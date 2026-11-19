Astron MembersPreço por membro ativo, vídeo e recursos
A Astron Members é uma área de membros com hospedagem de vídeo, comunidade, CRM e automações. Cobra mensalidade pelo número de membros ativos, sem taxa por venda, e recebe a venda de Hotmart, Kiwify, Eduzz e outros checkouts.
- Plano Starter
- R$ 147/mês
- Membros ativos no Starter
- 200
- Taxa por venda
- Não cobra
- Hospedagem de vídeo
- Própria
O que é a Astron Members
A Astron Members se apresenta como “Plataforma de área de membros premium, para infoprodutores, EAD e cursos online” e diz estar no mercado “desde 2019” (astronmembers.com.br). O site cita mais de 10.000 negócios atendidos.
Além da área de membros, a Astron tem CRM, automações, comunidades, páginas de venda e “compra direta com link de checkout sem sair da plataforma”, com cartão, Pix e boleto pelos gateways integrados.
- Sem taxa por venda nem cobrança por membro inativo
- Hospedagem de vídeo sem ferramenta externa
- DRM com a Panda Vídeos integrada
- Domínio próprio, de 1 a 10 por plano
- App iOS e Android a partir do Professional
- CRM, automações e comunidades
Preço da Astron Members em 2026
A Astron cobra por membro ativo: “alunos que fizeram login na sua área de membros nos últimos 30 dias”. “Não cobramos taxa por venda nem por membro inativo” (planos).
|Plano
|Mensal
|Observação
|Teste grátis
|R$ 0
|Até 10 membros ativos, 3 cursos e 20 aulas; depois de 7 dias, R$ 5 de manutenção da conta
|Starter
|R$ 147
|Até 200 membros ativos · 2 admins · 1 domínio · sem app
|Professional
|R$ 297
|Até 500 membros ativos · 5 admins · 2 domínios · app
|Scale
|R$ 587
|Até 1.000 membros ativos · 30 admins · 5 domínios · app
|Enterprise
|R$ 1.197
|Membros ativos ilimitados · 100 admins · 10 domínios
A página de planos mostra também o custo por membro ativo: R$ 0,74 no Starter e R$ 0,59 no Professional e no Scale. Preço anual não é informado.
Cobranças à parte: SMS a R$ 0,10 por envio e automações com IA a R$ 25 por 1 milhão de tokens.
Na venda por checkout externo, a taxa é a do checkout; compare na tabela das plataformas de venda.
A Astron Members é confiável?
Está no mercado desde 2019, segundo o próprio site, que cita mais de 10.000 negócios e 5 milhões de usuários. A página da Astron no Reclame Aqui não abriu na nossa consulta, por isso a nota não entra neste perfil.
Pontos a favor
- Preço público, com plano grátis para testar
- Cobra só quem fez login nos últimos 30 dias
- Vídeo hospedado na própria plataforma
- Integra mais de 60 checkouts e gateways
Pontos de atenção
- Limite de armazenamento de vídeo não informado
- DRM depende da Panda Vídeos
- App só a partir de R$ 297/mês
- Embed de outros players não documentado
Recursos da área de membros Astron
Os recursos listados no site e na página de planos:
- Comunidades privadasDe 1 a 10 por plano; ilimitadas no Enterprise.
- Provas e certificadosProvas e modelos de certificado ilimitados nos planos pagos.
- CRM e automaçõesPipelines, fluxos de automação, campanhas e notificações push.
- App mobileiOS e Android a partir do Professional.
- PDF com marca d’águaNome e e-mail do aluno em cada página de PDFs de até 10 MB.
- Várias áreas e idiomasÁreas de membros em mais de um idioma, termos próprios e pixels de anúncio.
Como funciona o vídeo na Astron Members
“Suas aulas em vídeo ficam hospedadas direto na Astron, sem custo extra de ferramenta externa” (hospedagem de vídeos). O produtor sobe o vídeo no painel do curso, e a Astron armazena, processa e exibe no player da área de membros.
- Hospedagem
- Própria, no painel do curso
- Espaço e tamanho por arquivo
- Não informados nas páginas públicas
- DRM
- “A trava funciona com a Panda Vídeos, integrada à Astron” (proteção DRM)
- Marca d’água no vídeo
- Não documentada; a marca d’água descrita é a de PDF
- Vídeo externo
- Vimeo e Panda Vídeos listados como integrações; código de embed de outros players não documentado
Vídeo da Kinescope na Astron
A Astron hospeda vídeo e lista só Vimeo e Panda Vídeos como players externos; o site não diz se a aula aceita iframe de outro player. Pergunte ao suporte antes de levar as aulas. Com o embed liberado, a Kinescope traz DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, sem depender de uma segunda ferramenta para o DRM.
- Confirme com o suporte da Astron se a aula aceita código de embed.
- Suba uma aula de teste na Kinescope e ative DRM e marca d’água.
- Inclua o domínio da área de membros na lista de domínios e copie o código de embed.
- Abra a aula como aluno no navegador e no app antes de migrar o curso.
Astron Members x Nutror, Memberkit, Cademí, TheMembers
As plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Astron Members
|Nutror
|Memberkit
|Cademí
|TheMembers
|Preço
|R$ 147 a R$ 1.197/mês
|Grátis vendendo pela Eduzz
|R$ 197 a R$ 697/mês
|Sob consulta
|Sob consulta
|Plano de entrada
|Starter: 200 membros ativos
|Cursos e alunos ilimitados
|Essencial: 1.000 membros
|Não publicado
|Não publicado
|Hospeda o vídeo?
|Própria (espaço não informado)
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Não hospeda
|Não hospeda
|ThePlayer, até 5 GB por arquivo
|Vídeo externo na aula
|Vimeo e Panda; embed não documentado
|YouTube, Vimeo e código de embed
|YouTube, Vimeo, Panda e mais 3; código de embed
|Link de 30 players; embed não documentado
|Panda, Vimeo, Cloudflare, Smartplayer; código de embed
|Proteção do vídeo
|DRM com a Panda Vídeos; PDF com nome e e-mail
|Não detalhada publicamente
|Do player escolhido; PDF assinado
|Marca d’água (“DRM social”)
|“Anti-pirataria” sem detalhes; DRM só em PDF
|Domínio próprio
|1 a 10, por plano
|Não informado
|Sim, sem custo
|Sim
|Sim
|App
|A partir do Professional
|App com aula offline
|Não informado
|App sem loja
|Sim, com o seu nome e ícone
|Checkouts integrados
|Hotmart, Kiwify, Eduzz e +60 gateways
|Só a Eduzz
|Hotmart, Kiwify, Eduzz e mais de 20
|77+ integrações
|Checkout próprio + 20 integrações
Como montamos este perfil
Preços e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Astron Members, consultadas em novembro de 2026. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Astron Members. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.