O que é a Lastlink A Lastlink é uma plataforma de checkout para quem vende cursos, comunidades pagas, mentorias, eventos, SaaS e assinaturas. Ela controla a entrada em grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram e Discord: quem paga entra, quem cancela sai. Inclui order bump, upsell, downsell, afiliados, coprodução e área de membros. A empresa é a Lastlink Tecnologia S.A., CNPJ 38.220.040/0001-11, de Nova Lima (MG). O site informa subadquirência própria desde 2020 e 3,18 milhões de transações em 2025 (página inicial). Checkout com Pix, cartão e boleto, inclusive com 2 ou 3 cartões

Comunidades pagas no WhatsApp, Telegram, Instagram e Discord

Assinaturas com entrada e saída automáticas

Afiliados e coprodução

Área de membros com cursos e comunidade

Gerente de contas acima de R$ 30 mil por mês

Taxas da Lastlink em 2026 Valores da central de ajuda e da página inicial. A taxa é a mesma no Pix, no cartão e no boleto, sem setup nem mensalidade. Item Taxa Observação Venda aprovada 6,99% + R$ 2,49 Pix, cartão ou boleto. Mensalidade e setup R$ 0 — Saque R$ 0,99 Por saque. Antecipação 3,5% ao mês Proporcional ao prazo; até 90% em 2 dias úteis, só para produtores. Calcule a taxa da Lastlink (6,99% + R$ 2,49) Preço do produto (R$) Vendas por mês Taxa por venda R$ 23,25 Você recebe por venda R$ 273,75 Taxas no mês R$ 2.325,03 Taxa padrão, sem antecipação. Acima de R$ 30 mil por mês, a Lastlink oferece taxas negociadas e migração em 24 horas.

Prazo de saque na Lastlink Prazos da página inicial. A central de ajuda diz que o Pix cai na carteira em até 1 hora e o boleto após a confirmação, que pode levar até 3 dias úteis. Pix Na hora

Boleto Cerca de 2 dias

Cartão Até 14 dias O primeiro saque fica bloqueado até a validação dos documentos; depois, a liberação é pedida ao suporte, que responde em até 3 dias úteis.

A Lastlink é confiável? Sim, é uma empresa estabelecida, uma S.A. com CNPJ, sede em Nova Lima (MG) e o selo RA1000 no Reclame Aqui em setembro e outubro de 2026, com nota 8,7 de maio a outubro. Pontos a favor R$ 0,99 por saque, contra R$ 4,59 a R$ 5,90 em Cakto, Kirvano, Greenn e Perfect Pay

Pix na hora e cartão em até 14 dias

RA1000, 100% das reclamações respondidas e 92,4% resolvidas

Comunidades pagas no WhatsApp, Telegram e Discord Pontos de atenção 6,99% + R$ 2,49: acima de HeroSpark, Greenn, Eduzz e Cakto

Em maio de 2026 a reputação era “Boa”; o RA1000 veio em setembro

Vídeo de até 5 GB por arquivo

Vídeo externo e proteção do vídeo não documentados 8,7 /10

A área de membros da Lastlink A área de membros junta cursos no formato Lastflix e uma comunidade com posts, sem custo extra. O que ela oferece: Lastflix Cursos e trilhas com módulos e aulas no estilo Netflix.

Comunidade Posts organizados em espaços e grupos de espaços, com tags.

Liberação de posts Regra de liberação configurável para cada post.

Canais externos WhatsApp, Telegram e Discord ligados à área de membros.

Visual próprio Logo, cor, banner e chamada com link personalizado.

Acesso automático Pagou, entrou; cancelou, perde o acesso na hora.

Como funciona o vídeo na Lastlink Na área de membros, o upload de vídeo, imagem ou áudio vai até 5 GB por arquivo; anexos, até 50 MB (central de ajuda, 17/08/2026). A central de ajuda não descreve vídeo de outros players na aula; para a página de vendas, há integração com a VTurb. Hospedagem Na Lastlink, até 5 GB por arquivo Anexos Até 50 MB Vídeo externo na aula Não documentado DRM e marca d’água Não documentados

Kinescope + Lastlink Curso na Lastlink com vídeo protegido por DRM A documentação da área de membros da Lastlink não descreve vídeo de outros players. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, mantenha o checkout da Lastlink e entregue o curso numa área de membros que aceita embed: Venda pela Lastlink como hoje: checkout, assinaturas e comunidades continuam iguais. Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — integrada ao checkout. Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros. Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. Começar grátis Como funciona o DRM área de membros da Lastlink · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio