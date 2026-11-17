O que é a HeroSpark A HeroSpark junta checkout (SparkPay), área de membros com tema Netflix, hospedagem de vídeo, editor de páginas, coprodução, afiliados e encontros ao vivo para alunos. O construtor de funis e o e-mail marketing foram descontinuados no começo de 2026. A empresa existe desde 2012 e tem CNPJ 13.284.219/0001-01 (quem somos). Não há contrato de fidelidade nem multa para sair. Checkout SparkPay com Pix, cartão em até 24x e boleto

Área de membros com tema Netflix

Hospedagem de vídeo sem custo extra

Coprodução e afiliados

Aulas ao vivo, provas e certificado

DRM em PDF

Taxas da HeroSpark em 2026 Valores da central de ajuda e da página inicial. Não há plano nem mensalidade: a taxa sai de cada venda aprovada. Em vendas abaixo de R$ 10, o percentual sobe para 20%. Item Taxa Observação Pix e cartão 3,9% + R$ 1,00 Vendas a partir de R$ 10. Boleto 3,9% + R$ 3,00 Vendas a partir de R$ 10. Venda abaixo de R$ 10 20% + parte fixa R$ 1,00 no Pix e no cartão, R$ 3,00 no boleto. Parcelamento no cartão 3,49% ao mês Juros compostos, pagos pelo comprador ou pelo produtor. Mensalidade e adesão R$ 0 Área de membros e vídeo incluídos. Saque R$ 4,73 Por saque; mínimo de R$ 20. Calcule a taxa da HeroSpark (3,9% + R$ 1,00) Preço do produto (R$) Vendas por mês Taxa por venda R$ 12,58 Você recebe por venda R$ 284,42 Taxas no mês R$ 1.258,30 Taxa no Pix e no cartão à vista, para vendas a partir de R$ 10. Quem já fatura mais de R$ 50 mil e tem taxa menor em outra plataforma pode pedir para a HeroSpark igualar. Em estorno, a taxa da venda não é devolvida.

Prazo de saque na HeroSpark Prazos da central de ajuda. Em venda parcelada no cartão, o valor total das parcelas fica disponível em 30 dias. Pix 2 dias

Boleto 2 dias

Cartão 30 dias A página inicial oferece cartão em 2 dias para quem migra com faturamento acima de R$ 50 mil, mediante aprovação da conta.

A HeroSpark é confiável? Sim, é uma empresa estabelecida, no mercado desde 2012, com CNPJ e reputação “Ótima” no Reclame Aqui, nota 8,7 de maio a outubro de 2026. A página inicial cita o selo RA1000; na consulta de 17/11/2026, a página da empresa mostrava “Ótima”. Pontos a favor 3,9% + R$ 1,00: o menor percentual entre as plataformas comparadas

No mercado desde 2012

Hospedagem de vídeo sem custo extra, até 10 GB por arquivo

Changelog e lista de bugs públicos no site Pontos de atenção Pix e boleto em 2 dias; Ticto, Greenn, Kirvano e Lastlink liberam o Pix no mesmo dia

Cartão leva 30 dias

Venda abaixo de R$ 10 paga 20% + parte fixa

Vídeo em 10 bits não é suportado; vídeo externo só YouTube e Vimeo 8,7 /10

A área de membros da HeroSpark A área de membros vem integrada ao checkout, com tema Netflix e hospedagem de vídeo sem custo extra. O que ela oferece: Tema Netflix Home personalizável com capas e trilhas no estilo streaming.

Vários formatos Vídeo, PDF, planilha, apresentação, áudio e texto na aula.

Provas e certificado Aula do tipo prova e certificado com editor próprio.

Liberação agendada Data de liberação e prazo limite por aula, ou pela data de início da turma.

Aulas ao vivo Encontros e webinários dentro do curso.

Membros grátis Matrícula manual ou em massa sem custo extra.

Como funciona o vídeo na HeroSpark A aula aceita upload de até 10 GB por vídeo, em MP4, MOV, MKV e outros formatos, ou link do YouTube e do Vimeo (central de ajuda, 22/08/2025). A HeroSpark converte o vídeo em várias resoluções; arquivos em 10 bits não são suportados (processamento de vídeos). Hospedagem Sem custo extra, até 10 GB por vídeo Qualidade Várias resoluções; sem suporte a 10 bits Vídeo externo Só YouTube e Vimeo DRM e marca d’água no vídeo Não documentados A HeroSpark documenta DRM para PDFs, não para vídeos.

Kinescope + HeroSpark Curso na HeroSpark com vídeo protegido por DRM A aula da HeroSpark aceita, além do upload, só YouTube e Vimeo. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, mantenha o checkout da HeroSpark e use uma área de membros externa: Venda pela HeroSpark como hoje: checkout, coprodução e afiliados continuam iguais. Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — integrada ao checkout. Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros. Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. Começar grátis Como funciona o DRM área de membros da HeroSpark · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio