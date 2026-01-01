Aulas offline com DRM no app do seu curso
Os alunos baixam as aulas no seu app Android e assistem sem sinal. O vídeo continua criptografado com Widevine e só toca no seu app, no celular que baixou.
Como funciona o download offline
O app recebe uma licença offline
Uma qualidade, em segundo plano
Toca offline e continua criptografado
O que funciona em cada plataforma
Adicione downloads offline ao seu app
Código da documentação dos SDKs. Troque pelos IDs dos seus vídeos.
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Adicione o SDK Android
Player, downloads offline e Widevine vêm em uma dependência do Maven Central.build.gradle
implementation 'io.kinescope:kotlin-kinescope-player:0.1.20'
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Inicie o pipeline de download
Chame uma vez na abertura do app; isso também registra o serviço de download em segundo plano.Kotlin
DownloadVideoOffline.initialize(context)
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Pegue a licença e salve o vídeo
O SDK lê os dados Widevine do stream, pede a licença offline e baixa os segmentos com o
keySetId.Kotlin
drmHelper.attachToPlayer(exoPlayer, videoData) { data, pssh -> drmConfigurator.downloadOfflineLicense( context, data, pssh, ) { keySetId -> val request = DownloadRequest .Builder(contentId, manifestUri) .setMimeType(MimeTypes.APPLICATION_M3U8) .setKeySetId(keySetId) .build() DownloadVideoOffline.startDownload(context, request) } }
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Ou faça o mesmo no Flutter
No Android, o plugin Flutter usa o SDK nativo: liste as qualidades, baixe uma e toque offline.Dart
final downloads = KinescopeOfflineDownload.instance; final qualities = await downloads.listDownloadQualities('yourVideoId'); final info = await downloads.downloadVideo( 'yourVideoId', videoHeightPx: qualities.first.height, ); KinescopeOfflinePlayer(contentId: info.contentId);
Documentação
O DRM já vem no plano
Widevine e FairPlay estão em todos os planos pagos, e a Kinescope cuida dos servidores de licença. O seu app adiciona os downloads offline com o SDK.
- Planos pagos a partir de €10 por mês
- Sem taxa por licença
- 100 minutos de armazenamento e 200 GB de tráfego por mês grátis
Perguntas frequentes
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