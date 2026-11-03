O que é a Nutror A Nutror é a área de membros da Eduzz: o lugar onde o aluno faz login e assiste às aulas depois da compra. A Eduzz apresenta o produto como Eduzz Membros, e o site nutror.com informa que ele é “100% integrado com a Eduzz”, com suporte pela central de ajuda da Eduzz. Quem procura “Nutror” geralmente quer entrar na área de membros. Se é o seu caso, o acesso é pelo e-mail usado na compra. Esta página é para quem produz: o que a Nutror oferece, quanto custa e como funciona o vídeo. Grátis para quem vende pela Eduzz

Cursos e alunos ilimitados

Acesso automático após a compra

Liberação programada de aulas

Certificados e comentários com moderação

App com aulas offline

Taxas da Nutror em 2026 A Nutror não cobra mensalidade de quem vende pela Eduzz (nutror.com/preco). O custo é a taxa de cada venda, conforme o plano da Eduzz (tarifas). Plano da Eduzz Taxa Observação Área de membros Grátis Para quem vende pela Eduzz; cursos e alunos ilimitados. Básico 4,9% + R$ 2,49 Por venda · 2 GB de mídia · 1 escola Intermediário 6,9% + R$ 2,49 Por venda · 250 GB de mídia · 3 escolas Unity 4,59% + R$ 2,49 Por venda · 1 TB de mídia · para faturamento a partir de R$ 1 mi/ano Calcule a taxa da Nutror (Eduzz Básico, 4,9% + R$ 2,49) Preço do produto (R$) Vendas por mês Taxa por venda R$ 17,04 Você recebe por venda R$ 279,96 Taxas no mês R$ 1.704,30 A área de membros é grátis; o cálculo usa a taxa de venda do plano Básico da Eduzz. A Nutror funciona junto com a venda pela Eduzz; para os detalhes de cada plano, veja o perfil da Eduzz.

Prazo de saque na Nutror Como a venda passa pela Eduzz, o dinheiro segue os prazos de recebimento do plano da Eduzz. Básico 30 dias

Intermediário 30 dias

Unity 15 dias Saque de R$ 1,99 em todos os planos da Eduzz.

A Nutror é confiável? Sim. A Nutror é um produto da própria Eduzz, que tem reputação “Ótima” no Reclame Aqui (nota 8,1). A Nutror não tem página própria no Reclame Aqui; as reclamações ficam na página da Eduzz. Pontos a favor Produto da própria Eduzz, com suporte pela central da Eduzz

Grátis para quem vende pela Eduzz, sem limite de cursos e alunos

App com aula offline e liberação programada

Aceita códigos de embed de outros players Pontos de atenção Só faz sentido para quem vende pela Eduzz

Apenas 2 GB de mídia no plano Básico

Sem página própria no Reclame Aqui para avaliar à parte

Proteção do SafeVideo não detalhada publicamente 8,1 /10

Recursos da área de membros Nutror Os recursos listados pela Eduzz e pelo site da Nutror (Eduzz Membros, nutror.com): Acesso automático A compra aprovada na Eduzz libera o curso sozinha.

Liberação programada Aulas e módulos liberados por data ou por tempo.

Certificados Certificado de conclusão para o aluno.

Comentários e moderação Discussão nas aulas com moderação do produtor.

App com aula offline O aluno baixa a aula no app e assiste sem internet.

Relatórios e equipe Relatórios de alunos e permissões para a equipe.

Como funciona o vídeo na Nutror As aulas ficam no SafeVideo, a hospedagem de vídeo da Eduzz (Eduzz Membros). Cada aula tem um conteúdo principal: vídeo, áudio ou conteúdo incorporado (ajuda, 18/08/2026). Hospedagem SafeVideo, da Eduzz Espaço 2 GB no Básico (Safe Free) · 250 GB no Intermediário · 1 TB no Unity Conteúdo por aula Um conteúdo principal: vídeo, áudio ou incorporado Vídeo externo “Conteúdo Incorporado” com link do YouTube (watch?v=), do Vimeo ou código de embed Limite por arquivo e formatos Não informados na documentação pública Proteção A Eduzz cita “rastreio inteligente” e “Imprint” no SafeVideo, sem detalhar DRM ou marca d’água

Kinescope + Nutror Vídeo da Kinescope na Nutror O “Conteúdo Incorporado” da Nutror aceita códigos de embed. Com o iframe da Kinescope, as aulas ganham DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, sem o limite de 2 GB do plano Básico. Suba as aulas na Kinescope e deixe a conversão em várias resoluções com ela. Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da sua escola na Nutror. da sua escola na Nutror. Copie o código de embed. Crie a aula como “Conteúdo Incorporado” e cole o código no lugar do vídeo. Começar grátis Como funciona o DRM Nutror · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio