranças à parte: SMS a R$ 0,10 por envio e automações com IA a R$ 25 por 1 milhão de tokens. Na venda por checkout externo, a taxa é a do checkout; compare na tabela das plataformas de venda.

A Astron Members é confiável? Está no mercado desde 2019, segundo o próprio site, que cita mais de 10.000 negócios e 5 milhões de usuários. A página da Astron no Reclame Aqui não abriu na nossa consulta, por isso a nota não entra neste perfil. Pontos a favor Preço público, com plano grátis para testar

Cobra só quem fez login nos últimos 30 dias

Vídeo hospedado na própria plataforma

Integra mais de 60 checkouts e gateways Pontos de atenção Limite de armazenamento de vídeo não informado

DRM depende da Panda Vídeos

App só a partir de R$ 297/mês

Embed de outros players não documentado

Recursos da área de membros Astron Os recursos listados no site e na página de planos: Comunidades privadas De 1 a 10 por plano; ilimitadas no Enterprise.

Provas e certificados Provas e modelos de certificado ilimitados nos planos pagos.

CRM e automações Pipelines, fluxos de automação, campanhas e notificações push.

App mobile iOS e Android a partir do Professional.

PDF com marca d’água Nome e e-mail do aluno em cada página de PDFs de até 10 MB.

Várias áreas e idiomas Áreas de membros em mais de um idioma, termos próprios e pixels de anúncio.

Como funciona o vídeo na Astron Members “Suas aulas em vídeo ficam hospedadas direto na Astron, sem custo extra de ferramenta externa” (hospedagem de vídeos). O produtor sobe o vídeo no painel do curso, e a Astron armazena, processa e exibe no player da área de membros. Hospedagem Própria, no painel do curso Espaço e tamanho por arquivo Não informados nas páginas públicas DRM “A trava funciona com a Panda Vídeos, integrada à Astron” (proteção DRM) Marca d’água no vídeo Não documentada; a marca d’água descrita é a de PDF Vídeo externo Vimeo e Panda Vídeos listados como integrações; código de embed de outros players não documentado

Kinescope + Astron Members Vídeo da Kinescope na Astron A Astron hospeda vídeo e lista só Vimeo e Panda Vídeos como players externos; o site não diz se a aula aceita iframe de outro player. Pergunte ao suporte antes de levar as aulas. Com o embed liberado, a Kinescope traz DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, sem depender de uma segunda ferramenta para o DRM. Confirme com o suporte da Astron se a aula aceita código de embed. Suba uma aula de teste na Kinescope e ative DRM e marca d’água. Inclua o domínio da área de membros na na lista de domínios e copie o código de embed Abra a aula como aluno no navegador e no app antes de migrar o curso. Começar grátis Como funciona o DRM Astron Members · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio