MemberkitPreço, planos e como colocar o vídeo das aulas
A Memberkit é uma área de membros para cursos, livros digitais e treinamentos. Não vende o produto nem hospeda vídeo: a venda passa por um checkout integrado, e as aulas vêm de um player externo. O preço depende do número de membros.
- Plano de entrada
- R$ 197/mês
- Membros no Essencial
- 1.000
- Teste grátis
- 7 dias
- Hospedagem de vídeo
- Não tem
O que é a Memberkit
A Memberkit se apresenta como “Área de Membros Profissional para Infoprodutores” (memberkit.com.br). O aluno faz login, assiste às aulas, baixa materiais e participa da comunidade. A empresa é a Memberkit Tecnologia da Informação Ltda., CNPJ 31.537.656/0001-71, e diz ter mais de 5 mil clientes.
Ela não processa pagamento: “Você precisa de uma plataforma externa para receber pagamentos online” (FAQ do site). A compra aprovada no checkout libera o acesso, e o aluno recebe a senha e o link por e-mail.
- Cursos, aulas e uploads ilimitados em todos os planos
- Domínio próprio com SSL sem custo extra
- Liberação programada com 9 regras
- Quizzes, gamificação e comunidades
- Certificado com QR code de validação
- PDF com a assinatura do aluno em cada página
Preço da Memberkit em 2026
A Memberkit cobra mensalidade pelo número de membros e não tem taxa por venda, porque não vende. Preços do site oficial:
|Plano
|Mensal
|Observação
|Essencial
|R$ 197
|Até 1.000 membros · anual R$ 1.970
|Pro
|R$ 497
|Até 5.000 membros · anual R$ 4.970
|Escala
|R$ 697
|Até 15.000 membros · anual R$ 6.970
Acima do limite, cada membro excedente custa R$ 0,30. Entram na conta todos os membros cadastrados, “independentemente do status deles (desativado, pendente, ativo ou expirado)”; só o membro excluído sai (cobrança).
Os créditos do Assistente de IA são vendidos à parte. O site cita planos de até 500 mil membros, sob consulta.
O checkout que vende o curso cobra a taxa dele; compare na tabela das plataformas de venda.
A Memberkit é confiável?
É uma empresa estabelecida. A Memberkit publica razão social e CNPJ, diz ter mais de 5 mil clientes e 7 anos de mercado. A página dela no Reclame Aqui não abriu na nossa consulta, por isso a nota não entra neste perfil.
Pontos a favor
- Preço público, com teste grátis de 7 dias
- Aceita código de incorporação de qualquer player
- Mais de 20 checkouts integrados, de Hotmart a Kirvano
- Domínio próprio sem custo extra
Pontos de atenção
- Não hospeda vídeo: é preciso pagar um player à parte
- Cobra por membro cadastrado, inclusive desativado
- App próprio não aparece no site nem na ajuda
- Proteção do vídeo depende do player escolhido
Recursos da área de membros Memberkit
Os recursos listados no site e na central de ajuda:
- Liberação programadaPor dias após a compra, com data de abertura e fechamento, ou sem restrição; 9 regras no total.
- QuizzesMúltipla escolha com nota mínima para liberar a próxima aula.
- GamificaçãoPontos por comentário, aula concluída, quiz e avaliação; conteúdo liberado por pontuação.
- ComunidadesFóruns de discussão dentro da área de membros e comentários com moderação nas aulas.
- CertificadosModelo próprio, QR code para validação e download pelo aluno.
- PDF assinadoCada PDF baixado traz a assinatura do aluno no rodapé; arquivos acima de 30 MB não são assinados. Login simultâneo é bloqueado.
Como funciona o vídeo na Memberkit
A Memberkit não guarda vídeo: “Seus vídeos devem ser hospedados em uma plataforma externa como YouTube, Vimeo, Panda Video ou Smart Player” (FAQ do site). A escolha do player decide a qualidade e a proteção da aula.
- Hospedagem
- Não tem: o vídeo fica num player externo
- Players integrados
- YouTube, Vimeo, Panda Video, Smart Player, Bunny Stream e VTurb
- Código de incorporação
- “você também pode usar o código de incorporação de outras plataformas”
- Configuração no player
- Vídeo não listado, público ou oculto, nunca privado, e o domínio da área de membros liberado na restrição de domínio
- Proteção
- DRM e marca d’água vêm do player escolhido; a Memberkit assina PDFs
Fontes: índice da ajuda e perguntas frequentes.
Vídeo da Kinescope na Memberkit
A Memberkit aceita o código de incorporação de outras plataformas. Com o iframe da Kinescope, as aulas ganham DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios.
- Suba as aulas na Kinescope e deixe a conversão em várias resoluções com ela.
- Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios com o subdomínio da Memberkit ou o seu domínio próprio.
- Copie o código de embed do vídeo.
- Cole o código na aula da Memberkit, no lugar do link do player.
Memberkit x Nutror, Cademí, Astron Members, TheMembers
As plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Memberkit
|Nutror
|Cademí
|Astron Members
|TheMembers
|Preço
|R$ 197 a R$ 697/mês
|Grátis vendendo pela Eduzz
|Sob consulta
|R$ 147 a R$ 1.197/mês
|Sob consulta
|Plano de entrada
|Essencial: 1.000 membros
|Cursos e alunos ilimitados
|Não publicado
|Starter: 200 membros ativos
|Não publicado
|Hospeda o vídeo?
|Não hospeda
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Não hospeda
|Própria (espaço não informado)
|ThePlayer, até 5 GB por arquivo
|Vídeo externo na aula
|YouTube, Vimeo, Panda e mais 3; código de embed
|YouTube, Vimeo e código de embed
|Link de 30 players; embed não documentado
|Vimeo e Panda; embed não documentado
|Panda, Vimeo, Cloudflare, Smartplayer; código de embed
|Proteção do vídeo
|Do player escolhido; PDF assinado
|Não detalhada publicamente
|Marca d’água (“DRM social”)
|DRM com a Panda Vídeos; PDF com nome e e-mail
|“Anti-pirataria” sem detalhes; DRM só em PDF
|Domínio próprio
|Sim, sem custo
|Não informado
|Sim
|1 a 10, por plano
|Sim
|App
|Não informado
|App com aula offline
|App sem loja
|A partir do Professional
|Sim, com o seu nome e ícone
|Checkouts integrados
|Hotmart, Kiwify, Eduzz e mais de 20
|Só a Eduzz
|77+ integrações
|Hotmart, Kiwify, Eduzz e +60 gateways
|Checkout próprio + 20 integrações
Como montamos este perfil
Preços e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Memberkit, consultadas em novembro de 2026. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Memberkit. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.