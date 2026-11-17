MonetizzeTaxas, saque, reputação e vídeo na Membertizze
A Monetizze vende produtos digitais e físicos com checkout, rede de afiliados e a área de membros Membertizze, sem mensalidade: 7,9% + R$ 1,50 por venda nacional direta. Abaixo, quanto sobra de cada venda, quando o dinheiro cai e como os vídeos das aulas entram na Membertizze.
- Taxa por venda nacional direta
- 7,9% + R$ 1,50
- Venda com afiliado
- +2 pontos na taxa
- Saque de Pix e boleto
- 2 dias
- Saque de cartão (padrão)
- 30 dias
O que é a Monetizze
A Monetizze é uma plataforma brasileira de vendas online para produtos digitais e físicos. Ela entrega checkout, loja virtual, programa de afiliados e de influenciadores, recuperação de vendas, upsell e order bump, além da Membertizze, a área de membros onde o aluno assiste às aulas.
Não há mensalidade nem custo para usar a plataforma: a taxa sai de cada venda confirmada e só o produtor paga. A empresa, Monetizze Impulsionadora de Vendas Online, fica em Belo Horizonte (MG); o fundador e CEO é Márcio Motta (página institucional).
- Checkout para produto digital e físico
- Loja virtual
- Afiliados e influenciadores
- Recuperação de vendas, upsell e order bump
- Área de membros Membertizze
- App para o produtor
Taxas da Monetizze em 2026
A central de ajuda lista as taxas, retidas na venda confirmada e cobradas só do produtor; afiliados e compradores não pagam. A página de taxas anuncia a redução de 9,9% para 7,9% + R$ 1,50 por venda nacional direta. Não há mensalidade.
|Item
|Taxa
|Observação
|Venda nacional direta
|7,9% + R$ 1,50
|Venda confirmada no Brasil, sem afiliado.
|Venda com afiliado
|+2 pontos na taxa
|Acréscimo sobre cada venda confirmada com participação de afiliado.
|Venda internacional
|8,9% + US$ 1,00
|Valores em dólar, por venda confirmada.
|Mensalidade
|R$ 0
|Usar a plataforma não tem custo.
|Saque
|Sem taxa
|A partir do segundo saque na mesma semana, há taxa adicional; o valor não é publicado.
|Antecipação
|Taxa variável
|Só para contas habilitadas, definida previamente para cada conta.
Calcule a taxa da Monetizze (7,9% + R$ 1,50)
- Taxa por venda
- R$ 24,96
- Você recebe por venda
- R$ 272,04
- Taxas no mês
- R$ 2.496,30
Venda nacional direta, sem afiliado e sem antecipação.
Com afiliado na venda, a taxa sobe 2 pontos percentuais. Em produto de ticket baixo, compare a taxa em reais: num produto de R$ 47, a parte fixa de R$ 1,50 equivale a 3,2% do preço.
Prazo de saque na Monetizze
Prazos de liberação contados a partir da venda (central de ajuda, atualizada em 10/11/2026). Para sacar, a conta precisa estar verificada; o saque nacional cai em até 2 dias úteis, e acima de R$ 5.000 é feito por TED.
- Pix 2 dias
- Boleto 2 dias
- Cartão 30 dias
A página de taxas oferece receber o cartão em 7 ou em 2 dias pelo time comercial; a antecipação depende de análise de volume, reembolsos e tempo de conta.
A Monetizze é confiável?
Sim, é uma empresa estabelecida, com CNPJ, sede em Belo Horizonte e reputação “Ótima” no Reclame Aqui. De maio a agosto de 2026 teve o selo RA1000, a reputação máxima.
Pontos a favor
- CNPJ 23.055.665/0001-06 e sede em Belo Horizonte (MG)
- 86,7% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)
- Pix e boleto liberados em 2 dias
- Sem mensalidade e sem taxa no primeiro saque da semana
Pontos de atenção
- Cartão leva 30 dias sem antecipação
- A Membertizze não hospeda vídeo: a aula recebe link do Vimeo, YouTube, Panda Vídeo ou Eplay
- Taxa de saques extras na semana e de antecipação não publicadas
- Proteção de vídeo (DRM, marca d’água) não aparece na documentação
Membertizze: a área de membros da Monetizze
A Membertizze é a área de membros oferecida pela Monetizze para o acesso aos cursos. Os recursos descritos na central de ajuda:
- Turmas e módulosCursos organizados em módulos e associados a turmas.
- Liberação gradualAulas e módulos liberados aos poucos, em vez de tudo no primeiro dia.
- Domínio próprioWhitelabel com o seu domínio apontado para a área de membros (ajuda).
- CertificadoCertificado do curso com a carga horária das aulas.
- Anotações e notificaçõesO aluno faz anotações nas aulas e recebe avisos de resposta e de aula nova.
- Permissões da equipeAcesso configurável para quem ajuda a gerir os cursos.
Como funciona o vídeo na Monetizze
A Membertizze não hospeda vídeo: na aula, você cola a URL de um vídeo do Vimeo, do YouTube, da Panda Vídeo ou da Eplay (central de ajuda, atualizada em 10/11/2026).
- Hospedagem
- Não hospeda: o vídeo vem de outro player
- Players aceitos
- Vimeo, YouTube, Panda Vídeo e Eplay, por URL
- Vimeo
- Precisa estar público ao inserir; depois pode ficar oculto, com incorporação só em sites escolhidos
- YouTube
- Vídeo público ou não listado
- Panda Vídeo
- Não pode estar privado, senão a URL é recusada
- Outros players por embed
- Não documentado
- DRM e marca d’água
- Não documentados
Um vídeo “não listado” no YouTube abre para quem tiver o link, fora da área de membros.
Curso na Monetizze com vídeo protegido por DRM
A Membertizze documenta só URLs de quatro players. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, a rota é manter o checkout da Monetizze e entregar o curso numa área de membros que aceita embed:
- Venda pela Monetizze como hoje: checkout, afiliados e recuperação de vendas continuam iguais.
- Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — integrada ao checkout.
- Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros.
- Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch.
Monetizze x Kiwify, Hotmart, Eduzz, Nutror, Perfect Pay, Cakto, Ticto, Greenn, Kirvano, HeroSpark, Lastlink
As plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Monetizze
|Kiwify
|Hotmart
|Eduzz
|Nutror
|Perfect Pay
|Cakto
|Ticto
|Greenn
|Kirvano
|HeroSpark
|Lastlink
|Taxa por venda
|7,9% + R$ 1,50
|8,99% + R$ 2,49
|9,9% + R$ 2,49
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|8,9% + R$ 1,00
|Pix 0% + R$ 2,49; cartão 4,99% + R$ 2,49
|6,99% + R$ 2,49
|4,99% + R$ 1,00
|7,49% + R$ 2,00
|3,9% + R$ 1,00
|6,99% + R$ 2,49
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|2 dias
|2 dias
|2 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|2 dias úteis
|D+1 útil (90%)
|Mesmo dia
|Mesmo dia
|Mesmo dia (90%)
|2 dias
|Na hora
|Saque do cartão
|30 dias
|15 dias
|30 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|Até 14 dias
|Área de membros
|Membertizze
|Lite e Completa, app
|Hotmart Club
|Eduzz Membros, grátis
|É a área de membros
|Perfect Academy
|Cakto Members
|Mozart
|Greenn Club
|Área de membros Kirvano
|Área de membros HeroSpark
|Lastflix e comunidade
|Hospedagem de vídeo
|Não hospeda (URL externa)
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Hotmart Player, até 1080p
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Própria, limites não informados
|Própria, grátis
|Sem hospedagem própria
|Própria, 3 GB grátis
|Própria, até 100 GB e 4K
|Própria, até 10 GB por vídeo
|Própria, até 5 GB por arquivo
|Vídeo externo na aula
|Vimeo, YouTube, Panda, Eplay
|Só link do YouTube
|Embed pelo código-fonte
|Códigos de embed
|Códigos de embed
|Não documentado
|Só YouTube
|URL de 13 players
|Vimeo, Panda, YouTube
|YouTube e Vimeo
|YouTube e Vimeo
|Não documentado
|Reclame Aqui
|Ótima · 8,4
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,4
|Ótima · 8,1
|Página da Eduzz · 8,1
|RA1000 · 8,7
|Boa · 7,9
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 8,4
|Ótima · 8,7
|RA1000 · 8,7
Como montamos este perfil
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Monetizze, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Monetizze. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.
- Monetizze — página de taxas (7,9% + R$ 1,50)
- Monetizze — taxas cobradas (10/11/2026)
- Monetizze — saque: liberação e saldo (10/11/2026)
- Monetizze — o que é a Membertizze
- Monetizze — inserir vídeos na Membertizze (10/11/2026)
- Monetizze — domínios próprios na Membertizze
- Monetizze — garantia de produtos digitais
- Monetizze — a empresa
- Reclame Aqui — Monetizze