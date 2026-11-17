O que é a Perfect Pay A Perfect Pay é uma plataforma brasileira de pagamentos para produtores e afiliados digitais. Ela entrega checkout, programa de afiliados, upsell de um clique, order bumps, recuperação de vendas por WhatsApp e e-mail e a Perfect Academy, a área de membros gratuita. Criar conta e usar a plataforma é grátis: a cobrança vem de cada venda aprovada. A empresa, Perfect Pay Tecnologia, Serviços e Intermediações Ltda., fica em Barueri (SP) (termos de uso). Checkout com Pix, cartão e boleto

Programa de afiliados

Upsell de um clique e order bumps

Recuperação de vendas por WhatsApp e e-mail

Área de membros Perfect Academy

Upload de vídeo sem custo

Taxas da Perfect Pay em 2026 Os termos de uso fixam 8,9% do valor + R$ 1,00 por transação nacional. A central de ajuda descreve a taxa como R$ 1,00 fixo mais um percentual que cai automaticamente com o faturamento acumulado; a sua tarifa atual aparece em Financeiro › Taxas e Tarifas. Item Taxa Observação Venda nacional 8,9% + R$ 1,00 Valor dos termos de uso; o percentual cai por faixas de faturamento, e a tabela não é pública. Venda internacional 8,9% + US$ 1,00 Por transação. Mensalidade R$ 0 Criar conta e usar a plataforma é grátis. Saque nacional R$ 5,90 Por pedido de saque, acima de R$ 100, segundo os termos de uso. Antecipação 5% Proporcional aos dias antecipados; disponível para contas elegíveis. Reserva de segurança 5% a 20% Das vendas mensais, conforme o risco da operação, para cobrir chargebacks e estornos. Calcule a taxa da Perfect Pay (8,9% + R$ 1,00) Preço do produto (R$) Vendas por mês Taxa por venda R$ 27,43 Você recebe por venda R$ 269,57 Taxas no mês R$ 2.743,30 Taxa dos termos de uso, sem antecipação. Se o seu faturamento já reduziu o percentual, a taxa real é menor. Pessoa física pode sacar até R$ 5.000 por mês; para pessoa jurídica, os termos não fixam esse limite.

Prazo de saque na Perfect Pay Prazos contados da aprovação da venda (central de ajuda, atualizada em 24/06/2025). Depois do pedido, o saque cai em até 48 horas úteis (termos de uso). Pix Até 2 dias úteis

Boleto Até 2 dias úteis

Cartão 30 dias A antecipação aparece sozinha, como “Simular Antecipação”, quando volume e frequência de vendas da conta permitem.

A Perfect Pay é confiável? Sim, é uma empresa estabelecida, com CNPJ, sede em Barueri (SP) e o selo RA1000, a reputação máxima do Reclame Aqui, em todos os meses de maio a outubro de 2026. Pontos a favor CNPJ 28.059.320/0001-36 e sede em Barueri (SP)

RA1000 com nota 8,7 e 92,3% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)

Área de membros e upload de vídeo sem custo

Taxa que cai com o faturamento, sem pedir Pontos de atenção Cartão leva 30 dias sem antecipação

R$ 5,90 por saque e reserva de segurança de 5% a 20% das vendas

Tabela de redução da taxa não é pública

Limites de vídeo, embed de outros players e proteção não aparecem na documentação 8,7 /10

Perfect Academy: a área de membros da Perfect Pay A Perfect Academy é gratuita e acessada por login e senha. Os recursos listados pela Perfect Pay: Upload de vídeo grátis A página inicial anuncia upload de vídeo sem custo na área de membros.

Visual e certificados Área e certificados personalizáveis com a identidade do produtor.

Pesquisa NPS em 3 etapas Feedback do aluno no início, no meio e no fim do curso.

Aula-anúncio Uma aula que oferece outro produto ou serviço dentro do curso.

Depoimento em vídeo Pedido automático de depoimento ao aluno por e-mail.

Área para afiliados Aulas para ensinar afiliados a vender o produto.

Como funciona o vídeo na Perfect Pay A página inicial anuncia upload de vídeo “100% gratuito” na Perfect Academy. A central de ajuda não detalha limite por arquivo, qualidade, uso de outros players nem proteção do vídeo. Hospedagem Na Perfect Academy, sem custo extra Limite por arquivo e qualidade Não informados na documentação pública Vídeo externo Não documentado DRM e marca d’água Não documentados

Kinescope + Perfect Pay Curso na Perfect Pay com vídeo protegido por DRM A documentação da Perfect Academy não descreve vídeo de outros players. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, a rota segura é manter o checkout da Perfect Pay e entregar o curso numa área de membros que aceita embed: Venda pela Perfect Pay como hoje: checkout, afiliados e recuperação de vendas continuam iguais. Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — integrada ao checkout. Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros. Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. Começar grátis Como funciona o DRM Perfect Academy · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio