NutrorA área de membros da Eduzz: preço, recursos e vídeo
Nutror é a área de membros da Eduzz, apresentada hoje como Eduzz Membros e “100% integrada com a Eduzz”. É grátis para quem vende pela Eduzz; o custo está na taxa da venda e no plano, que define o espaço de vídeo no SafeVideo.
- Preço vendendo pela Eduzz
- Grátis
- Cursos e alunos
- Ilimitados
- Taxa da venda (Eduzz Básico)
- 4,9% + R$ 2,49
- Vídeo no plano Básico
- 2 GB
O que é a Nutror
A Nutror é a área de membros da Eduzz: o lugar onde o aluno faz login e assiste às aulas depois da compra. A Eduzz apresenta o produto como Eduzz Membros, e o site nutror.com informa que ele é “100% integrado com a Eduzz”, com suporte pela central de ajuda da Eduzz.
Quem procura “Nutror” geralmente quer entrar na área de membros. Se é o seu caso, o acesso é pelo e-mail usado na compra. Esta página é para quem produz: o que a Nutror oferece, quanto custa e como funciona o vídeo.
- Grátis para quem vende pela Eduzz
- Cursos e alunos ilimitados
- Acesso automático após a compra
- Liberação programada de aulas
- Certificados e comentários com moderação
- App com aulas offline
Taxas da Nutror em 2026
A Nutror não cobra mensalidade de quem vende pela Eduzz (nutror.com/preco). O custo é a taxa de cada venda, conforme o plano da Eduzz (tarifas).
|Plano da Eduzz
|Taxa
|Observação
|Área de membros
|Grátis
|Para quem vende pela Eduzz; cursos e alunos ilimitados.
|Básico
|4,9% + R$ 2,49
|Por venda · 2 GB de mídia · 1 escola
|Intermediário
|6,9% + R$ 2,49
|Por venda · 250 GB de mídia · 3 escolas
|Unity
|4,59% + R$ 2,49
|Por venda · 1 TB de mídia · para faturamento a partir de R$ 1 mi/ano
Calcule a taxa da Nutror (Eduzz Básico, 4,9% + R$ 2,49)
- Taxa por venda
- R$ 17,04
- Você recebe por venda
- R$ 279,96
- Taxas no mês
- R$ 1.704,30
A área de membros é grátis; o cálculo usa a taxa de venda do plano Básico da Eduzz.
A Nutror funciona junto com a venda pela Eduzz; para os detalhes de cada plano, veja o perfil da Eduzz.
Prazo de saque na Nutror
Como a venda passa pela Eduzz, o dinheiro segue os prazos de recebimento do plano da Eduzz.
- Básico 30 dias
- Intermediário 30 dias
- Unity 15 dias
Saque de R$ 1,99 em todos os planos da Eduzz.
A Nutror é confiável?
Sim. A Nutror é um produto da própria Eduzz, que tem reputação “Ótima” no Reclame Aqui (nota 8,1). A Nutror não tem página própria no Reclame Aqui; as reclamações ficam na página da Eduzz.
Pontos a favor
- Produto da própria Eduzz, com suporte pela central da Eduzz
- Grátis para quem vende pela Eduzz, sem limite de cursos e alunos
- App com aula offline e liberação programada
- Aceita códigos de embed de outros players
Pontos de atenção
- Só faz sentido para quem vende pela Eduzz
- Apenas 2 GB de mídia no plano Básico
- Sem página própria no Reclame Aqui para avaliar à parte
- Proteção do SafeVideo não detalhada publicamente
Recursos da área de membros Nutror
Os recursos listados pela Eduzz e pelo site da Nutror (Eduzz Membros, nutror.com):
- Acesso automáticoA compra aprovada na Eduzz libera o curso sozinha.
- Liberação programadaAulas e módulos liberados por data ou por tempo.
- CertificadosCertificado de conclusão para o aluno.
- Comentários e moderaçãoDiscussão nas aulas com moderação do produtor.
- App com aula offlineO aluno baixa a aula no app e assiste sem internet.
- Relatórios e equipeRelatórios de alunos e permissões para a equipe.
Como funciona o vídeo na Nutror
As aulas ficam no SafeVideo, a hospedagem de vídeo da Eduzz (Eduzz Membros). Cada aula tem um conteúdo principal: vídeo, áudio ou conteúdo incorporado (ajuda, 18/08/2026).
- Hospedagem
- SafeVideo, da Eduzz
- Espaço
- 2 GB no Básico (Safe Free) · 250 GB no Intermediário · 1 TB no Unity
- Conteúdo por aula
- Um conteúdo principal: vídeo, áudio ou incorporado
- Vídeo externo
- “Conteúdo Incorporado” com link do YouTube (watch?v=), do Vimeo ou código de embed
- Limite por arquivo e formatos
- Não informados na documentação pública
- Proteção
- A Eduzz cita “rastreio inteligente” e “Imprint” no SafeVideo, sem detalhar DRM ou marca d’água
Vídeo da Kinescope na Nutror
O “Conteúdo Incorporado” da Nutror aceita códigos de embed. Com o iframe da Kinescope, as aulas ganham DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, sem o limite de 2 GB do plano Básico.
- Suba as aulas na Kinescope e deixe a conversão em várias resoluções com ela.
- Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da sua escola na Nutror.
- Copie o código de embed.
- Crie a aula como “Conteúdo Incorporado” e cole o código no lugar do vídeo.
Nutror x Kiwify, Hotmart, Eduzz
As quatro plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Nutror
|Kiwify
|Hotmart
|Eduzz
|Taxa por venda
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|8,99% + R$ 2,49
|9,9% + R$ 2,49
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|Prazo do plano Eduzz
|2 dias
|2 dias
|30 dias (Básico)
|Saque do cartão
|Prazo do plano Eduzz
|15 dias
|30 dias
|30 dias (Básico)
|Área de membros
|É a área de membros
|Lite e Completa, app
|Hotmart Club
|Eduzz Membros, grátis
|Hospedagem de vídeo
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Hotmart Player, até 1080p
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Vídeo externo na aula
|Códigos de embed
|Só link do YouTube
|Embed pelo código-fonte
|Códigos de embed
|Reclame Aqui
|Página da Eduzz · 8,1
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,4
|Ótima · 8,1
Como montamos este perfil
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Nutror, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Nutror. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.