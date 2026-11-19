TheMembersÁrea de membros, checkout e o ThePlayer
A TheMembers junta área de membros, checkout, comunidade, mentorias e eventos. O vídeo pode ficar no ThePlayer, a hospedagem própria, ou vir de Panda, Vimeo e outros players por embed. O plano da área de membros não tem preço publicado.
- Plano da área de membros
- Sob consulta
- Por transação aprovada
- R$ 2,50
- Vídeo por arquivo
- Até 5 GB
- Checkouts integrados
- 20+
O que é a TheMembers
A TheMembers se apresenta como “A melhor plataforma para construir e escalar cursos, high tickets, comunidades e eventos” (themembers.com.br). Além da área de membros, tem checkout próprio, CRM, agentes de IA e venda de ingressos.
A área de membros também recebe vendas de mais de 20 checkouts, como Hotmart, Kiwify e Eduzz; o acesso é liberado pelo webhook do checkout (ajuda, integrações). Razão social, cidade e ano de fundação não aparecem nas páginas consultadas.
- Hospedagem de vídeo própria, o ThePlayer
- Aula com embed de outros players
- App na App Store e no Google Play com o seu nome
- Checkout próprio e 20+ integrações
- Comunidade, quizzes e certificados
- Área de membros em até 3 idiomas
Preço da TheMembers em 2026
A TheMembers não publica o preço do plano da área de membros. O site publica as taxas do checkout próprio (taxas):
|Item
|Valor
|Observação
|Transação aprovada
|R$ 2,50
|Por transação aprovada no checkout da TheMembers
|Venda com ThePlayer
|+ R$ 1,50
|Por venda aprovada, se usar o player da TheMembers sem pacote de hospedagem
|Pix e cartão
|Promoção
|Até 30/11/2026 o site anuncia 0% no Pix e 2,99% no cartão, com recebimento em 2 dias
O espaço e o tráfego do ThePlayer dependem do plano, e o upgrade é feito pelo suporte ou pelo gerente de conta.
Na venda por checkout externo, a taxa é a dele; compare na tabela das plataformas de venda.
A TheMembers é confiável?
O site cita “+10M clientes” e clientes em mais de 110 países, sem fonte independente. A página da TheMembers no Reclame Aqui não abriu na nossa consulta, por isso a nota não entra neste perfil.
Pontos a favor
- Hospedagem de vídeo própria e embed de outros players
- App nas lojas com o nome e o ícone do produtor
- Mais de 20 checkouts integrados, além do checkout próprio
- Ajuda pública com artigos atualizados em 2026
Pontos de atenção
- Preço do plano não publicado
- Vídeo para de rodar quando a cota de tráfego acaba
- Qualidade máxima do ThePlayer diverge entre site e ajuda
- DRM documentado só para PDF
Recursos da área de membros TheMembers
Os recursos do site e da central de ajuda:
- App com a sua marcaNa App Store e no Google Play, com o nome e o ícone do produtor, e notificações push.
- Jornada obrigatóriaA próxima aula só abre depois de concluir a anterior.
- Quizzes e certificadosAula de avaliação e certificado de conclusão.
- ComunidadeComunidade nativa com moderação.
- Até 3 idiomasPortuguês, espanhol e inglês na mesma área de membros.
- Webhooks e CRMEventos para sistemas externos, CRM e agentes de IA.
Como funciona o vídeo na TheMembers
“O ThePlayer é a solução de hospedagem e player de vídeos da The Members” (ajuda, ThePlayer). O produtor sobe o arquivo na aula, ou usa outro player por integração ou embed.
- Hospedagem
- ThePlayer, próprio
- Arquivo
- MP4, MKV, WebM, FLV, AVI, MOV e MPEG, até 5 GB (ajuda, upload)
- Qualidade
- A ajuda fala em 240p a 1080p; o site, em até 4K
- Cota
- Espaço e tráfego mensais por plano; quando a cota acaba, os vídeos “não serão reproduzidos aos alunos”
- Vídeo externo
- Panda Vídeo, Vimeo, Cloudflare e Smartplayer; aula com “códigos externos ou embed”
- Proteção
- O site cita “anti-pirataria” no ThePlayer, sem detalhar; DRM documentado só para aulas em PDF
Vídeo da Kinescope na TheMembers
A TheMembers tem a aula com “códigos externos ou embed”, que aceita iframes. Com o embed da Kinescope, as aulas ganham DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, e o tráfego dos alunos não consome a cota do ThePlayer.
- Suba as aulas na Kinescope e deixe a conversão em várias resoluções com ela.
- Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios com o domínio da sua área de membros.
- Copie o código de embed do vídeo.
- Crie a aula com código externo na TheMembers e cole o iframe.
TheMembers x Nutror, Memberkit, Cademí, Astron Members
As plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|TheMembers
|Nutror
|Memberkit
|Cademí
|Astron Members
|Preço
|Sob consulta
|Grátis vendendo pela Eduzz
|R$ 197 a R$ 697/mês
|Sob consulta
|R$ 147 a R$ 1.197/mês
|Plano de entrada
|Não publicado
|Cursos e alunos ilimitados
|Essencial: 1.000 membros
|Não publicado
|Starter: 200 membros ativos
|Hospeda o vídeo?
|ThePlayer, até 5 GB por arquivo
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Não hospeda
|Não hospeda
|Própria (espaço não informado)
|Vídeo externo na aula
|Panda, Vimeo, Cloudflare, Smartplayer; código de embed
|YouTube, Vimeo e código de embed
|YouTube, Vimeo, Panda e mais 3; código de embed
|Link de 30 players; embed não documentado
|Vimeo e Panda; embed não documentado
|Proteção do vídeo
|“Anti-pirataria” sem detalhes; DRM só em PDF
|Não detalhada publicamente
|Do player escolhido; PDF assinado
|Marca d’água (“DRM social”)
|DRM com a Panda Vídeos; PDF com nome e e-mail
|Domínio próprio
|Sim
|Não informado
|Sim, sem custo
|Sim
|1 a 10, por plano
|App
|Sim, com o seu nome e ícone
|App com aula offline
|Não informado
|App sem loja
|A partir do Professional
|Checkouts integrados
|Checkout próprio + 20 integrações
|Só a Eduzz
|Hotmart, Kiwify, Eduzz e mais de 20
|77+ integrações
|Hotmart, Kiwify, Eduzz e +60 gateways
Como montamos este perfil
Preços e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da TheMembers, consultadas em novembro de 2026. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a TheMembers. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.