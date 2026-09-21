CheckoutHotmart ClubMarketplace Desde 2011 Belo Horizonte (MG) Reclame Aqui 8,4

HotmartTaxas, saque, Hotmart Club e Hotmart Player

A Hotmart, de Belo Horizonte, reúne checkout, área de membros (Hotmart Club), marketplace e o Hotmart Player. Desde 21 de setembro de 2026 a taxa fixa passou para R$ 2,49 e já inclui o player. Abaixo, as faixas de taxa, os prazos e o que o player faz.

Calcular a taxa Site da Hotmart Todas as plataformas
Taxa até R$ 99.999/ano
9,9% + R$ 2,49
Saque de Pix e boleto
2 dias
Saque de cartão (padrão)
30 dias
Taxa de saque
R$ 1,99

O que é a Hotmart

A Hotmart vende e entrega produtos digitais: checkout com mais de 40 meios de pagamento, área de membros (Hotmart Club), marketplace com programa de afiliados e um player de vídeo próprio, o Hotmart Player.

A sede fica em Belo Horizonte (MG), e o rodapé do site data a operação desde 2011. A plataforma também vende para fora do Brasil, com recebimento em real, dólar, euro ou libra.

  • Checkout com mais de 40 meios de pagamento
  • Hotmart Club com gamificação e comunidade
  • Hotmart Player incluído na taxa
  • Marketplace e programa de afiliados
  • Vendas internacionais em BRL, USD, EUR e GBP
  • Garantia de 7, 15, 21 ou 30 dias

Taxas da Hotmart em 2026

A taxa depende do faturamento anual (página oficial de taxas). Desde 21/09/2026 a parte fixa subiu de R$ 1,00 para R$ 2,49 e passou a incluir o Hotmart Player, que antes custava R$ 2,49 à parte (central de ajuda).

Faixa de faturamentoTaxaObservação
5 dígitos (até R$ 99.999/ano)9,9% + R$ 2,49Por venda aprovada, com o Hotmart Player incluído.
6 dígitosAté 8,9% + R$ 2,49A página diz “até 8,9%”.
7 dígitos ou maisNegociadaCondição personalizada.
Venda internacionalParte fixa de 1,00 USD/EURSubiu de 0,50 em 21/09/2026, com ou sem o player.
Parcelamento3,49%O produtor pode repassar ao comprador; 4,49% no modelo “2 dias com repasse” (ajuda).

Calcule a taxa da Hotmart (9,9% + R$ 2,49)

Taxa por venda
R$ 31,89
Você recebe por venda
R$ 265,11
Taxas no mês
R$ 3.189,30

Cálculo na faixa de 5 dígitos, sem parcelamento, antecipação ou taxa de saque.

Quem comparava “Hotmart 9,9% + R$ 1,00 + R$ 2,49 do player” agora paga menos: a conta antiga somava R$ 3,49 fixos com o player ativo; desde 21/09/2026 são R$ 2,49.

Prazo de saque na Hotmart

Pix e boleto ficam disponíveis em 2 dias corridos; o cartão, em 30 dias por padrão, com opções pagas para receber antes (central de ajuda). Cada saque custa R$ 1,99, com mínimo de R$ 2,00 (ajuda).

  • Pix 2 dias
  • Boleto 2 dias
  • Cartão 30 dias
  • Cartão em 14 dias +2,19%
  • Cartão em 2 dias +3,59%
  • Outras moedas 15 dias

No prazo de 14 dias são liberados 90% do valor; os 10% restantes, após 30 dias. A Antecipação Flexível custa 4,79%. As opções dependem de análise da Hotmart.

A Hotmart é confiável?

Sim. A Hotmart opera desde 2011, tem sede em Belo Horizonte e reputação “Ótima” no Reclame Aqui em todos os meses de maio a outubro de 2026, com 88,6% das reclamações resolvidas.

Pontos a favor

  • Reputação “Ótima” no Reclame Aqui, nota 8,4
  • 88,6% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)
  • Garantia configurável de 7 a 30 dias e vendas internacionais
  • Player incluído na taxa desde 21/09/2026

Pontos de atenção

  • Cartão leva 30 dias; antecipar custa de 2,19% a 4,79%
  • Taxa de R$ 1,99 por saque
  • Hotmart Player entrega até 1080p
  • DRM e marca d’água não aparecem na documentação do player
8,4/10 Reputação Ótima no Reclame Aqui Período de 01/05 a 31/10/2026, com 88,6% das reclamações resolvidas. Consultado em 03/11/2026 · ver a página da Hotmart

Hotmart Club: a área de membros da Hotmart

O Hotmart Club é a área de membros com vitrine de cursos, comunidade e gamificação. O vídeo das aulas roda no Hotmart Player, e a aula também aceita vídeo incorporado de outros serviços.

  • Vitrine de cursosCatálogo com capas para o aluno navegar entre os produtos.
  • Gamificação e rankingPontos e ranking para manter o aluno engajado.
  • ComunidadeEspaço de discussão dentro da área de membros.
  • Até 3 vídeos por aulaCada aula aceita até três vídeos no Hotmart Player.
  • Vídeo incorporadoEmbed de outros serviços pelo botão de código-fonte da aula (ajuda).
  • Garantia flexível7, 15, 21 ou 30 dias; no mínimo 15 para vendas à Europa (ajuda).

Como funciona o vídeo na Hotmart

O Hotmart Player é o serviço de streaming da própria Hotmart (central de ajuda). Desde 21/09/2026 ele está incluído na taxa fixa de R$ 2,49.

Hospedagem
Hotmart Player, incluído na taxa desde 21/09/2026
Tamanho do arquivo
Até 20 GB por arquivo
Qualidade
Convertido de 240p a 1080p; 4K não consta
Vídeos por aula
Até 3
Importação
De Vimeo e Panda Video por token; YouTube e Google Drive “em desenvolvimento” (ajuda)
Vídeo externo
Embed pelo botão Código-fonte <> da aula; a ajuda cita YouTube, Vimeo e Wistia (ajuda)
Proteção
“Proteção contra downloads não autorizados”; DRM e marca d’água não documentados
Kinescope + Hotmart

Vídeo da Kinescope no Hotmart Club, com DRM

O Hotmart Club aceita vídeo incorporado pelo código-fonte da aula. Com o iframe da Kinescope ali, a aula ganha DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, e qualidade até 4K.

  1. Suba as aulas na Kinescope. O vídeo vira versões de 360p a 4K, entregues pela CDN própria.
  2. Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios, incluindo o domínio do seu Hotmart Club.
  3. Copie o código de embed do vídeo na Kinescope.
  4. No Hotmart Club, abra a aula, clique no botão Código-fonte <> do campo de texto e cole o iframe.
Começar grátis Como funciona o DRM

Hotmart x Kiwify, Eduzz, Nutror

As quatro plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.

Critério Hotmart Kiwify Eduzz Nutror
Taxa por venda 9,9% + R$ 2,498,99% + R$ 2,494,9% + R$ 2,49 (Básico)Grátis (taxa da Eduzz na venda)
Mensalidade R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Saque do Pix 2 dias2 dias30 dias (Básico)Prazo do plano Eduzz
Saque do cartão 30 dias15 dias30 dias (Básico)Prazo do plano Eduzz
Área de membros Hotmart ClubLite e Completa, appEduzz Membros, grátisÉ a área de membros
Hospedagem de vídeo Hotmart Player, até 1080pPrópria, até 5 GB/vídeo, 4KSafeVideo, 2 GB no BásicoSafeVideo, 2 GB no Básico
Vídeo externo na aula Embed pelo código-fonteSó link do YouTubeCódigos de embedCódigos de embed
Reclame Aqui Ótima · 8,4Boa · 7,9Ótima · 8,1Página da Eduzz · 8,1

Como montamos este perfil

Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Hotmart, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Hotmart. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.

  1. Hotmart — taxas
  2. Hotmart — Hotmart Player e mudança de 21/09/2026
  3. Hotmart — parcelamento e antecipação
  4. Hotmart — prazos de Pix e boleto
  5. Hotmart — taxa de saque
  6. Hotmart — upload no Hotmart Player
  7. Hotmart — incorporar vídeos no Hotmart Club
  8. Hotmart — prazos de garantia
  9. Reclame Aqui — Hotmart

Perguntas sobre a Hotmart

Para quem fatura até R$ 99.999 por ano, 9,9% + R$ 2,49 por venda aprovada. Na faixa de 6 dígitos, até 8,9% + R$ 2,49; acima disso, a taxa é negociada. Desde 21/09/2026 os R$ 2,49 já incluem o Hotmart Player.

Não à parte. Em 21/09/2026 a parte fixa subiu de R$ 1,00 para R$ 2,49 e passou a incluir o player. Antes, quem usava o player pagava R$ 1,00 + R$ 2,49 por venda.

Pix e boleto, 2 dias corridos; cartão, 30 dias por padrão. Dá para receber o cartão em 14 dias por 2,19% (90% liberados, 10% após 30 dias) ou em 2 dias por 3,59%, sujeito à análise. Vendas em outras moedas levam 15 dias.

Sim: R$ 1,99 por saque, com valor mínimo de R$ 2,00.

Experimente a Kinescope grátis — 100 minutos e 200 GB/mês, sem cartão

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