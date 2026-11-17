HeroSparkTaxas, saque, reputação e vídeo na área de membros
A HeroSpark existe desde 2012 e cobra 3,9% + R$ 1,00 por venda no Pix e no cartão, sem plano nem mensalidade. É o menor percentual entre as plataformas desta comparação. Pix e boleto saem em 2 dias, cartão em 30. A área de membros hospeda o vídeo sem custo extra, com até 10 GB por arquivo.
- Taxa no Pix e no cartão
- 3,9% + R$ 1,00
- Saque de Pix e boleto
- 2 dias
- Saque de cartão
- 30 dias
- Reclame Aqui
- Ótima · 8,7
O que é a HeroSpark
A HeroSpark junta checkout (SparkPay), área de membros com tema Netflix, hospedagem de vídeo, editor de páginas, coprodução, afiliados e encontros ao vivo para alunos. O construtor de funis e o e-mail marketing foram descontinuados no começo de 2026.
A empresa existe desde 2012 e tem CNPJ 13.284.219/0001-01 (quem somos). Não há contrato de fidelidade nem multa para sair.
- Checkout SparkPay com Pix, cartão em até 24x e boleto
- Área de membros com tema Netflix
- Hospedagem de vídeo sem custo extra
- Coprodução e afiliados
- Aulas ao vivo, provas e certificado
- DRM em PDF
Taxas da HeroSpark em 2026
Valores da central de ajuda e da página inicial. Não há plano nem mensalidade: a taxa sai de cada venda aprovada. Em vendas abaixo de R$ 10, o percentual sobe para 20%.
|Item
|Taxa
|Observação
|Pix e cartão
|3,9% + R$ 1,00
|Vendas a partir de R$ 10.
|Boleto
|3,9% + R$ 3,00
|Vendas a partir de R$ 10.
|Venda abaixo de R$ 10
|20% + parte fixa
|R$ 1,00 no Pix e no cartão, R$ 3,00 no boleto.
|Parcelamento no cartão
|3,49% ao mês
|Juros compostos, pagos pelo comprador ou pelo produtor.
|Mensalidade e adesão
|R$ 0
|Área de membros e vídeo incluídos.
|Saque
|R$ 4,73
|Por saque; mínimo de R$ 20.
Calcule a taxa da HeroSpark (3,9% + R$ 1,00)
- Taxa por venda
- R$ 12,58
- Você recebe por venda
- R$ 284,42
- Taxas no mês
- R$ 1.258,30
Taxa no Pix e no cartão à vista, para vendas a partir de R$ 10.
Quem já fatura mais de R$ 50 mil e tem taxa menor em outra plataforma pode pedir para a HeroSpark igualar.
Em estorno, a taxa da venda não é devolvida.
Prazo de saque na HeroSpark
Prazos da central de ajuda. Em venda parcelada no cartão, o valor total das parcelas fica disponível em 30 dias.
- Pix 2 dias
- Boleto 2 dias
- Cartão 30 dias
A página inicial oferece cartão em 2 dias para quem migra com faturamento acima de R$ 50 mil, mediante aprovação da conta.
A HeroSpark é confiável?
Sim, é uma empresa estabelecida, no mercado desde 2012, com CNPJ e reputação “Ótima” no Reclame Aqui, nota 8,7 de maio a outubro de 2026. A página inicial cita o selo RA1000; na consulta de 17/11/2026, a página da empresa mostrava “Ótima”.
Pontos a favor
- 3,9% + R$ 1,00: o menor percentual entre as plataformas comparadas
- No mercado desde 2012
- Hospedagem de vídeo sem custo extra, até 10 GB por arquivo
- Changelog e lista de bugs públicos no site
Pontos de atenção
- Pix e boleto em 2 dias; Ticto, Greenn, Kirvano e Lastlink liberam o Pix no mesmo dia
- Cartão leva 30 dias
- Venda abaixo de R$ 10 paga 20% + parte fixa
- Vídeo em 10 bits não é suportado; vídeo externo só YouTube e Vimeo
A área de membros da HeroSpark
A área de membros vem integrada ao checkout, com tema Netflix e hospedagem de vídeo sem custo extra. O que ela oferece:
- Tema NetflixHome personalizável com capas e trilhas no estilo streaming.
- Vários formatosVídeo, PDF, planilha, apresentação, áudio e texto na aula.
- Provas e certificadoAula do tipo prova e certificado com editor próprio.
- Liberação agendadaData de liberação e prazo limite por aula, ou pela data de início da turma.
- Aulas ao vivoEncontros e webinários dentro do curso.
- Membros grátisMatrícula manual ou em massa sem custo extra.
Como funciona o vídeo na HeroSpark
A aula aceita upload de até 10 GB por vídeo, em MP4, MOV, MKV e outros formatos, ou link do YouTube e do Vimeo (central de ajuda, 22/08/2025). A HeroSpark converte o vídeo em várias resoluções; arquivos em 10 bits não são suportados (processamento de vídeos).
- Hospedagem
- Sem custo extra, até 10 GB por vídeo
- Qualidade
- Várias resoluções; sem suporte a 10 bits
- Vídeo externo
- Só YouTube e Vimeo
- DRM e marca d’água no vídeo
- Não documentados
A HeroSpark documenta DRM para PDFs, não para vídeos.
Curso na HeroSpark com vídeo protegido por DRM
A aula da HeroSpark aceita, além do upload, só YouTube e Vimeo. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, mantenha o checkout da HeroSpark e use uma área de membros externa:
- Venda pela HeroSpark como hoje: checkout, coprodução e afiliados continuam iguais.
- Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — integrada ao checkout.
- Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros.
- Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch.
HeroSpark x Kiwify, Hotmart, Eduzz, Nutror, Monetizze, Perfect Pay, Cakto, Ticto, Greenn, Kirvano, Lastlink
As plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|HeroSpark
|Kiwify
|Hotmart
|Eduzz
|Nutror
|Monetizze
|Perfect Pay
|Cakto
|Ticto
|Greenn
|Kirvano
|Lastlink
|Taxa por venda
|3,9% + R$ 1,00
|8,99% + R$ 2,49
|9,9% + R$ 2,49
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|7,9% + R$ 1,50
|8,9% + R$ 1,00
|Pix 0% + R$ 2,49; cartão 4,99% + R$ 2,49
|6,99% + R$ 2,49
|4,99% + R$ 1,00
|7,49% + R$ 2,00
|6,99% + R$ 2,49
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|2 dias
|2 dias
|2 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|2 dias
|2 dias úteis
|D+1 útil (90%)
|Mesmo dia
|Mesmo dia
|Mesmo dia (90%)
|Na hora
|Saque do cartão
|30 dias
|15 dias
|30 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|30 dias
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|30 dias
|15 dias (80%)
|Até 14 dias
|Área de membros
|Área de membros HeroSpark
|Lite e Completa, app
|Hotmart Club
|Eduzz Membros, grátis
|É a área de membros
|Membertizze
|Perfect Academy
|Cakto Members
|Mozart
|Greenn Club
|Área de membros Kirvano
|Lastflix e comunidade
|Hospedagem de vídeo
|Própria, até 10 GB por vídeo
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Hotmart Player, até 1080p
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Não hospeda (URL externa)
|Própria, limites não informados
|Própria, grátis
|Sem hospedagem própria
|Própria, 3 GB grátis
|Própria, até 100 GB e 4K
|Própria, até 5 GB por arquivo
|Vídeo externo na aula
|YouTube e Vimeo
|Só link do YouTube
|Embed pelo código-fonte
|Códigos de embed
|Códigos de embed
|Vimeo, YouTube, Panda, Eplay
|Não documentado
|Só YouTube
|URL de 13 players
|Vimeo, Panda, YouTube
|YouTube e Vimeo
|Não documentado
|Reclame Aqui
|Ótima · 8,7
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,4
|Ótima · 8,1
|Página da Eduzz · 8,1
|Ótima · 8,4
|RA1000 · 8,7
|Boa · 7,9
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 8,4
|RA1000 · 8,7
Como montamos este perfil
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da HeroSpark, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a HeroSpark. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.