O que é a Hotmart A Hotmart vende e entrega produtos digitais: checkout com mais de 40 meios de pagamento, área de membros (Hotmart Club), marketplace com programa de afiliados e um player de vídeo próprio, o Hotmart Player. A sede fica em Belo Horizonte (MG), e o rodapé do site data a operação desde 2011. A plataforma também vende para fora do Brasil, com recebimento em real, dólar, euro ou libra. Checkout com mais de 40 meios de pagamento

Hotmart Club com gamificação e comunidade

Hotmart Player incluído na taxa

Marketplace e programa de afiliados

Vendas internacionais em BRL, USD, EUR e GBP

Garantia de 7, 15, 21 ou 30 dias

Taxas da Hotmart em 2026 A taxa depende do faturamento anual (página oficial de taxas). Desde 21/09/2026 a parte fixa subiu de R$ 1,00 para R$ 2,49 e passou a incluir o Hotmart Player, que antes custava R$ 2,49 à parte (central de ajuda). Faixa de faturamento Taxa Observação 5 dígitos (até R$ 99.999/ano) 9,9% + R$ 2,49 Por venda aprovada, com o Hotmart Player incluído. 6 dígitos Até 8,9% + R$ 2,49 A página diz “até 8,9%”. 7 dígitos ou mais Negociada Condição personalizada. Venda internacional Parte fixa de 1,00 USD/EUR Subiu de 0,50 em 21/09/2026, com ou sem o player. Parcelamento 3,49% O produtor pode repassar ao comprador; 4,49% no modelo “2 dias com repasse” (ajuda). Calcule a taxa da Hotmart (9,9% + R$ 2,49) Preço do produto (R$) Vendas por mês Taxa por venda R$ 31,89 Você recebe por venda R$ 265,11 Taxas no mês R$ 3.189,30 Cálculo na faixa de 5 dígitos, sem parcelamento, antecipação ou taxa de saque. Quem comparava “Hotmart 9,9% + R$ 1,00 + R$ 2,49 do player” agora paga menos: a conta antiga somava R$ 3,49 fixos com o player ativo; desde 21/09/2026 são R$ 2,49.

Prazo de saque na Hotmart Pix e boleto ficam disponíveis em 2 dias corridos; o cartão, em 30 dias por padrão, com opções pagas para receber antes (central de ajuda). Cada saque custa R$ 1,99, com mínimo de R$ 2,00 (ajuda). Pix 2 dias

Boleto 2 dias

Cartão 30 dias

Cartão em 14 dias +2,19%

Cartão em 2 dias +3,59%

Outras moedas 15 dias No prazo de 14 dias são liberados 90% do valor; os 10% restantes, após 30 dias. A Antecipação Flexível custa 4,79%. As opções dependem de análise da Hotmart.

A Hotmart é confiável? Sim. A Hotmart opera desde 2011, tem sede em Belo Horizonte e reputação “Ótima” no Reclame Aqui em todos os meses de maio a outubro de 2026, com 88,6% das reclamações resolvidas. Pontos a favor Reputação “Ótima” no Reclame Aqui, nota 8,4

88,6% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)

Garantia configurável de 7 a 30 dias e vendas internacionais

Player incluído na taxa desde 21/09/2026 Pontos de atenção Cartão leva 30 dias; antecipar custa de 2,19% a 4,79%

Taxa de R$ 1,99 por saque

Hotmart Player entrega até 1080p

DRM e marca d’água não aparecem na documentação do player 8,4 /10

Hotmart Club: a área de membros da Hotmart O Hotmart Club é a área de membros com vitrine de cursos, comunidade e gamificação. O vídeo das aulas roda no Hotmart Player, e a aula também aceita vídeo incorporado de outros serviços. Vitrine de cursos Catálogo com capas para o aluno navegar entre os produtos.

Gamificação e ranking Pontos e ranking para manter o aluno engajado.

Comunidade Espaço de discussão dentro da área de membros.

Até 3 vídeos por aula Cada aula aceita até três vídeos no Hotmart Player.

Vídeo incorporado Embed de outros serviços pelo botão de código-fonte da aula ( ajuda ).

Garantia flexível 7, 15, 21 ou 30 dias; no mínimo 15 para vendas à Europa ( ajuda ).

Como funciona o vídeo na Hotmart O Hotmart Player é o serviço de streaming da própria Hotmart (central de ajuda). Desde 21/09/2026 ele está incluído na taxa fixa de R$ 2,49. Hospedagem Hotmart Player, incluído na taxa desde 21/09/2026 Tamanho do arquivo Até 20 GB por arquivo Qualidade Convertido de 240p a 1080p; 4K não consta Vídeos por aula Até 3 Importação De Vimeo e Panda Video por token; YouTube e Google Drive “em desenvolvimento” (ajuda) Vídeo externo Embed pelo botão Código-fonte <> da aula; a ajuda cita YouTube, Vimeo e Wistia (ajuda) Proteção “Proteção contra downloads não autorizados”; DRM e marca d’água não documentados

Kinescope + Hotmart Vídeo da Kinescope no Hotmart Club, com DRM O Hotmart Club aceita vídeo incorporado pelo código-fonte da aula. Com o iframe da Kinescope ali, a aula ganha DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, e qualidade até 4K. Suba as aulas na Kinescope. O vídeo vira versões de 360p a 4K, entregues pela CDN própria. Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios, incluindo o domínio do seu Hotmart Club. , incluindo o domínio do seu Hotmart Club. Copie o código de embed do vídeo na Kinescope. do vídeo na Kinescope. No Hotmart Club, abra a aula, clique no botão Código-fonte <> do campo de texto e cole o iframe. Começar grátis Como funciona o DRM Hotmart Club · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio