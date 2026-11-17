CaktoTaxas, saque, reputação e vídeo na Cakto Members
A Cakto é uma plataforma de pagamentos para produtores e afiliados digitais, sem mensalidade. No Pix, cobra só a parte fixa, R$ 2,49 por venda; no cartão, 4,99% + R$ 2,49. Abaixo, quanto sobra, quando o dinheiro cai, quanto fica na reserva e o que a Cakto Members faz com o vídeo das aulas.
- Taxa no Pix
- 0% + R$ 2,49
- Taxa no cartão
- 4,99% + R$ 2,49
- Saque de Pix
- D+1 útil (90%)
- Reclame Aqui
- Boa · 7,9
O que é a Cakto
A Cakto junta checkout, programa de afiliados, coprodução e a área de membros Cakto Members. O checkout aceita Pix, cartão em até 12x, PicPay, Apple Pay e Google Pay, e vende para mais de 190 países. Para integrações, há API, webhooks e MCP.
Criar conta é grátis: não há adesão nem mensalidade, e a taxa sai só da venda aprovada (central de ajuda). A empresa é a Cakto Pagamentos Ltda., CNPJ 52.328.926/0001-04. O site informa R$ 2,5 bilhões processados e 77,8 mil produtores.
- Checkout com Pix, cartão, PicPay, Apple Pay e Google Pay
- Vendas para mais de 190 países
- Afiliados e coprodução
- Área de membros Cakto Members
- Hospedagem de vídeo sem custo e sem limite de alunos
- API, webhooks e MCP
Taxas da Cakto em 2026
Tabela da página de taxas (setembro de 2026) e da central de ajuda. A taxa sai uma vez, do valor total da venda, antes da divisão entre produtor, afiliado e coprodutor. A Política de Pagamentos da Cakto prevalece sobre a página.
|Forma de pagamento
|Taxa
|Observação
|Pix
|0% + R$ 2,49
|Por venda aprovada; a parte fixa é negociável.
|Cartão, até 12x
|4,99% + R$ 2,49
|Com 3D Secure acionado, mais 2%.
|PicPay
|6,99% + R$ 2,49
|—
|Apple Pay e Google Pay
|8,99% + R$ 2,49
|—
|Mensalidade e adesão
|R$ 0
|Área de membros e vídeo também sem custo.
|Saque
|R$ 4,59
|Por pedido de transferência para a conta bancária.
Calcule a taxa da Cakto (4,99% + R$ 2,49 (cartão))
- Taxa por venda
- R$ 17,31
- Você recebe por venda
- R$ 279,69
- Taxas no mês
- R$ 1.731,03
Taxa do cartão. No Pix, a Cakto cobra só R$ 2,49 por venda.
Pix gerado e não pago não gera cobrança.
Acima de R$ 50 mil de faturamento por mês, a Cakto analisa redução de taxas.
Prazo de saque na Cakto
Prazos da central de ajuda. Em cada venda, de 10% a 20% ficam retidos como reserva de segurança e são liberados depois de 35 dias.
- Pix, 90% D+1 útil
- Cartão, 80% 15 dias
- Reserva 35 dias
Exemplo da Cakto: R$ 10.000 no cartão viram R$ 8.000 disponíveis em 15 dias e mais R$ 2.000 em 35. No Pix, R$ 9.000 no dia útil seguinte e R$ 1.000 em 35 dias. Apple Pay e Google Pay levam até 30 dias.
A Cakto é confiável?
Sim, é uma empresa registrada, com CNPJ e reputação “Boa” no Reclame Aqui, nota 7,9 de maio a outubro de 2026. Até setembro, a reputação era “Ótima”; em outubro caiu para “Boa”.
Pontos a favor
- Pix com 0% de taxa percentual, só R$ 2,49 por venda
- Cartão liberado em 15 dias, sem pagar antecipação
- Área de membros e vídeo sem custo e sem limite de alunos
- CNPJ 52.328.926/0001-04
Pontos de atenção
- Reclame Aqui “Boa”, 7,9: a menor nota entre as plataformas comparadas, empatada com a Kiwify
- Reserva de 10% a 20% de cada venda por 35 dias
- R$ 4,59 por saque
- Vídeo externo só por link não listado do YouTube
Cakto Members: a área de membros da Cakto
A Cakto Members é gratuita para todos os produtores, sem limite de alunos e com a hospedagem de vídeo incluída (central de ajuda, 17/11/2026). O que ela oferece:
- Workspaces e vitrinesVários cursos organizados em espaços e vitrines, com módulos e aulas.
- Liberação programadaAulas liberadas por data, no ritmo da turma.
- Marca própriaIdentidade visual do produtor na área de membros.
- Aula em vários formatosVídeo, texto, áudio e PDF na mesma aula.
- Avaliações e comentáriosO aluno avalia e comenta cada aula.
- Progresso do alunoAcompanhamento do avanço de cada aluno no curso.
Como funciona o vídeo na Cakto
Na aula da Cakto Members, o vídeo entra de dois jeitos: upload do arquivo para a hospedagem da Cakto, sem custo, ou link não listado do YouTube (central de ajuda). Outros players não aparecem na documentação.
- Hospedagem
- Na Cakto Members, sem custo extra
- Limite de alunos
- Sem limite
- Vídeo externo
- Só link não listado do YouTube
- DRM e marca d’água
- Não documentados
Curso na Cakto com vídeo protegido por DRM
A Cakto Members aceita, além do upload, só links do YouTube. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, mantenha o checkout da Cakto e entregue o curso numa área de membros que aceita embed:
- Venda pela Cakto como hoje: Pix a 0%, afiliados e coprodução continuam iguais.
- Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — ligada à Cakto por webhook.
- Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros.
- Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch.
Cakto x Kiwify, Hotmart, Eduzz, Nutror, Monetizze, Perfect Pay, Ticto, Greenn, Kirvano, HeroSpark, Lastlink
As plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Cakto
|Kiwify
|Hotmart
|Eduzz
|Nutror
|Monetizze
|Perfect Pay
|Ticto
|Greenn
|Kirvano
|HeroSpark
|Lastlink
|Taxa por venda
|Pix 0% + R$ 2,49; cartão 4,99% + R$ 2,49
|8,99% + R$ 2,49
|9,9% + R$ 2,49
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|7,9% + R$ 1,50
|8,9% + R$ 1,00
|6,99% + R$ 2,49
|4,99% + R$ 1,00
|7,49% + R$ 2,00
|3,9% + R$ 1,00
|6,99% + R$ 2,49
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|D+1 útil (90%)
|2 dias
|2 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|2 dias
|2 dias úteis
|Mesmo dia
|Mesmo dia
|Mesmo dia (90%)
|2 dias
|Na hora
|Saque do cartão
|15 dias (80%)
|15 dias
|30 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|30 dias
|30 dias
|30 dias
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|Até 14 dias
|Área de membros
|Cakto Members
|Lite e Completa, app
|Hotmart Club
|Eduzz Membros, grátis
|É a área de membros
|Membertizze
|Perfect Academy
|Mozart
|Greenn Club
|Área de membros Kirvano
|Área de membros HeroSpark
|Lastflix e comunidade
|Hospedagem de vídeo
|Própria, grátis
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Hotmart Player, até 1080p
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Não hospeda (URL externa)
|Própria, limites não informados
|Sem hospedagem própria
|Própria, 3 GB grátis
|Própria, até 100 GB e 4K
|Própria, até 10 GB por vídeo
|Própria, até 5 GB por arquivo
|Vídeo externo na aula
|Só YouTube
|Só link do YouTube
|Embed pelo código-fonte
|Códigos de embed
|Códigos de embed
|Vimeo, YouTube, Panda, Eplay
|Não documentado
|URL de 13 players
|Vimeo, Panda, YouTube
|YouTube e Vimeo
|YouTube e Vimeo
|Não documentado
|Reclame Aqui
|Boa · 7,9
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,4
|Ótima · 8,1
|Página da Eduzz · 8,1
|Ótima · 8,4
|RA1000 · 8,7
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 8,4
|Ótima · 8,7
|RA1000 · 8,7
Como montamos este perfil
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Cakto, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Cakto. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.