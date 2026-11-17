KirvanoTaxas, saque, reputação e vídeo na área de membros
A Kirvano processa vendas de infoprodutos, serviços on-line e assinaturas, sem mensalidade, com taxa de 7,49% + R$ 2,00 por venda aprovada. O dinheiro sai em partes: 90% do Pix no mesmo dia e 80% do cartão em 15 dias; o restante, em 30 e 60 dias. A área de membros vem inclusa e aceita upload de vídeo de até 100 GB.
- Taxa por venda
- 7,49% + R$ 2,00
- Saque de Pix
- Mesmo dia (90%)
- Saque de cartão
- 15 dias (80%)
- Reclame Aqui
- RA1000 · 8,4
O que é a Kirvano
A Kirvano é uma plataforma de checkout para produtores digitais, afiliados e quem vende serviços on-line, como telemedicina, grupos fechados e SaaS. Inclui Pix parcelado, cartão em até 12x, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, order bump, upsell e downsell, assinaturas e uma área de membros.
Criar conta é grátis: não há mensalidade nem adesão. Nas vendas no Brasil, quem processa o pagamento é a DM Instituição de Pagamentos Ltda., CNPJ 48.582.146/0001-19, de Barueri (SP) (termos de uso). O site informa mais de 2 milhões de criadores.
- Checkout com Pix, Pix parcelado, cartão, boleto e carteiras digitais
- Order bump, upsell e downsell
- Assinaturas com retentativa de cobrança
- Programa de afiliados
- Área de membros com upload de vídeo em até 4K
- Opção de área de membros externa
Taxas da Kirvano em 2026
Valores da central de ajuda, atualizada em 27/10/2026. A taxa é a mesma em todos os meios de pagamento. A página inicial informa que ela cai conforme o faturamento dos últimos 12 meses, mas não publica as faixas.
|Item
|Taxa
|Observação
|Venda aprovada
|7,49% + R$ 2,00
|Pix, cartão, boleto, PicPay e carteiras digitais.
|Venda de R$ 1 a R$ 20
|7,49% + R$ 1,00
|Microtransações.
|Com antecipação
|9,49% + R$ 2,00
|70% do cartão em 2 dias; sujeito a critérios.
|Mensalidade e adesão
|R$ 0
|—
|Saque
|R$ 4,90
|Por pedido; saque mínimo de R$ 5.
|Chargeback
|R$ 60,00
|Por contestação; MED do Pix custa R$ 10,00.
Calcule a taxa da Kirvano (7,49% + R$ 2,00)
- Taxa por venda
- R$ 24,25
- Você recebe por venda
- R$ 272,75
- Taxas no mês
- R$ 2.424,53
Taxa padrão. O comprador paga à parte R$ 0,99 de taxa de serviço no checkout.
A Kirvano cobra do comprador R$ 0,99 de taxa de serviço por compra; esse valor não sai da sua venda.
Para afiliados, o prazo mínimo de recebimento é D+7.
Prazo de saque na Kirvano
Prazos da central de ajuda, atualizada em 29/10/2026. A Kirvano libera cada venda em três partes: a maior no prazo abaixo, o restante em 30 e 60 dias.
- Pix, 90% Mesmo dia
- Boleto, 90% 1 dia
- Cartão, 80% 15 dias
- Restante 30 e 60 dias
Saque só por chave Pix no CPF ou CNPJ do titular, com limite de R$ 30 mil por dia para pessoa física e R$ 100 mil para jurídica. Cada saque passa por análise de até 24 horas, ou 48 horas acima de R$ 30 mil (central de ajuda).
A Kirvano é confiável?
Sim, é uma operação estabelecida, com CNPJ, sede em Barueri (SP) e o selo RA1000, a reputação máxima do Reclame Aqui, em todos os meses de maio a outubro de 2026, com nota 8,4.
Pontos a favor
- RA1000 em todos os meses de maio a outubro de 2026, com 98,9% das reclamações respondidas
- 90% do Pix disponível no mesmo dia
- Upload de vídeo de até 100 GB, em até 4K
- Área de membros externa como opção nativa
Pontos de atenção
- 7,49% + R$ 2,00: acima de Eduzz, Greenn, HeroSpark e Cakto
- 20% do cartão e 10% do Pix só saem em 30 e 60 dias
- Faixas de redução da taxa não são públicas
- Comprador paga R$ 0,99 a mais por compra
A área de membros da Kirvano
A área de membros vem inclusa na conta. Você cria um produto no formato Curso e escolhe entre a área da Kirvano e uma área externa (central de ajuda, 29/10/2026). O que ela oferece:
- Até 100 módulosMódulos com descrição, visíveis ou ocultos.
- TurmasCada módulo é liberado para uma ou mais turmas.
- Liberação por diasMódulos e aulas liberados um número de dias após a compra.
- Vídeo ou arquivoCada conteúdo é um vídeo ou um arquivo para download.
- Certificado e comentáriosCertificado configurável e moderação de comentários.
- Visual próprioPersonalização da área com a identidade do produtor.
Como funciona o vídeo na Kirvano
Na aula, o vídeo entra por upload, com até 100 GB por arquivo e resolução de até 4K, ou por link do YouTube e do Vimeo, publicado como não listado (central de ajuda).
- Hospedagem
- Na Kirvano, até 100 GB por vídeo
- Resolução
- Até 4K
- Vídeo externo
- Só YouTube e Vimeo, não listados
- DRM e marca d’água
- Não documentados
Curso na Kirvano com vídeo protegido por DRM
A área de membros da Kirvano aceita, além do upload, só YouTube e Vimeo. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, use a opção de área de membros externa, que a Kirvano já oferece no cadastro do produto:
- Venda pela Kirvano como hoje: checkout, afiliados e assinaturas continuam iguais.
- No cadastro do produto, escolha “Área de Membros Externa” e entregue as aulas em Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou no seu WordPress.
- Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros.
- Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch.
Kirvano x Kiwify, Hotmart, Eduzz, Nutror, Monetizze, Perfect Pay, Cakto, Ticto, Greenn, HeroSpark, Lastlink
As plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Kirvano
|Kiwify
|Hotmart
|Eduzz
|Nutror
|Monetizze
|Perfect Pay
|Cakto
|Ticto
|Greenn
|HeroSpark
|Lastlink
|Taxa por venda
|7,49% + R$ 2,00
|8,99% + R$ 2,49
|9,9% + R$ 2,49
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|7,9% + R$ 1,50
|8,9% + R$ 1,00
|Pix 0% + R$ 2,49; cartão 4,99% + R$ 2,49
|6,99% + R$ 2,49
|4,99% + R$ 1,00
|3,9% + R$ 1,00
|6,99% + R$ 2,49
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|Mesmo dia (90%)
|2 dias
|2 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|2 dias
|2 dias úteis
|D+1 útil (90%)
|Mesmo dia
|Mesmo dia
|2 dias
|Na hora
|Saque do cartão
|15 dias (80%)
|15 dias
|30 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|30 dias
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|30 dias
|30 dias
|Até 14 dias
|Área de membros
|Área de membros Kirvano
|Lite e Completa, app
|Hotmart Club
|Eduzz Membros, grátis
|É a área de membros
|Membertizze
|Perfect Academy
|Cakto Members
|Mozart
|Greenn Club
|Área de membros HeroSpark
|Lastflix e comunidade
|Hospedagem de vídeo
|Própria, até 100 GB e 4K
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Hotmart Player, até 1080p
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Não hospeda (URL externa)
|Própria, limites não informados
|Própria, grátis
|Sem hospedagem própria
|Própria, 3 GB grátis
|Própria, até 10 GB por vídeo
|Própria, até 5 GB por arquivo
|Vídeo externo na aula
|YouTube e Vimeo
|Só link do YouTube
|Embed pelo código-fonte
|Códigos de embed
|Códigos de embed
|Vimeo, YouTube, Panda, Eplay
|Não documentado
|Só YouTube
|URL de 13 players
|Vimeo, Panda, YouTube
|YouTube e Vimeo
|Não documentado
|Reclame Aqui
|RA1000 · 8,4
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,4
|Ótima · 8,1
|Página da Eduzz · 8,1
|Ótima · 8,4
|RA1000 · 8,7
|Boa · 7,9
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 9,1
|Ótima · 8,7
|RA1000 · 8,7
Como montamos este perfil
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Kirvano, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Kirvano. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.