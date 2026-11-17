O que é a Greenn A Greenn junta o checkout Greenn Pay, a área de membros Greenn Club, o CRM Greenn Sales, eventos no Greenn Tickets e um MCP para conversar com a operação por IA. A Xgrow, adquirida pela Greenn, também faz parte do ecossistema. Criar conta é grátis: sem adesão nem mensalidade, a taxa sai da venda aprovada (página de taxas). A empresa é a Greenn Pagamentos e Tecnologia Ltda., CNPJ 31.975.959/0001-76 (termos de uso). Checkout com Pix, boleto, cartão e PayPal

Venda internacional em várias moedas

Programa de afiliados

Área de membros Greenn Club com app e download offline

Mentor.ai, assistente que responde dúvidas dos alunos

Webhook e MCP

Taxas da Greenn em 2026 Tabela oficial da página de taxas, verificada pela Greenn em 12/10/2026. A taxa depende do preço do produto e de quem vendeu. Item Taxa Observação Produto até R$ 4 mil 4,99% + R$ 1,00 Por venda aprovada, em qualquer meio de pagamento. Produto a partir de R$ 4 mil 3,99% + R$ 1,00 — Produto acima de R$ 15 mil 3,49% + R$ 1,00 — Venda por afiliado 8,99% + R$ 1,00 — Venda internacional 6,99% + US$ 0,50 — Saque R$ 4,99 Por pedido; saque mínimo de R$ 100. Antecipação A partir de 2,99% Sujeita a análise. Calcule a taxa da Greenn (4,99% + R$ 1,00) Preço do produto (R$) Vendas por mês Taxa por venda R$ 15,82 Você recebe por venda R$ 281,18 Taxas no mês R$ 1.582,03 Venda direta de produto até R$ 4 mil. Venda por afiliado custa 8,99% + R$ 1,00. Acima de R$ 10 mil de faturamento por mês, a taxa é negociada individualmente. Venda recusada não gera cobrança.

Prazo de saque na Greenn Prazos da central de ajuda, atualizada em 04/11/2026. Depois do pedido, o saque chega em até 1 dia útil. Pix Mesmo dia

Boleto e PayPal 2 dias

Cartão 30 dias O saque mínimo é R$ 100, sem limite máximo, para pessoa física e jurídica.

A Greenn é confiável? Sim, é uma empresa estabelecida, com CNPJ, verificação mensal do Reclame Aqui e o selo RA1000, com nota 9,1 de maio a outubro de 2026. Pontos a favor RA1000 com nota 9,1, 99,9% das reclamações respondidas e 98% resolvidas

Pix disponível no mesmo dia

Parte fixa de R$ 1,00, contra R$ 2,49 na Hotmart, na Kiwify e na Cakto

Greenn Club aceita Vimeo, Panda e YouTube além da hospedagem própria Pontos de atenção Venda por afiliado custa 8,99% + R$ 1,00

Cartão leva 30 dias sem antecipação

Hospedagem de vídeo grátis só até 3 GB

Saque mínimo de R$ 100, com R$ 4,99 por saque 9,1 /10

Greenn Club: a área de membros da Greenn O Greenn Club vem ligado ao checkout: compra aprovada libera o acesso, cancelamento fecha. O que ele oferece: Navegação de streaming Capas, “continuar de onde parou” e progresso visível.

App com download offline O aluno baixa a aula no app e assiste sem internet.

Mentor.ai Assistente treinado com as aulas que responde dúvidas 24h.

Turmas e trilhas Módulos, trilhas e liberação programada por turma.

Marketplace próprio Vitrine com todos os cursos do produtor dentro da área.

Certificado Certificado com a marca do produtor no fim da trilha.

Como funciona o vídeo na Greenn O Greenn Club aceita vídeo MP4 na hospedagem da Greenn ou links do Vimeo, Panda Vídeo e YouTube (central de ajuda). A hospedagem própria tem 3 GB grátis; depois, planos mensais. Hospedagem grátis 3 GB Planos pagos 100 GB por R$ 39 a 2 TB por R$ 628,20 por mês Vídeo externo Vimeo, Panda Vídeo e YouTube DRM e marca d’água Não documentados Planos de 300 GB por R$ 129, 500 GB por R$ 189 e 1 TB por R$ 349. Nos planos pagos, o aluno não compartilha o vídeo e baixa só para assistir no app.

Kinescope + Greenn Curso na Greenn com vídeo protegido por DRM O Greenn Club aceita Vimeo, Panda e YouTube, e a Kinescope não está na lista. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, mantenha o checkout da Greenn e entregue o curso numa área de membros que aceita embed: Venda pela Greenn como hoje: checkout, afiliados e recuperação de vendas continuam iguais. Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — com o acesso liberado pelo — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — com o acesso liberado pelo webhook da Greenn Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros. Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. Começar grátis Como funciona o DRM Greenn Club · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio