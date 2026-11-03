EduzzTaxas por plano, prazo de recebimento e vídeo no SafeVideo
A Eduzz vende produtos digitais com checkout, área de membros (Eduzz Membros, o antigo endereço Nutror) e hospedagem de vídeo própria, o SafeVideo. A taxa depende do plano: de 4,59% a 6,9% + R$ 2,49 por venda. O que muda entre os planos é suporte, número de escolas e, principalmente, espaço para os vídeos.
- Taxa no plano Básico
- 4,9% + R$ 2,49
- Recebimento no Básico
- 30 dias
- Taxa de saque
- R$ 1,99
- Mídia no plano Básico
- 2 GB
O que é a Eduzz
A Eduzz é uma plataforma de Sorocaba (SP) para vender cursos, mentorias e eventos. Reúne Eduzz Checkout, a área de membros Eduzz Membros, a hospedagem de vídeo SafeVideo e um sistema de venda de ingressos.
A cobrança é por venda, e o plano define a taxa, o prazo de recebimento e o armazenamento de mídia. O plano Unity é para quem fatura a partir de R$ 1 milhão por ano.
- Eduzz Checkout
- Eduzz Membros (Nutror) grátis para quem vende pela Eduzz
- SafeVideo para hospedar as aulas
- Recuperador de vendas perdidas
- Criador de páginas de vendas
- Venda de ingressos para eventos
Taxas da Eduzz em 2026
A taxa depende do plano, e todos têm a mesma parte fixa de R$ 2,49 por venda (página oficial de tarifas). O Intermediário é mais caro por venda que o Básico, mas inclui 250 GB de mídia em vez de 2 GB, três escolas e atendimento por WhatsApp.
|Plano
|Taxa
|Observação
|Básico
|4,9% + R$ 2,49
|Recebimento em 30 dias · 1 escola · 2 GB de mídia
|Intermediário
|6,9% + R$ 2,49
|Recebimento em 30 dias · 3 escolas · 250 GB de mídia · WhatsApp
|Unity (a partir de R$ 1 mi/ano)
|4,59% + R$ 2,49
|Recebimento em 15 dias · escolas ilimitadas · 1 TB de mídia
|Antecipação do parcelado
|2,99%
|Em todos os planos.
|Encargo do parcelamento
|3,49%
|2% acima de R$ 10 mil. A página não diz quem paga o encargo.
|Saque
|R$ 1,99
|Em todos os planos.
Calcule a taxa da Eduzz (4,9% + R$ 2,49 (Básico))
- Taxa por venda
- R$ 17,04
- Você recebe por venda
- R$ 279,96
- Taxas no mês
- R$ 1.704,30
Cálculo no plano Básico. No Intermediário, a taxa é 6,9% + R$ 2,49.
Pix não tem custo extra para o comprador, mas a tarifa da Eduzz vale igual (ajuda).
Reembolso: nos planos Básico e Intermediário, a Eduzz cobra a tarifa da transação; no Unity, não há tarifa até 3% das vendas.
Prazo de saque na Eduzz
A página de tarifas informa o prazo de recebimento por plano, sem separar Pix, boleto e cartão (tarifas). A antecipação do parcelado custa 2,99%.
- Básico 30 dias
- Intermediário 30 dias
- Unity 15 dias
Não encontramos na documentação oficial prazos diferentes por forma de pagamento.
A Eduzz é confiável?
Sim. A Eduzz tem CNPJ 09.573.540/0001-39, sede em Sorocaba (SP) e reputação “Ótima” no Reclame Aqui em todos os meses de maio a outubro de 2026, com 87,4% das reclamações resolvidas.
Pontos a favor
- Reputação “Ótima” no Reclame Aqui, nota 8,1
- 87,4% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)
- Menor taxa percentual desta comparação, no plano Básico
- Área de membros e hospedagem de vídeo da própria Eduzz
Pontos de atenção
- Recebimento em 30 dias nos planos Básico e Intermediário
- Apenas 2 GB de mídia no plano Básico
- Taxa de R$ 1,99 por saque
- DRM e marca d’água por aluno não detalhados no SafeVideo
Área de membros da Eduzz: Eduzz Membros (Nutror)
A área de membros da Eduzz é a Eduzz Membros, também acessada pelo endereço nutror.com, e é gratuita para quem vende pela Eduzz (preço). Veja o perfil da Nutror para os detalhes.
- Grátis vendendo pela EduzzCursos e alunos ilimitados, sem mensalidade da área de membros.
- Acesso automáticoO aluno recebe acesso assim que a compra é aprovada.
- App com aula offlineO aplicativo permite baixar a aula para ver sem internet.
- Escolas por plano1 escola no Básico, 3 no Intermediário, ilimitadas no Unity.
Como funciona o vídeo na Eduzz
As aulas da Eduzz Membros ficam no SafeVideo, a hospedagem de vídeo da própria Eduzz (Eduzz Membros). O espaço disponível depende do plano.
- Hospedagem
- SafeVideo, da própria Eduzz
- Armazenamento de mídia
- 2 GB no Básico · 250 GB no Intermediário · 1 TB no Unity
- Player
- Player com a sua marca e “tráfego sem limite”, segundo a página do SafeVideo
- Vídeo externo
- “Conteúdo Incorporado” aceita YouTube, Vimeo e códigos de embed (ajuda)
- Proteção
- A página cita “rastreio inteligente” e “Imprint”, sem detalhar DRM ou marca d’água
Duas horas de aula em 1080p costumam passar de 2 GB: no plano Básico, o espaço do SafeVideo acaba rápido.
Aulas da Eduzz com vídeo da Kinescope
A Eduzz Membros aceita códigos de embed na aula. Com o iframe da Kinescope, o curso ganha DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, sem depender do limite de 2 GB do plano Básico.
- Suba as aulas na Kinescope: não há limite de armazenamento nos planos pagos, e você paga por GB guardado e entregue.
- Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios com o domínio da sua escola.
- Copie o código de embed do vídeo.
- Na Eduzz Membros, crie a aula como “Conteúdo Incorporado” e cole o código.
Eduzz x Kiwify, Hotmart, Nutror
As quatro plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Eduzz
|Kiwify
|Hotmart
|Nutror
|Taxa por venda
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|8,99% + R$ 2,49
|9,9% + R$ 2,49
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|30 dias (Básico)
|2 dias
|2 dias
|Prazo do plano Eduzz
|Saque do cartão
|30 dias (Básico)
|15 dias
|30 dias
|Prazo do plano Eduzz
|Área de membros
|Eduzz Membros, grátis
|Lite e Completa, app
|Hotmart Club
|É a área de membros
|Hospedagem de vídeo
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Hotmart Player, até 1080p
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Vídeo externo na aula
|Códigos de embed
|Só link do YouTube
|Embed pelo código-fonte
|Códigos de embed
|Reclame Aqui
|Ótima · 8,1
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,4
|Página da Eduzz · 8,1
Como montamos este perfil
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Eduzz, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Eduzz. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.