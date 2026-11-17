LastlinkTaxas, saque, reputação e vídeo na área de membros
A Lastlink cobra 6,99% + R$ 2,49 por venda aprovada, sem mensalidade, e vende cursos, comunidades pagas no WhatsApp e no Telegram, mentorias, eventos e assinaturas. O Pix fica disponível na hora, o cartão em até 14 dias, e cada saque custa R$ 0,99. A área de membros aceita vídeo de até 5 GB.
- Taxa por venda
- 6,99% + R$ 2,49
- Saque de Pix
- Na hora
- Saque de cartão
- Até 14 dias
- Reclame Aqui
- RA1000 · 8,7
O que é a Lastlink
A Lastlink é uma plataforma de checkout para quem vende cursos, comunidades pagas, mentorias, eventos, SaaS e assinaturas. Ela controla a entrada em grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram e Discord: quem paga entra, quem cancela sai. Inclui order bump, upsell, downsell, afiliados, coprodução e área de membros.
A empresa é a Lastlink Tecnologia S.A., CNPJ 38.220.040/0001-11, de Nova Lima (MG). O site informa subadquirência própria desde 2020 e 3,18 milhões de transações em 2025 (página inicial).
- Checkout com Pix, cartão e boleto, inclusive com 2 ou 3 cartões
- Comunidades pagas no WhatsApp, Telegram, Instagram e Discord
- Assinaturas com entrada e saída automáticas
- Afiliados e coprodução
- Área de membros com cursos e comunidade
- Gerente de contas acima de R$ 30 mil por mês
Taxas da Lastlink em 2026
Valores da central de ajuda e da página inicial. A taxa é a mesma no Pix, no cartão e no boleto, sem setup nem mensalidade.
|Item
|Taxa
|Observação
|Venda aprovada
|6,99% + R$ 2,49
|Pix, cartão ou boleto.
|Mensalidade e setup
|R$ 0
|—
|Saque
|R$ 0,99
|Por saque.
|Antecipação
|3,5% ao mês
|Proporcional ao prazo; até 90% em 2 dias úteis, só para produtores.
Calcule a taxa da Lastlink (6,99% + R$ 2,49)
- Taxa por venda
- R$ 23,25
- Você recebe por venda
- R$ 273,75
- Taxas no mês
- R$ 2.325,03
Taxa padrão, sem antecipação.
Acima de R$ 30 mil por mês, a Lastlink oferece taxas negociadas e migração em 24 horas.
Prazo de saque na Lastlink
Prazos da página inicial. A central de ajuda diz que o Pix cai na carteira em até 1 hora e o boleto após a confirmação, que pode levar até 3 dias úteis.
- Pix Na hora
- Boleto Cerca de 2 dias
- Cartão Até 14 dias
O primeiro saque fica bloqueado até a validação dos documentos; depois, a liberação é pedida ao suporte, que responde em até 3 dias úteis.
A Lastlink é confiável?
Sim, é uma empresa estabelecida, uma S.A. com CNPJ, sede em Nova Lima (MG) e o selo RA1000 no Reclame Aqui em setembro e outubro de 2026, com nota 8,7 de maio a outubro.
Pontos a favor
- R$ 0,99 por saque, contra R$ 4,59 a R$ 5,90 em Cakto, Kirvano, Greenn e Perfect Pay
- Pix na hora e cartão em até 14 dias
- RA1000, 100% das reclamações respondidas e 92,4% resolvidas
- Comunidades pagas no WhatsApp, Telegram e Discord
Pontos de atenção
- 6,99% + R$ 2,49: acima de HeroSpark, Greenn, Eduzz e Cakto
- Em maio de 2026 a reputação era “Boa”; o RA1000 veio em setembro
- Vídeo de até 5 GB por arquivo
- Vídeo externo e proteção do vídeo não documentados
A área de membros da Lastlink
A área de membros junta cursos no formato Lastflix e uma comunidade com posts, sem custo extra. O que ela oferece:
- LastflixCursos e trilhas com módulos e aulas no estilo Netflix.
- ComunidadePosts organizados em espaços e grupos de espaços, com tags.
- Liberação de postsRegra de liberação configurável para cada post.
- Canais externosWhatsApp, Telegram e Discord ligados à área de membros.
- Visual próprioLogo, cor, banner e chamada com link personalizado.
- Acesso automáticoPagou, entrou; cancelou, perde o acesso na hora.
Como funciona o vídeo na Lastlink
Na área de membros, o upload de vídeo, imagem ou áudio vai até 5 GB por arquivo; anexos, até 50 MB (central de ajuda, 17/08/2026). A central de ajuda não descreve vídeo de outros players na aula; para a página de vendas, há integração com a VTurb.
- Hospedagem
- Na Lastlink, até 5 GB por arquivo
- Anexos
- Até 50 MB
- Vídeo externo na aula
- Não documentado
- DRM e marca d’água
- Não documentados
Curso na Lastlink com vídeo protegido por DRM
A documentação da área de membros da Lastlink não descreve vídeo de outros players. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, mantenha o checkout da Lastlink e entregue o curso numa área de membros que aceita embed:
- Venda pela Lastlink como hoje: checkout, assinaturas e comunidades continuam iguais.
- Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — integrada ao checkout.
- Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros.
- Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch.
Lastlink x Kiwify, Hotmart, Eduzz, Nutror, Monetizze, Perfect Pay, Cakto, Ticto, Greenn, Kirvano, HeroSpark
As plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Lastlink
|Kiwify
|Hotmart
|Eduzz
|Nutror
|Monetizze
|Perfect Pay
|Cakto
|Ticto
|Greenn
|Kirvano
|HeroSpark
|Taxa por venda
|6,99% + R$ 2,49
|8,99% + R$ 2,49
|9,9% + R$ 2,49
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|7,9% + R$ 1,50
|8,9% + R$ 1,00
|Pix 0% + R$ 2,49; cartão 4,99% + R$ 2,49
|6,99% + R$ 2,49
|4,99% + R$ 1,00
|7,49% + R$ 2,00
|3,9% + R$ 1,00
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|Na hora
|2 dias
|2 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|2 dias
|2 dias úteis
|D+1 útil (90%)
|Mesmo dia
|Mesmo dia
|Mesmo dia (90%)
|2 dias
|Saque do cartão
|Até 14 dias
|15 dias
|30 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|30 dias
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|Área de membros
|Lastflix e comunidade
|Lite e Completa, app
|Hotmart Club
|Eduzz Membros, grátis
|É a área de membros
|Membertizze
|Perfect Academy
|Cakto Members
|Mozart
|Greenn Club
|Área de membros Kirvano
|Área de membros HeroSpark
|Hospedagem de vídeo
|Própria, até 5 GB por arquivo
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Hotmart Player, até 1080p
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Não hospeda (URL externa)
|Própria, limites não informados
|Própria, grátis
|Sem hospedagem própria
|Própria, 3 GB grátis
|Própria, até 100 GB e 4K
|Própria, até 10 GB por vídeo
|Vídeo externo na aula
|Não documentado
|Só link do YouTube
|Embed pelo código-fonte
|Códigos de embed
|Códigos de embed
|Vimeo, YouTube, Panda, Eplay
|Não documentado
|Só YouTube
|URL de 13 players
|Vimeo, Panda, YouTube
|YouTube e Vimeo
|YouTube e Vimeo
|Reclame Aqui
|RA1000 · 8,7
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,4
|Ótima · 8,1
|Página da Eduzz · 8,1
|Ótima · 8,4
|RA1000 · 8,7
|Boa · 7,9
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 8,4
|Ótima · 8,7
Como montamos este perfil
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Lastlink, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Lastlink. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.