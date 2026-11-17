O que é a Monetizze A Monetizze é uma plataforma brasileira de vendas online para produtos digitais e físicos. Ela entrega checkout, loja virtual, programa de afiliados e de influenciadores, recuperação de vendas, upsell e order bump, além da Membertizze, a área de membros onde o aluno assiste às aulas. Não há mensalidade nem custo para usar a plataforma: a taxa sai de cada venda confirmada e só o produtor paga. A empresa, Monetizze Impulsionadora de Vendas Online, fica em Belo Horizonte (MG); o fundador e CEO é Márcio Motta (página institucional). Checkout para produto digital e físico

Loja virtual

Afiliados e influenciadores

Recuperação de vendas, upsell e order bump

Área de membros Membertizze

App para o produtor

Taxas da Monetizze em 2026 A central de ajuda lista as taxas, retidas na venda confirmada e cobradas só do produtor; afiliados e compradores não pagam. A página de taxas anuncia a redução de 9,9% para 7,9% + R$ 1,50 por venda nacional direta. Não há mensalidade. Item Taxa Observação Venda nacional direta 7,9% + R$ 1,50 Venda confirmada no Brasil, sem afiliado. Venda com afiliado +2 pontos na taxa Acréscimo sobre cada venda confirmada com participação de afiliado. Venda internacional 8,9% + US$ 1,00 Valores em dólar, por venda confirmada. Mensalidade R$ 0 Usar a plataforma não tem custo. Saque Sem taxa A partir do segundo saque na mesma semana, há taxa adicional; o valor não é publicado. Antecipação Taxa variável Só para contas habilitadas, definida previamente para cada conta. Calcule a taxa da Monetizze (7,9% + R$ 1,50) Preço do produto (R$) Vendas por mês Taxa por venda R$ 24,96 Você recebe por venda R$ 272,04 Taxas no mês R$ 2.496,30 Venda nacional direta, sem afiliado e sem antecipação. Com afiliado na venda, a taxa sobe 2 pontos percentuais. Em produto de ticket baixo, compare a taxa em reais: num produto de R$ 47, a parte fixa de R$ 1,50 equivale a 3,2% do preço.

Prazo de saque na Monetizze Prazos de liberação contados a partir da venda (central de ajuda, atualizada em 10/11/2026). Para sacar, a conta precisa estar verificada; o saque nacional cai em até 2 dias úteis, e acima de R$ 5.000 é feito por TED. Pix 2 dias

Boleto 2 dias

Cartão 30 dias A página de taxas oferece receber o cartão em 7 ou em 2 dias pelo time comercial; a antecipação depende de análise de volume, reembolsos e tempo de conta.

A Monetizze é confiável? Sim, é uma empresa estabelecida, com CNPJ, sede em Belo Horizonte e reputação “Ótima” no Reclame Aqui. De maio a agosto de 2026 teve o selo RA1000, a reputação máxima. Pontos a favor CNPJ 23.055.665/0001-06 e sede em Belo Horizonte (MG)

86,7% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)

Pix e boleto liberados em 2 dias

Sem mensalidade e sem taxa no primeiro saque da semana Pontos de atenção Cartão leva 30 dias sem antecipação

A Membertizze não hospeda vídeo: a aula recebe link do Vimeo, YouTube, Panda Vídeo ou Eplay

Taxa de saques extras na semana e de antecipação não publicadas

Proteção de vídeo (DRM, marca d’água) não aparece na documentação 8,4 /10

Membertizze: a área de membros da Monetizze A Membertizze é a área de membros oferecida pela Monetizze para o acesso aos cursos. Os recursos descritos na central de ajuda: Turmas e módulos Cursos organizados em módulos e associados a turmas.

Liberação gradual Aulas e módulos liberados aos poucos, em vez de tudo no primeiro dia.

Domínio próprio Whitelabel com o seu domínio apontado para a área de membros ( ajuda ).

Certificado Certificado do curso com a carga horária das aulas.

Anotações e notificações O aluno faz anotações nas aulas e recebe avisos de resposta e de aula nova.

Permissões da equipe Acesso configurável para quem ajuda a gerir os cursos.

Como funciona o vídeo na Monetizze A Membertizze não hospeda vídeo: na aula, você cola a URL de um vídeo do Vimeo, do YouTube, da Panda Vídeo ou da Eplay (central de ajuda, atualizada em 10/11/2026). Hospedagem Não hospeda: o vídeo vem de outro player Players aceitos Vimeo, YouTube, Panda Vídeo e Eplay, por URL Vimeo Precisa estar público ao inserir; depois pode ficar oculto, com incorporação só em sites escolhidos YouTube Vídeo público ou não listado Panda Vídeo Não pode estar privado, senão a URL é recusada Outros players por embed Não documentado DRM e marca d’água Não documentados Um vídeo “não listado” no YouTube abre para quem tiver o link, fora da área de membros.

Kinescope + Monetizze Curso na Monetizze com vídeo protegido por DRM A Membertizze documenta só URLs de quatro players. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, a rota é manter o checkout da Monetizze e entregar o curso numa área de membros que aceita embed: Venda pela Monetizze como hoje: checkout, afiliados e recuperação de vendas continuam iguais. Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — integrada ao checkout. Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros. Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. Começar grátis Como funciona o DRM Membertizze · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio