O que é a TheMembers A TheMembers se apresenta como “A melhor plataforma para construir e escalar cursos, high tickets, comunidades e eventos” (themembers.com.br). Além da área de membros, tem checkout próprio, CRM, agentes de IA e venda de ingressos. A área de membros também recebe vendas de mais de 20 checkouts, como Hotmart, Kiwify e Eduzz; o acesso é liberado pelo webhook do checkout (ajuda, integrações). Razão social, cidade e ano de fundação não aparecem nas páginas consultadas. Hospedagem de vídeo própria, o ThePlayer

Aula com embed de outros players

App na App Store e no Google Play com o seu nome

Checkout próprio e 20+ integrações

Comunidade, quizzes e certificados

Área de membros em até 3 idiomas

Preço da TheMembers em 2026 A TheMembers não publica o preço do plano da área de membros. O site publica as taxas do checkout próprio (taxas): Item Valor Observação Transação aprovada R$ 2,50 Por transação aprovada no checkout da TheMembers Venda com ThePlayer + R$ 1,50 Por venda aprovada, se usar o player da TheMembers sem pacote de hospedagem Pix e cartão Promoção Até 30/11/2026 o site anuncia 0% no Pix e 2,99% no cartão, com recebimento em 2 dias O espaço e o tráfego do ThePlayer dependem do plano, e o upgrade é feito pelo suporte ou pelo gerente de conta. Na venda por checkout externo, a taxa é a dele; compare na tabela das plataformas de venda.

A TheMembers é confiável? O site cita “+10M clientes” e clientes em mais de 110 países, sem fonte independente. A página da TheMembers no Reclame Aqui não abriu na nossa consulta, por isso a nota não entra neste perfil. Pontos a favor Hospedagem de vídeo própria e embed de outros players

App nas lojas com o nome e o ícone do produtor

Mais de 20 checkouts integrados, além do checkout próprio

Ajuda pública com artigos atualizados em 2026 Pontos de atenção Preço do plano não publicado

Vídeo para de rodar quando a cota de tráfego acaba

Qualidade máxima do ThePlayer diverge entre site e ajuda

DRM documentado só para PDF

Recursos da área de membros TheMembers Os recursos do site e da central de ajuda: App com a sua marca Na App Store e no Google Play, com o nome e o ícone do produtor, e notificações push.

Jornada obrigatória A próxima aula só abre depois de concluir a anterior.

Quizzes e certificados Aula de avaliação e certificado de conclusão.

Comunidade Comunidade nativa com moderação.

Até 3 idiomas Português, espanhol e inglês na mesma área de membros.

Webhooks e CRM Eventos para sistemas externos, CRM e agentes de IA.

Como funciona o vídeo na TheMembers “O ThePlayer é a solução de hospedagem e player de vídeos da The Members” (ajuda, ThePlayer). O produtor sobe o arquivo na aula, ou usa outro player por integração ou embed. Hospedagem ThePlayer, próprio Arquivo MP4, MKV, WebM, FLV, AVI, MOV e MPEG, até 5 GB (ajuda, upload) Qualidade A ajuda fala em 240p a 1080p; o site, em até 4K Cota Espaço e tráfego mensais por plano; quando a cota acaba, os vídeos “não serão reproduzidos aos alunos” Vídeo externo Panda Vídeo, Vimeo, Cloudflare e Smartplayer; aula com “códigos externos ou embed” Proteção O site cita “anti-pirataria” no ThePlayer, sem detalhar; DRM documentado só para aulas em PDF

Kinescope + TheMembers Vídeo da Kinescope na TheMembers A TheMembers tem a aula com “códigos externos ou embed”, que aceita iframes. Com o embed da Kinescope, as aulas ganham DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, e o tráfego dos alunos não consome a cota do ThePlayer. Suba as aulas na Kinescope e deixe a conversão em várias resoluções com ela. Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios com o domínio da sua área de membros. com o domínio da sua área de membros. Copie o código de embed do vídeo. do vídeo. Crie a aula com código externo na TheMembers e cole o iframe. Começar grátis Como funciona o DRM TheMembers · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio