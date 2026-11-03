CheckoutEduzz MembrosSafeVideo Desde 2014 Sorocaba (SP) Reclame Aqui 8,1

EduzzTaxas por plano, prazo de recebimento e vídeo no SafeVideo

A Eduzz vende produtos digitais com checkout, área de membros (Eduzz Membros, o antigo endereço Nutror) e hospedagem de vídeo própria, o SafeVideo. A taxa depende do plano: de 4,59% a 6,9% + R$ 2,49 por venda. O que muda entre os planos é suporte, número de escolas e, principalmente, espaço para os vídeos.

Calcular a taxa Site da Eduzz Todas as plataformas
Taxa no plano Básico
4,9% + R$ 2,49
Recebimento no Básico
30 dias
Taxa de saque
R$ 1,99
Mídia no plano Básico
2 GB

O que é a Eduzz

A Eduzz é uma plataforma de Sorocaba (SP) para vender cursos, mentorias e eventos. Reúne Eduzz Checkout, a área de membros Eduzz Membros, a hospedagem de vídeo SafeVideo e um sistema de venda de ingressos.

A cobrança é por venda, e o plano define a taxa, o prazo de recebimento e o armazenamento de mídia. O plano Unity é para quem fatura a partir de R$ 1 milhão por ano.

  • Eduzz Checkout
  • Eduzz Membros (Nutror) grátis para quem vende pela Eduzz
  • SafeVideo para hospedar as aulas
  • Recuperador de vendas perdidas
  • Criador de páginas de vendas
  • Venda de ingressos para eventos

Taxas da Eduzz em 2026

A taxa depende do plano, e todos têm a mesma parte fixa de R$ 2,49 por venda (página oficial de tarifas). O Intermediário é mais caro por venda que o Básico, mas inclui 250 GB de mídia em vez de 2 GB, três escolas e atendimento por WhatsApp.

PlanoTaxaObservação
Básico4,9% + R$ 2,49Recebimento em 30 dias · 1 escola · 2 GB de mídia
Intermediário6,9% + R$ 2,49Recebimento em 30 dias · 3 escolas · 250 GB de mídia · WhatsApp
Unity (a partir de R$ 1 mi/ano)4,59% + R$ 2,49Recebimento em 15 dias · escolas ilimitadas · 1 TB de mídia
Antecipação do parcelado2,99%Em todos os planos.
Encargo do parcelamento3,49%2% acima de R$ 10 mil. A página não diz quem paga o encargo.
SaqueR$ 1,99Em todos os planos.

Calcule a taxa da Eduzz (4,9% + R$ 2,49 (Básico))

Taxa por venda
R$ 17,04
Você recebe por venda
R$ 279,96
Taxas no mês
R$ 1.704,30

Cálculo no plano Básico. No Intermediário, a taxa é 6,9% + R$ 2,49.

Pix não tem custo extra para o comprador, mas a tarifa da Eduzz vale igual (ajuda).

Reembolso: nos planos Básico e Intermediário, a Eduzz cobra a tarifa da transação; no Unity, não há tarifa até 3% das vendas.

Prazo de saque na Eduzz

A página de tarifas informa o prazo de recebimento por plano, sem separar Pix, boleto e cartão (tarifas). A antecipação do parcelado custa 2,99%.

  • Básico 30 dias
  • Intermediário 30 dias
  • Unity 15 dias

Não encontramos na documentação oficial prazos diferentes por forma de pagamento.

A Eduzz é confiável?

Sim. A Eduzz tem CNPJ 09.573.540/0001-39, sede em Sorocaba (SP) e reputação “Ótima” no Reclame Aqui em todos os meses de maio a outubro de 2026, com 87,4% das reclamações resolvidas.

Pontos a favor

  • Reputação “Ótima” no Reclame Aqui, nota 8,1
  • 87,4% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)
  • Menor taxa percentual desta comparação, no plano Básico
  • Área de membros e hospedagem de vídeo da própria Eduzz

Pontos de atenção

  • Recebimento em 30 dias nos planos Básico e Intermediário
  • Apenas 2 GB de mídia no plano Básico
  • Taxa de R$ 1,99 por saque
  • DRM e marca d’água por aluno não detalhados no SafeVideo
8,1/10 Reputação Ótima no Reclame Aqui Período de 01/05 a 31/10/2026, com 87,4% das reclamações resolvidas. Consultado em 03/11/2026 · ver a página da Eduzz

Área de membros da Eduzz: Eduzz Membros (Nutror)

A área de membros da Eduzz é a Eduzz Membros, também acessada pelo endereço nutror.com, e é gratuita para quem vende pela Eduzz (preço). Veja o perfil da Nutror para os detalhes.

  • Grátis vendendo pela EduzzCursos e alunos ilimitados, sem mensalidade da área de membros.
  • Acesso automáticoO aluno recebe acesso assim que a compra é aprovada.
  • App com aula offlineO aplicativo permite baixar a aula para ver sem internet.
  • Escolas por plano1 escola no Básico, 3 no Intermediário, ilimitadas no Unity.

Como funciona o vídeo na Eduzz

As aulas da Eduzz Membros ficam no SafeVideo, a hospedagem de vídeo da própria Eduzz (Eduzz Membros). O espaço disponível depende do plano.

Hospedagem
SafeVideo, da própria Eduzz
Armazenamento de mídia
2 GB no Básico · 250 GB no Intermediário · 1 TB no Unity
Player
Player com a sua marca e “tráfego sem limite”, segundo a página do SafeVideo
Vídeo externo
“Conteúdo Incorporado” aceita YouTube, Vimeo e códigos de embed (ajuda)
Proteção
A página cita “rastreio inteligente” e “Imprint”, sem detalhar DRM ou marca d’água

Duas horas de aula em 1080p costumam passar de 2 GB: no plano Básico, o espaço do SafeVideo acaba rápido.

Kinescope + Eduzz

Aulas da Eduzz com vídeo da Kinescope

A Eduzz Membros aceita códigos de embed na aula. Com o iframe da Kinescope, o curso ganha DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, sem depender do limite de 2 GB do plano Básico.

  1. Suba as aulas na Kinescope: não há limite de armazenamento nos planos pagos, e você paga por GB guardado e entregue.
  2. Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios com o domínio da sua escola.
  3. Copie o código de embed do vídeo.
  4. Na Eduzz Membros, crie a aula como “Conteúdo Incorporado” e cole o código.
Começar grátis Como funciona o DRM

Eduzz x Kiwify, Hotmart, Nutror

As quatro plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.

Critério Eduzz Kiwify Hotmart Nutror
Taxa por venda 4,9% + R$ 2,49 (Básico)8,99% + R$ 2,499,9% + R$ 2,49Grátis (taxa da Eduzz na venda)
Mensalidade R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Saque do Pix 30 dias (Básico)2 dias2 diasPrazo do plano Eduzz
Saque do cartão 30 dias (Básico)15 dias30 diasPrazo do plano Eduzz
Área de membros Eduzz Membros, grátisLite e Completa, appHotmart ClubÉ a área de membros
Hospedagem de vídeo SafeVideo, 2 GB no BásicoPrópria, até 5 GB/vídeo, 4KHotmart Player, até 1080pSafeVideo, 2 GB no Básico
Vídeo externo na aula Códigos de embedSó link do YouTubeEmbed pelo código-fonteCódigos de embed
Reclame Aqui Ótima · 8,1Boa · 7,9Ótima · 8,4Página da Eduzz · 8,1

Como montamos este perfil

Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Eduzz, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Eduzz. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.

  1. Eduzz — tarifas e planos
  2. Eduzz — página inicial
  3. Eduzz — pagamento por Pix
  4. Eduzz — reembolso
  5. Eduzz — Eduzz Membros (Nutror)
  6. Eduzz — SafeVideo
  7. Eduzz — criar e publicar um curso (18/08/2026)
  8. Reclame Aqui — Eduzz
  9. Reclame Aqui — dados da empresa (CNPJ)
  10. B2BStack — fundação da Eduzz em 2014 (fonte de terceiros)

Perguntas sobre a Eduzz

Plano Básico: 4,9% + R$ 2,49 por venda, recebimento em 30 dias. Intermediário: 6,9% + R$ 2,49, recebimento em 30 dias. Unity, para quem fatura a partir de R$ 1 milhão por ano: 4,59% + R$ 2,49, recebimento em 15 dias. Saque: R$ 1,99.

Porque inclui mais recursos: 250 GB de armazenamento de mídia em vez de 2 GB, três escolas em vez de uma, atendimento por WhatsApp e reuniões de consultoria. O prazo de recebimento é o mesmo do Básico, 30 dias.

Sim. A empresa tem CNPJ 09.573.540/0001-39, sede em Sorocaba (SP) e reputação “Ótima” no Reclame Aqui, com nota 8,1 e 87,4% das reclamações resolvidas entre maio e outubro de 2026.

30 dias nos planos Básico e Intermediário e 15 dias no Unity, segundo a página de tarifas. A antecipação do parcelado custa 2,99%.

Experimente a Kinescope grátis — 100 minutos e 200 GB/mês, sem cartão

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