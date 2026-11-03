Área de membrosEduzz Eduzz · Sorocaba (SP) Reclame Aqui 8,1

NutrorA área de membros da Eduzz: preço, recursos e vídeo

Nutror é a área de membros da Eduzz, apresentada hoje como Eduzz Membros e “100% integrada com a Eduzz”. É grátis para quem vende pela Eduzz; o custo está na taxa da venda e no plano, que define o espaço de vídeo no SafeVideo.

Calcular a taxa Site da Nutror Todas as plataformas
Preço vendendo pela Eduzz
Grátis
Cursos e alunos
Ilimitados
Taxa da venda (Eduzz Básico)
4,9% + R$ 2,49
Vídeo no plano Básico
2 GB

O que é a Nutror

A Nutror é a área de membros da Eduzz: o lugar onde o aluno faz login e assiste às aulas depois da compra. A Eduzz apresenta o produto como Eduzz Membros, e o site nutror.com informa que ele é “100% integrado com a Eduzz”, com suporte pela central de ajuda da Eduzz.

Quem procura “Nutror” geralmente quer entrar na área de membros. Se é o seu caso, o acesso é pelo e-mail usado na compra. Esta página é para quem produz: o que a Nutror oferece, quanto custa e como funciona o vídeo.

  • Grátis para quem vende pela Eduzz
  • Cursos e alunos ilimitados
  • Acesso automático após a compra
  • Liberação programada de aulas
  • Certificados e comentários com moderação
  • App com aulas offline

Taxas da Nutror em 2026

A Nutror não cobra mensalidade de quem vende pela Eduzz (nutror.com/preco). O custo é a taxa de cada venda, conforme o plano da Eduzz (tarifas).

Plano da EduzzTaxaObservação
Área de membrosGrátisPara quem vende pela Eduzz; cursos e alunos ilimitados.
Básico4,9% + R$ 2,49Por venda · 2 GB de mídia · 1 escola
Intermediário6,9% + R$ 2,49Por venda · 250 GB de mídia · 3 escolas
Unity4,59% + R$ 2,49Por venda · 1 TB de mídia · para faturamento a partir de R$ 1 mi/ano

Calcule a taxa da Nutror (Eduzz Básico, 4,9% + R$ 2,49)

Taxa por venda
R$ 17,04
Você recebe por venda
R$ 279,96
Taxas no mês
R$ 1.704,30

A área de membros é grátis; o cálculo usa a taxa de venda do plano Básico da Eduzz.

A Nutror funciona junto com a venda pela Eduzz; para os detalhes de cada plano, veja o perfil da Eduzz.

Prazo de saque na Nutror

Como a venda passa pela Eduzz, o dinheiro segue os prazos de recebimento do plano da Eduzz.

  • Básico 30 dias
  • Intermediário 30 dias
  • Unity 15 dias

Saque de R$ 1,99 em todos os planos da Eduzz.

A Nutror é confiável?

Sim. A Nutror é um produto da própria Eduzz, que tem reputação “Ótima” no Reclame Aqui (nota 8,1). A Nutror não tem página própria no Reclame Aqui; as reclamações ficam na página da Eduzz.

Pontos a favor

  • Produto da própria Eduzz, com suporte pela central da Eduzz
  • Grátis para quem vende pela Eduzz, sem limite de cursos e alunos
  • App com aula offline e liberação programada
  • Aceita códigos de embed de outros players

Pontos de atenção

  • Só faz sentido para quem vende pela Eduzz
  • Apenas 2 GB de mídia no plano Básico
  • Sem página própria no Reclame Aqui para avaliar à parte
  • Proteção do SafeVideo não detalhada publicamente
8,1/10 Reputação Ótima (Eduzz) no Reclame Aqui Nota da Eduzz, de 01/05 a 31/10/2026; a Nutror não tem página própria no Reclame Aqui. Consultado em 03/11/2026 · ver a página da Nutror

Recursos da área de membros Nutror

Os recursos listados pela Eduzz e pelo site da Nutror (Eduzz Membros, nutror.com):

  • Acesso automáticoA compra aprovada na Eduzz libera o curso sozinha.
  • Liberação programadaAulas e módulos liberados por data ou por tempo.
  • CertificadosCertificado de conclusão para o aluno.
  • Comentários e moderaçãoDiscussão nas aulas com moderação do produtor.
  • App com aula offlineO aluno baixa a aula no app e assiste sem internet.
  • Relatórios e equipeRelatórios de alunos e permissões para a equipe.

Como funciona o vídeo na Nutror

As aulas ficam no SafeVideo, a hospedagem de vídeo da Eduzz (Eduzz Membros). Cada aula tem um conteúdo principal: vídeo, áudio ou conteúdo incorporado (ajuda, 18/08/2026).

Hospedagem
SafeVideo, da Eduzz
Espaço
2 GB no Básico (Safe Free) · 250 GB no Intermediário · 1 TB no Unity
Conteúdo por aula
Um conteúdo principal: vídeo, áudio ou incorporado
Vídeo externo
“Conteúdo Incorporado” com link do YouTube (watch?v=), do Vimeo ou código de embed
Limite por arquivo e formatos
Não informados na documentação pública
Proteção
A Eduzz cita “rastreio inteligente” e “Imprint” no SafeVideo, sem detalhar DRM ou marca d’água
Kinescope + Nutror

Vídeo da Kinescope na Nutror

O “Conteúdo Incorporado” da Nutror aceita códigos de embed. Com o iframe da Kinescope, as aulas ganham DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, sem o limite de 2 GB do plano Básico.

  1. Suba as aulas na Kinescope e deixe a conversão em várias resoluções com ela.
  2. Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da sua escola na Nutror.
  3. Copie o código de embed.
  4. Crie a aula como “Conteúdo Incorporado” e cole o código no lugar do vídeo.
Começar grátis Como funciona o DRM

Nutror x Kiwify, Hotmart, Eduzz

As quatro plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.

Critério Nutror Kiwify Hotmart Eduzz
Taxa por venda Grátis (taxa da Eduzz na venda)8,99% + R$ 2,499,9% + R$ 2,494,9% + R$ 2,49 (Básico)
Mensalidade R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Saque do Pix Prazo do plano Eduzz2 dias2 dias30 dias (Básico)
Saque do cartão Prazo do plano Eduzz15 dias30 dias30 dias (Básico)
Área de membros É a área de membrosLite e Completa, appHotmart ClubEduzz Membros, grátis
Hospedagem de vídeo SafeVideo, 2 GB no BásicoPrópria, até 5 GB/vídeo, 4KHotmart Player, até 1080pSafeVideo, 2 GB no Básico
Vídeo externo na aula Códigos de embedSó link do YouTubeEmbed pelo código-fonteCódigos de embed
Reclame Aqui Página da Eduzz · 8,1Boa · 7,9Ótima · 8,4Ótima · 8,1

Como montamos este perfil

Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Nutror, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Nutror. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.

  1. Eduzz — Eduzz Membros (Nutror)
  2. Nutror — site
  3. Nutror — preço
  4. Eduzz — criar e publicar um curso no Nutror (18/08/2026)
  5. Eduzz — SafeVideo
  6. Eduzz — tarifas e planos
  7. Reclame Aqui — Eduzz

Perguntas sobre a Nutror

É a área de membros da Eduzz, apresentada hoje como Eduzz Membros: o espaço onde o aluno acessa o curso depois da compra. O site nutror.com informa que ela é 100% integrada com a Eduzz.

Sim. A página do produto está no site da Eduzz, a ajuda fica na central da Eduzz, e a Eduzz chama a área de membros de Eduzz Membros.

É grátis para quem vende pela Eduzz, com cursos e alunos ilimitados. O custo vem da taxa de cada venda: 4,9% + R$ 2,49 no plano Básico da Eduzz.

No SafeVideo, a hospedagem de vídeo da Eduzz. O espaço depende do plano: 2 GB no Básico, 250 GB no Intermediário e 1 TB no Unity.

Experimente a Kinescope grátis — 100 minutos e 200 GB/mês, sem cartão

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