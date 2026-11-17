O que é a Cakto A Cakto junta checkout, programa de afiliados, coprodução e a área de membros Cakto Members. O checkout aceita Pix, cartão em até 12x, PicPay, Apple Pay e Google Pay, e vende para mais de 190 países. Para integrações, há API, webhooks e MCP. Criar conta é grátis: não há adesão nem mensalidade, e a taxa sai só da venda aprovada (central de ajuda). A empresa é a Cakto Pagamentos Ltda., CNPJ 52.328.926/0001-04. O site informa R$ 2,5 bilhões processados e 77,8 mil produtores. Checkout com Pix, cartão, PicPay, Apple Pay e Google Pay

Vendas para mais de 190 países

Afiliados e coprodução

Área de membros Cakto Members

Hospedagem de vídeo sem custo e sem limite de alunos

API, webhooks e MCP

Taxas da Cakto em 2026 Tabela da página de taxas (setembro de 2026) e da central de ajuda. A taxa sai uma vez, do valor total da venda, antes da divisão entre produtor, afiliado e coprodutor. A Política de Pagamentos da Cakto prevalece sobre a página. Forma de pagamento Taxa Observação Pix 0% + R$ 2,49 Por venda aprovada; a parte fixa é negociável. Cartão, até 12x 4,99% + R$ 2,49 Com 3D Secure acionado, mais 2%. PicPay 6,99% + R$ 2,49 — Apple Pay e Google Pay 8,99% + R$ 2,49 — Mensalidade e adesão R$ 0 Área de membros e vídeo também sem custo. Saque R$ 4,59 Por pedido de transferência para a conta bancária. Calcule a taxa da Cakto (4,99% + R$ 2,49 (cartão)) Preço do produto (R$) Vendas por mês Taxa por venda R$ 17,31 Você recebe por venda R$ 279,69 Taxas no mês R$ 1.731,03 Taxa do cartão. No Pix, a Cakto cobra só R$ 2,49 por venda. Pix gerado e não pago não gera cobrança. Acima de R$ 50 mil de faturamento por mês, a Cakto analisa redução de taxas.

Prazo de saque na Cakto Prazos da central de ajuda. Em cada venda, de 10% a 20% ficam retidos como reserva de segurança e são liberados depois de 35 dias. Pix, 90% D+1 útil

Cartão, 80% 15 dias

Reserva 35 dias Exemplo da Cakto: R$ 10.000 no cartão viram R$ 8.000 disponíveis em 15 dias e mais R$ 2.000 em 35. No Pix, R$ 9.000 no dia útil seguinte e R$ 1.000 em 35 dias. Apple Pay e Google Pay levam até 30 dias.

A Cakto é confiável? Sim, é uma empresa registrada, com CNPJ e reputação “Boa” no Reclame Aqui, nota 7,9 de maio a outubro de 2026. Até setembro, a reputação era “Ótima”; em outubro caiu para “Boa”. Pontos a favor Pix com 0% de taxa percentual, só R$ 2,49 por venda

Cartão liberado em 15 dias, sem pagar antecipação

Área de membros e vídeo sem custo e sem limite de alunos

CNPJ 52.328.926/0001-04 Pontos de atenção Reclame Aqui “Boa”, 7,9: a menor nota entre as plataformas comparadas, empatada com a Kiwify

Reserva de 10% a 20% de cada venda por 35 dias

R$ 4,59 por saque

Vídeo externo só por link não listado do YouTube 7,9 /10

Cakto Members: a área de membros da Cakto A Cakto Members é gratuita para todos os produtores, sem limite de alunos e com a hospedagem de vídeo incluída (central de ajuda, 17/11/2026). O que ela oferece: Workspaces e vitrines Vários cursos organizados em espaços e vitrines, com módulos e aulas.

Liberação programada Aulas liberadas por data, no ritmo da turma.

Marca própria Identidade visual do produtor na área de membros.

Aula em vários formatos Vídeo, texto, áudio e PDF na mesma aula.

Avaliações e comentários O aluno avalia e comenta cada aula.

Progresso do aluno Acompanhamento do avanço de cada aluno no curso.

Como funciona o vídeo na Cakto Na aula da Cakto Members, o vídeo entra de dois jeitos: upload do arquivo para a hospedagem da Cakto, sem custo, ou link não listado do YouTube (central de ajuda). Outros players não aparecem na documentação. Hospedagem Na Cakto Members, sem custo extra Limite de alunos Sem limite Vídeo externo Só link não listado do YouTube DRM e marca d’água Não documentados

Kinescope + Cakto Curso na Cakto com vídeo protegido por DRM A Cakto Members aceita, além do upload, só links do YouTube. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, mantenha o checkout da Cakto e entregue o curso numa área de membros que aceita embed: Venda pela Cakto como hoje: Pix a 0%, afiliados e coprodução continuam iguais. Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — ligada à Cakto por webhook. Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros. Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. Começar grátis Como funciona o DRM Cakto Members · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio