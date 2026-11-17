Perfect PayTaxas, saque, reputação e vídeo na Perfect Academy
A Perfect Pay junta checkout, afiliados, recuperação de vendas e a área de membros Perfect Academy, sem mensalidade. Os termos de uso fixam 8,9% + R$ 1,00 por venda nacional, e o percentual cai conforme o faturamento acumulado. Abaixo, quanto sobra, quando o dinheiro cai e o que a documentação diz sobre o vídeo das aulas.
- Taxa nos termos de uso
- 8,9% + R$ 1,00
- Saque de Pix e boleto
- Até 2 dias úteis
- Saque de cartão (padrão)
- 30 dias
- Reclame Aqui
- RA1000 · 8,7
O que é a Perfect Pay
A Perfect Pay é uma plataforma brasileira de pagamentos para produtores e afiliados digitais. Ela entrega checkout, programa de afiliados, upsell de um clique, order bumps, recuperação de vendas por WhatsApp e e-mail e a Perfect Academy, a área de membros gratuita.
Criar conta e usar a plataforma é grátis: a cobrança vem de cada venda aprovada. A empresa, Perfect Pay Tecnologia, Serviços e Intermediações Ltda., fica em Barueri (SP) (termos de uso).
- Checkout com Pix, cartão e boleto
- Programa de afiliados
- Upsell de um clique e order bumps
- Recuperação de vendas por WhatsApp e e-mail
- Área de membros Perfect Academy
- Upload de vídeo sem custo
Taxas da Perfect Pay em 2026
Os termos de uso fixam 8,9% do valor + R$ 1,00 por transação nacional. A central de ajuda descreve a taxa como R$ 1,00 fixo mais um percentual que cai automaticamente com o faturamento acumulado; a sua tarifa atual aparece em Financeiro › Taxas e Tarifas.
|Item
|Taxa
|Observação
|Venda nacional
|8,9% + R$ 1,00
|Valor dos termos de uso; o percentual cai por faixas de faturamento, e a tabela não é pública.
|Venda internacional
|8,9% + US$ 1,00
|Por transação.
|Mensalidade
|R$ 0
|Criar conta e usar a plataforma é grátis.
|Saque nacional
|R$ 5,90
|Por pedido de saque, acima de R$ 100, segundo os termos de uso.
|Antecipação
|5%
|Proporcional aos dias antecipados; disponível para contas elegíveis.
|Reserva de segurança
|5% a 20%
|Das vendas mensais, conforme o risco da operação, para cobrir chargebacks e estornos.
Calcule a taxa da Perfect Pay (8,9% + R$ 1,00)
- Taxa por venda
- R$ 27,43
- Você recebe por venda
- R$ 269,57
- Taxas no mês
- R$ 2.743,30
Taxa dos termos de uso, sem antecipação. Se o seu faturamento já reduziu o percentual, a taxa real é menor.
Pessoa física pode sacar até R$ 5.000 por mês; para pessoa jurídica, os termos não fixam esse limite.
Prazo de saque na Perfect Pay
Prazos contados da aprovação da venda (central de ajuda, atualizada em 24/06/2025). Depois do pedido, o saque cai em até 48 horas úteis (termos de uso).
- Pix Até 2 dias úteis
- Boleto Até 2 dias úteis
- Cartão 30 dias
A antecipação aparece sozinha, como “Simular Antecipação”, quando volume e frequência de vendas da conta permitem.
A Perfect Pay é confiável?
Sim, é uma empresa estabelecida, com CNPJ, sede em Barueri (SP) e o selo RA1000, a reputação máxima do Reclame Aqui, em todos os meses de maio a outubro de 2026.
Pontos a favor
- CNPJ 28.059.320/0001-36 e sede em Barueri (SP)
- RA1000 com nota 8,7 e 92,3% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)
- Área de membros e upload de vídeo sem custo
- Taxa que cai com o faturamento, sem pedir
Pontos de atenção
- Cartão leva 30 dias sem antecipação
- R$ 5,90 por saque e reserva de segurança de 5% a 20% das vendas
- Tabela de redução da taxa não é pública
- Limites de vídeo, embed de outros players e proteção não aparecem na documentação
Perfect Academy: a área de membros da Perfect Pay
A Perfect Academy é gratuita e acessada por login e senha. Os recursos listados pela Perfect Pay:
- Upload de vídeo grátisA página inicial anuncia upload de vídeo sem custo na área de membros.
- Visual e certificadosÁrea e certificados personalizáveis com a identidade do produtor.
- Pesquisa NPS em 3 etapasFeedback do aluno no início, no meio e no fim do curso.
- Aula-anúncioUma aula que oferece outro produto ou serviço dentro do curso.
- Depoimento em vídeoPedido automático de depoimento ao aluno por e-mail.
- Área para afiliadosAulas para ensinar afiliados a vender o produto.
Como funciona o vídeo na Perfect Pay
A página inicial anuncia upload de vídeo “100% gratuito” na Perfect Academy. A central de ajuda não detalha limite por arquivo, qualidade, uso de outros players nem proteção do vídeo.
- Hospedagem
- Na Perfect Academy, sem custo extra
- Limite por arquivo e qualidade
- Não informados na documentação pública
- Vídeo externo
- Não documentado
- DRM e marca d’água
- Não documentados
Curso na Perfect Pay com vídeo protegido por DRM
A documentação da Perfect Academy não descreve vídeo de outros players. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, a rota segura é manter o checkout da Perfect Pay e entregar o curso numa área de membros que aceita embed:
- Venda pela Perfect Pay como hoje: checkout, afiliados e recuperação de vendas continuam iguais.
- Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — integrada ao checkout.
- Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros.
- Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch.
Perfect Pay x Kiwify, Hotmart, Eduzz, Nutror, Monetizze, Cakto, Ticto, Greenn, Kirvano, HeroSpark, Lastlink
As plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Perfect Pay
|Kiwify
|Hotmart
|Eduzz
|Nutror
|Monetizze
|Cakto
|Ticto
|Greenn
|Kirvano
|HeroSpark
|Lastlink
|Taxa por venda
|8,9% + R$ 1,00
|8,99% + R$ 2,49
|9,9% + R$ 2,49
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|7,9% + R$ 1,50
|Pix 0% + R$ 2,49; cartão 4,99% + R$ 2,49
|6,99% + R$ 2,49
|4,99% + R$ 1,00
|7,49% + R$ 2,00
|3,9% + R$ 1,00
|6,99% + R$ 2,49
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|2 dias úteis
|2 dias
|2 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|2 dias
|D+1 útil (90%)
|Mesmo dia
|Mesmo dia
|Mesmo dia (90%)
|2 dias
|Na hora
|Saque do cartão
|30 dias
|15 dias
|30 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|Até 14 dias
|Área de membros
|Perfect Academy
|Lite e Completa, app
|Hotmart Club
|Eduzz Membros, grátis
|É a área de membros
|Membertizze
|Cakto Members
|Mozart
|Greenn Club
|Área de membros Kirvano
|Área de membros HeroSpark
|Lastflix e comunidade
|Hospedagem de vídeo
|Própria, limites não informados
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Hotmart Player, até 1080p
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Não hospeda (URL externa)
|Própria, grátis
|Sem hospedagem própria
|Própria, 3 GB grátis
|Própria, até 100 GB e 4K
|Própria, até 10 GB por vídeo
|Própria, até 5 GB por arquivo
|Vídeo externo na aula
|Não documentado
|Só link do YouTube
|Embed pelo código-fonte
|Códigos de embed
|Códigos de embed
|Vimeo, YouTube, Panda, Eplay
|Só YouTube
|URL de 13 players
|Vimeo, Panda, YouTube
|YouTube e Vimeo
|YouTube e Vimeo
|Não documentado
|Reclame Aqui
|RA1000 · 8,7
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,4
|Ótima · 8,1
|Página da Eduzz · 8,1
|Ótima · 8,4
|Boa · 7,9
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 8,4
|Ótima · 8,7
|RA1000 · 8,7
Como montamos este perfil
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Perfect Pay, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Perfect Pay. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.