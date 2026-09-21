HotmartTaxas, saque, Hotmart Club e Hotmart Player
A Hotmart, de Belo Horizonte, reúne checkout, área de membros (Hotmart Club), marketplace e o Hotmart Player. Desde 21 de setembro de 2026 a taxa fixa passou para R$ 2,49 e já inclui o player. Abaixo, as faixas de taxa, os prazos e o que o player faz.
- Taxa até R$ 99.999/ano
- 9,9% + R$ 2,49
- Saque de Pix e boleto
- 2 dias
- Saque de cartão (padrão)
- 30 dias
- Taxa de saque
- R$ 1,99
O que é a Hotmart
A Hotmart vende e entrega produtos digitais: checkout com mais de 40 meios de pagamento, área de membros (Hotmart Club), marketplace com programa de afiliados e um player de vídeo próprio, o Hotmart Player.
A sede fica em Belo Horizonte (MG), e o rodapé do site data a operação desde 2011. A plataforma também vende para fora do Brasil, com recebimento em real, dólar, euro ou libra.
- Checkout com mais de 40 meios de pagamento
- Hotmart Club com gamificação e comunidade
- Hotmart Player incluído na taxa
- Marketplace e programa de afiliados
- Vendas internacionais em BRL, USD, EUR e GBP
- Garantia de 7, 15, 21 ou 30 dias
Taxas da Hotmart em 2026
A taxa depende do faturamento anual (página oficial de taxas). Desde 21/09/2026 a parte fixa subiu de R$ 1,00 para R$ 2,49 e passou a incluir o Hotmart Player, que antes custava R$ 2,49 à parte (central de ajuda).
|Faixa de faturamento
|Taxa
|Observação
|5 dígitos (até R$ 99.999/ano)
|9,9% + R$ 2,49
|Por venda aprovada, com o Hotmart Player incluído.
|6 dígitos
|Até 8,9% + R$ 2,49
|A página diz “até 8,9%”.
|7 dígitos ou mais
|Negociada
|Condição personalizada.
|Venda internacional
|Parte fixa de 1,00 USD/EUR
|Subiu de 0,50 em 21/09/2026, com ou sem o player.
|Parcelamento
|3,49%
|O produtor pode repassar ao comprador; 4,49% no modelo “2 dias com repasse” (ajuda).
Calcule a taxa da Hotmart (9,9% + R$ 2,49)
- Taxa por venda
- R$ 31,89
- Você recebe por venda
- R$ 265,11
- Taxas no mês
- R$ 3.189,30
Cálculo na faixa de 5 dígitos, sem parcelamento, antecipação ou taxa de saque.
Quem comparava “Hotmart 9,9% + R$ 1,00 + R$ 2,49 do player” agora paga menos: a conta antiga somava R$ 3,49 fixos com o player ativo; desde 21/09/2026 são R$ 2,49.
Prazo de saque na Hotmart
Pix e boleto ficam disponíveis em 2 dias corridos; o cartão, em 30 dias por padrão, com opções pagas para receber antes (central de ajuda). Cada saque custa R$ 1,99, com mínimo de R$ 2,00 (ajuda).
- Pix 2 dias
- Boleto 2 dias
- Cartão 30 dias
- Cartão em 14 dias +2,19%
- Cartão em 2 dias +3,59%
- Outras moedas 15 dias
No prazo de 14 dias são liberados 90% do valor; os 10% restantes, após 30 dias. A Antecipação Flexível custa 4,79%. As opções dependem de análise da Hotmart.
A Hotmart é confiável?
Sim. A Hotmart opera desde 2011, tem sede em Belo Horizonte e reputação “Ótima” no Reclame Aqui em todos os meses de maio a outubro de 2026, com 88,6% das reclamações resolvidas.
Pontos a favor
- Reputação “Ótima” no Reclame Aqui, nota 8,4
- 88,6% das reclamações resolvidas (maio a outubro de 2026)
- Garantia configurável de 7 a 30 dias e vendas internacionais
- Player incluído na taxa desde 21/09/2026
Pontos de atenção
- Cartão leva 30 dias; antecipar custa de 2,19% a 4,79%
- Taxa de R$ 1,99 por saque
- Hotmart Player entrega até 1080p
- DRM e marca d’água não aparecem na documentação do player
Hotmart Club: a área de membros da Hotmart
O Hotmart Club é a área de membros com vitrine de cursos, comunidade e gamificação. O vídeo das aulas roda no Hotmart Player, e a aula também aceita vídeo incorporado de outros serviços.
- Vitrine de cursosCatálogo com capas para o aluno navegar entre os produtos.
- Gamificação e rankingPontos e ranking para manter o aluno engajado.
- ComunidadeEspaço de discussão dentro da área de membros.
- Até 3 vídeos por aulaCada aula aceita até três vídeos no Hotmart Player.
- Vídeo incorporadoEmbed de outros serviços pelo botão de código-fonte da aula (ajuda).
- Garantia flexível7, 15, 21 ou 30 dias; no mínimo 15 para vendas à Europa (ajuda).
Como funciona o vídeo na Hotmart
O Hotmart Player é o serviço de streaming da própria Hotmart (central de ajuda). Desde 21/09/2026 ele está incluído na taxa fixa de R$ 2,49.
- Hospedagem
- Hotmart Player, incluído na taxa desde 21/09/2026
- Tamanho do arquivo
- Até 20 GB por arquivo
- Qualidade
- Convertido de 240p a 1080p; 4K não consta
- Vídeos por aula
- Até 3
- Importação
- De Vimeo e Panda Video por token; YouTube e Google Drive “em desenvolvimento” (ajuda)
- Vídeo externo
- Embed pelo botão Código-fonte
<>da aula; a ajuda cita YouTube, Vimeo e Wistia (ajuda)
- Proteção
- “Proteção contra downloads não autorizados”; DRM e marca d’água não documentados
Vídeo da Kinescope no Hotmart Club, com DRM
O Hotmart Club aceita vídeo incorporado pelo código-fonte da aula. Com o iframe da Kinescope ali, a aula ganha DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, e qualidade até 4K.
- Suba as aulas na Kinescope. O vídeo vira versões de 360p a 4K, entregues pela CDN própria.
- Ative DRM, marca d’água e a lista de domínios, incluindo o domínio do seu Hotmart Club.
- Copie o código de embed do vídeo na Kinescope.
- No Hotmart Club, abra a aula, clique no botão Código-fonte
<>do campo de texto e cole o iframe.
Hotmart x Kiwify, Eduzz, Nutror
As quatro plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Hotmart
|Kiwify
|Eduzz
|Nutror
|Taxa por venda
|9,9% + R$ 2,49
|8,99% + R$ 2,49
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|2 dias
|2 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|Saque do cartão
|30 dias
|15 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|Área de membros
|Hotmart Club
|Lite e Completa, app
|Eduzz Membros, grátis
|É a área de membros
|Hospedagem de vídeo
|Hotmart Player, até 1080p
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Vídeo externo na aula
|Embed pelo código-fonte
|Só link do YouTube
|Códigos de embed
|Códigos de embed
|Reclame Aqui
|Ótima · 8,4
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,1
|Página da Eduzz · 8,1
Como montamos este perfil
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Hotmart, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Hotmart. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.