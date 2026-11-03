O que é a Eduzz A Eduzz é uma plataforma de Sorocaba (SP) para vender cursos, mentorias e eventos. Reúne Eduzz Checkout, a área de membros Eduzz Membros, a hospedagem de vídeo SafeVideo e um sistema de venda de ingressos. A cobrança é por venda, e o plano define a taxa, o prazo de recebimento e o armazenamento de mídia. O plano Unity é para quem fatura a partir de R$ 1 milhão por ano. Eduzz Checkout

Eduzz Membros (Nutror) grátis para quem vende pela Eduzz

SafeVideo para hospedar as aulas

Recuperador de vendas perdidas

Criador de páginas de vendas

Venda de ingressos para eventos

Taxas da Eduzz em 2026 A taxa depende do plano, e todos têm a mesma parte fixa de R$ 2,49 por venda (página oficial de tarifas). O Intermediário é mais caro por venda que o Básico, mas inclui 250 GB de mídia em vez de 2 GB, três escolas e atendimento por WhatsApp. Plano Taxa Observação Básico 4,9% + R$ 2,49 Recebimento em 30 dias · 1 escola · 2 GB de mídia Intermediário 6,9% + R$ 2,49 Recebimento em 30 dias · 3 escolas · 250 GB de mídia · WhatsApp Unity (a partir de R$ 1 mi/ano) 4,59% + R$ 2,49 Recebimento em 15 dias · escolas ilimitadas · 1 TB de mídia Antecipação do parcelado 2,99% Em todos os planos. Encargo do parcelamento 3,49% 2% acima de R$ 10 mil. A página não diz quem paga o encargo. Saque R$ 1,99 Em todos os planos. Calcule a taxa da Eduzz (4,9% + R$ 2,49 (Básico)) Preço do produto (R$) Vendas por mês Taxa por venda R$ 17,04 Você recebe por venda R$ 279,96 Taxas no mês R$ 1.704,30 Cálculo no plano Básico. No Intermediário, a taxa é 6,9% + R$ 2,49. Pix não tem custo extra para o comprador, mas a tarifa da Eduzz vale igual (ajuda). Reembolso: nos planos Básico e Intermediário, a Eduzz cobra a tarifa da transação; no Unity, não há tarifa até 3% das vendas.

Prazo de saque na Eduzz A página de tarifas informa o prazo de recebimento por plano, sem separar Pix, boleto e cartão (tarifas). A antecipação do parcelado custa 2,99%. Básico 30 dias

Intermediário 30 dias

Unity 15 dias Não encontramos na documentação oficial prazos diferentes por forma de pagamento.

A Eduzz é confiável? Sim. A Eduzz tem CNPJ 09.573.540/0001-39, sede em Sorocaba (SP) e reputação “Ótima” no Reclame Aqui em todos os meses de maio a outubro de 2026, com 87,4% das reclamações resolvidas. Pontos a favor Reputação “Ótima” no Reclame Aqui, nota 8,1

87,4% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)

Menor taxa percentual desta comparação, no plano Básico

Área de membros e hospedagem de vídeo da própria Eduzz Pontos de atenção Recebimento em 30 dias nos planos Básico e Intermediário

Apenas 2 GB de mídia no plano Básico

Taxa de R$ 1,99 por saque

DRM e marca d’água por aluno não detalhados no SafeVideo 8,1 /10

Área de membros da Eduzz: Eduzz Membros (Nutror) A área de membros da Eduzz é a Eduzz Membros, também acessada pelo endereço nutror.com, e é gratuita para quem vende pela Eduzz (preço). Veja o perfil da Nutror para os detalhes. Grátis vendendo pela Eduzz Cursos e alunos ilimitados, sem mensalidade da área de membros.

Acesso automático O aluno recebe acesso assim que a compra é aprovada.

App com aula offline O aplicativo permite baixar a aula para ver sem internet.

Escolas por plano 1 escola no Básico, 3 no Intermediário, ilimitadas no Unity.

Como funciona o vídeo na Eduzz As aulas da Eduzz Membros ficam no SafeVideo, a hospedagem de vídeo da própria Eduzz (Eduzz Membros). O espaço disponível depende do plano. Hospedagem SafeVideo, da própria Eduzz Armazenamento de mídia 2 GB no Básico · 250 GB no Intermediário · 1 TB no Unity Player Player com a sua marca e “tráfego sem limite”, segundo a página do SafeVideo Vídeo externo “Conteúdo Incorporado” aceita YouTube, Vimeo e códigos de embed (ajuda) Proteção A página cita “rastreio inteligente” e “Imprint”, sem detalhar DRM ou marca d’água Duas horas de aula em 1080p costumam passar de 2 GB: no plano Básico, o espaço do SafeVideo acaba rápido.

Kinescope + Eduzz Aulas da Eduzz com vídeo da Kinescope A Eduzz Membros aceita códigos de embed na aula. Com o iframe da Kinescope, o curso ganha DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, sem depender do limite de 2 GB do plano Básico. Suba as aulas na Kinescope: não há limite de armazenamento nos planos pagos, e você paga por GB guardado e entregue. Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios com o domínio da sua escola. com o domínio da sua escola. Copie o código de embed do vídeo. do vídeo. Na Eduzz Membros, crie a aula como “Conteúdo Incorporado” e cole o código. Começar grátis Como funciona o DRM Eduzz Membros · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio