O que é a Memberkit A Memberkit se apresenta como “Área de Membros Profissional para Infoprodutores” (memberkit.com.br). O aluno faz login, assiste às aulas, baixa materiais e participa da comunidade. A empresa é a Memberkit Tecnologia da Informação Ltda., CNPJ 31.537.656/0001-71, e diz ter mais de 5 mil clientes. Ela não processa pagamento: “Você precisa de uma plataforma externa para receber pagamentos online” (FAQ do site). A compra aprovada no checkout libera o acesso, e o aluno recebe a senha e o link por e-mail. Cursos, aulas e uploads ilimitados em todos os planos

Domínio próprio com SSL sem custo extra

Liberação programada com 9 regras

Quizzes, gamificação e comunidades

Certificado com QR code de validação

PDF com a assinatura do aluno em cada página

Preço da Memberkit em 2026 A Memberkit cobra mensalidade pelo número de membros e não tem taxa por venda, porque não vende. Preços do site oficial: Plano Mensal Observação Essencial R$ 197 Até 1.000 membros · anual R$ 1.970 Pro R$ 497 Até 5.000 membros · anual R$ 4.970 Escala R$ 697 Até 15.000 membros · anual R$ 6.970 Acima do limite, cada membro excedente custa R$ 0,30. Entram na conta todos os membros cadastrados, “independentemente do status deles (desativado, pendente, ativo ou expirado)”; só o membro excluído sai (cobrança). Os créditos do Assistente de IA são vendidos à parte. O site cita planos de até 500 mil membros, sob consulta. O checkout que vende o curso cobra a taxa dele; compare na tabela das plataformas de venda.

A Memberkit é confiável? É uma empresa estabelecida. A Memberkit publica razão social e CNPJ, diz ter mais de 5 mil clientes e 7 anos de mercado. A página dela no Reclame Aqui não abriu na nossa consulta, por isso a nota não entra neste perfil. Pontos a favor Preço público, com teste grátis de 7 dias

Aceita código de incorporação de qualquer player

Mais de 20 checkouts integrados, de Hotmart a Kirvano

Domínio próprio sem custo extra Pontos de atenção Não hospeda vídeo: é preciso pagar um player à parte

Cobra por membro cadastrado, inclusive desativado

App próprio não aparece no site nem na ajuda

Proteção do vídeo depende do player escolhido

Recursos da área de membros Memberkit Os recursos listados no site e na central de ajuda: Liberação programada Por dias após a compra, com data de abertura e fechamento, ou sem restrição; 9 regras no total.

Quizzes Múltipla escolha com nota mínima para liberar a próxima aula.

Gamificação Pontos por comentário, aula concluída, quiz e avaliação; conteúdo liberado por pontuação.

Comunidades Fóruns de discussão dentro da área de membros e comentários com moderação nas aulas.

Certificados Modelo próprio, QR code para validação e download pelo aluno.

PDF assinado Cada PDF baixado traz a assinatura do aluno no rodapé; arquivos acima de 30 MB não são assinados. Login simultâneo é bloqueado.

Como funciona o vídeo na Memberkit A Memberkit não guarda vídeo: “Seus vídeos devem ser hospedados em uma plataforma externa como YouTube, Vimeo, Panda Video ou Smart Player” (FAQ do site). A escolha do player decide a qualidade e a proteção da aula. Hospedagem Não tem: o vídeo fica num player externo Players integrados YouTube, Vimeo, Panda Video, Smart Player, Bunny Stream e VTurb Código de incorporação “você também pode usar o código de incorporação de outras plataformas” Configuração no player Vídeo não listado, público ou oculto, nunca privado, e o domínio da área de membros liberado na restrição de domínio Proteção DRM e marca d’água vêm do player escolhido; a Memberkit assina PDFs Fontes: índice da ajuda e perguntas frequentes.

Kinescope + Memberkit Vídeo da Kinescope na Memberkit A Memberkit aceita o código de incorporação de outras plataformas. Com o iframe da Kinescope, as aulas ganham DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios. Suba as aulas na Kinescope e deixe a conversão em várias resoluções com ela. Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios com o subdomínio da Memberkit ou o seu domínio próprio. com o subdomínio da Memberkit ou o seu domínio próprio. Copie o código de embed do vídeo. do vídeo. Cole o código na aula da Memberkit, no lugar do link do player. Começar grátis Como funciona o DRM Memberkit · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio