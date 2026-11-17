O que é a Kirvano A Kirvano é uma plataforma de checkout para produtores digitais, afiliados e quem vende serviços on-line, como telemedicina, grupos fechados e SaaS. Inclui Pix parcelado, cartão em até 12x, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, order bump, upsell e downsell, assinaturas e uma área de membros. Criar conta é grátis: não há mensalidade nem adesão. Nas vendas no Brasil, quem processa o pagamento é a DM Instituição de Pagamentos Ltda., CNPJ 48.582.146/0001-19, de Barueri (SP) (termos de uso). O site informa mais de 2 milhões de criadores. Checkout com Pix, Pix parcelado, cartão, boleto e carteiras digitais

Order bump, upsell e downsell

Assinaturas com retentativa de cobrança

Programa de afiliados

Área de membros com upload de vídeo em até 4K

Opção de área de membros externa

Taxas da Kirvano em 2026 Valores da central de ajuda, atualizada em 27/10/2026. A taxa é a mesma em todos os meios de pagamento. A página inicial informa que ela cai conforme o faturamento dos últimos 12 meses, mas não publica as faixas. Item Taxa Observação Venda aprovada 7,49% + R$ 2,00 Pix, cartão, boleto, PicPay e carteiras digitais. Venda de R$ 1 a R$ 20 7,49% + R$ 1,00 Microtransações. Com antecipação 9,49% + R$ 2,00 70% do cartão em 2 dias; sujeito a critérios. Mensalidade e adesão R$ 0 — Saque R$ 4,90 Por pedido; saque mínimo de R$ 5. Chargeback R$ 60,00 Por contestação; MED do Pix custa R$ 10,00. Calcule a taxa da Kirvano (7,49% + R$ 2,00) Preço do produto (R$) Vendas por mês Taxa por venda R$ 24,25 Você recebe por venda R$ 272,75 Taxas no mês R$ 2.424,53 Taxa padrão. O comprador paga à parte R$ 0,99 de taxa de serviço no checkout. A Kirvano cobra do comprador R$ 0,99 de taxa de serviço por compra; esse valor não sai da sua venda. Para afiliados, o prazo mínimo de recebimento é D+7.

Prazo de saque na Kirvano Prazos da central de ajuda, atualizada em 29/10/2026. A Kirvano libera cada venda em três partes: a maior no prazo abaixo, o restante em 30 e 60 dias. Pix, 90% Mesmo dia

Boleto, 90% 1 dia

Cartão, 80% 15 dias

Restante 30 e 60 dias Saque só por chave Pix no CPF ou CNPJ do titular, com limite de R$ 30 mil por dia para pessoa física e R$ 100 mil para jurídica. Cada saque passa por análise de até 24 horas, ou 48 horas acima de R$ 30 mil (central de ajuda).

A Kirvano é confiável? Sim, é uma operação estabelecida, com CNPJ, sede em Barueri (SP) e o selo RA1000, a reputação máxima do Reclame Aqui, em todos os meses de maio a outubro de 2026, com nota 8,4. Pontos a favor RA1000 em todos os meses de maio a outubro de 2026, com 98,9% das reclamações respondidas

90% do Pix disponível no mesmo dia

Upload de vídeo de até 100 GB, em até 4K

Área de membros externa como opção nativa Pontos de atenção 7,49% + R$ 2,00: acima de Eduzz, Greenn, HeroSpark e Cakto

20% do cartão e 10% do Pix só saem em 30 e 60 dias

Faixas de redução da taxa não são públicas

Comprador paga R$ 0,99 a mais por compra 8,4 /10

A área de membros da Kirvano A área de membros vem inclusa na conta. Você cria um produto no formato Curso e escolhe entre a área da Kirvano e uma área externa (central de ajuda, 29/10/2026). O que ela oferece: Até 100 módulos Módulos com descrição, visíveis ou ocultos.

Turmas Cada módulo é liberado para uma ou mais turmas.

Liberação por dias Módulos e aulas liberados um número de dias após a compra.

Vídeo ou arquivo Cada conteúdo é um vídeo ou um arquivo para download.

Certificado e comentários Certificado configurável e moderação de comentários.

Visual próprio Personalização da área com a identidade do produtor.

Como funciona o vídeo na Kirvano Na aula, o vídeo entra por upload, com até 100 GB por arquivo e resolução de até 4K, ou por link do YouTube e do Vimeo, publicado como não listado (central de ajuda). Hospedagem Na Kirvano, até 100 GB por vídeo Resolução Até 4K Vídeo externo Só YouTube e Vimeo, não listados DRM e marca d’água Não documentados

Kinescope + Kirvano Curso na Kirvano com vídeo protegido por DRM A área de membros da Kirvano aceita, além do upload, só YouTube e Vimeo. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, use a opção de área de membros externa, que a Kirvano já oferece no cadastro do produto: Venda pela Kirvano como hoje: checkout, afiliados e assinaturas continuam iguais. No cadastro do produto, escolha “Área de Membros Externa” e entregue as aulas em Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou no seu WordPress. Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros. Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. Começar grátis Como funciona o DRM área de membros da Kirvano · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio