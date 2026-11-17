GreennTaxas, saque, reputação e vídeo no Greenn Club
A Greenn cobra 4,99% + R$ 1,00 por venda aprovada, sem mensalidade, e a taxa cai para produtos a partir de R$ 4 mil. O Pix fica disponível no mesmo dia. O Greenn Club hospeda vídeo com 3 GB grátis; acima disso, o espaço é pago por mês.
- Taxa por venda
- 4,99% + R$ 1,00
- Saque de Pix
- Mesmo dia
- Saque de cartão
- 30 dias
- Reclame Aqui
- RA1000 · 9,1
O que é a Greenn
A Greenn junta o checkout Greenn Pay, a área de membros Greenn Club, o CRM Greenn Sales, eventos no Greenn Tickets e um MCP para conversar com a operação por IA. A Xgrow, adquirida pela Greenn, também faz parte do ecossistema.
Criar conta é grátis: sem adesão nem mensalidade, a taxa sai da venda aprovada (página de taxas). A empresa é a Greenn Pagamentos e Tecnologia Ltda., CNPJ 31.975.959/0001-76 (termos de uso).
- Checkout com Pix, boleto, cartão e PayPal
- Venda internacional em várias moedas
- Programa de afiliados
- Área de membros Greenn Club com app e download offline
- Mentor.ai, assistente que responde dúvidas dos alunos
- Webhook e MCP
Taxas da Greenn em 2026
Tabela oficial da página de taxas, verificada pela Greenn em 12/10/2026. A taxa depende do preço do produto e de quem vendeu.
|Item
|Taxa
|Observação
|Produto até R$ 4 mil
|4,99% + R$ 1,00
|Por venda aprovada, em qualquer meio de pagamento.
|Produto a partir de R$ 4 mil
|3,99% + R$ 1,00
|—
|Produto acima de R$ 15 mil
|3,49% + R$ 1,00
|—
|Venda por afiliado
|8,99% + R$ 1,00
|—
|Venda internacional
|6,99% + US$ 0,50
|—
|Saque
|R$ 4,99
|Por pedido; saque mínimo de R$ 100.
|Antecipação
|A partir de 2,99%
|Sujeita a análise.
Calcule a taxa da Greenn (4,99% + R$ 1,00)
- Taxa por venda
- R$ 15,82
- Você recebe por venda
- R$ 281,18
- Taxas no mês
- R$ 1.582,03
Venda direta de produto até R$ 4 mil. Venda por afiliado custa 8,99% + R$ 1,00.
Acima de R$ 10 mil de faturamento por mês, a taxa é negociada individualmente.
Venda recusada não gera cobrança.
Prazo de saque na Greenn
Prazos da central de ajuda, atualizada em 04/11/2026. Depois do pedido, o saque chega em até 1 dia útil.
- Pix Mesmo dia
- Boleto e PayPal 2 dias
- Cartão 30 dias
O saque mínimo é R$ 100, sem limite máximo, para pessoa física e jurídica.
A Greenn é confiável?
Sim, é uma empresa estabelecida, com CNPJ, verificação mensal do Reclame Aqui e o selo RA1000, com nota 9,1 de maio a outubro de 2026.
Pontos a favor
- RA1000 com nota 9,1, 99,9% das reclamações respondidas e 98% resolvidas
- Pix disponível no mesmo dia
- Parte fixa de R$ 1,00, contra R$ 2,49 na Hotmart, na Kiwify e na Cakto
- Greenn Club aceita Vimeo, Panda e YouTube além da hospedagem própria
Pontos de atenção
- Venda por afiliado custa 8,99% + R$ 1,00
- Cartão leva 30 dias sem antecipação
- Hospedagem de vídeo grátis só até 3 GB
- Saque mínimo de R$ 100, com R$ 4,99 por saque
Greenn Club: a área de membros da Greenn
O Greenn Club vem ligado ao checkout: compra aprovada libera o acesso, cancelamento fecha. O que ele oferece:
- Navegação de streamingCapas, “continuar de onde parou” e progresso visível.
- App com download offlineO aluno baixa a aula no app e assiste sem internet.
- Mentor.aiAssistente treinado com as aulas que responde dúvidas 24h.
- Turmas e trilhasMódulos, trilhas e liberação programada por turma.
- Marketplace próprioVitrine com todos os cursos do produtor dentro da área.
- CertificadoCertificado com a marca do produtor no fim da trilha.
Como funciona o vídeo na Greenn
O Greenn Club aceita vídeo MP4 na hospedagem da Greenn ou links do Vimeo, Panda Vídeo e YouTube (central de ajuda). A hospedagem própria tem 3 GB grátis; depois, planos mensais.
- Hospedagem grátis
- 3 GB
- Planos pagos
- 100 GB por R$ 39 a 2 TB por R$ 628,20 por mês
- Vídeo externo
- Vimeo, Panda Vídeo e YouTube
- DRM e marca d’água
- Não documentados
Planos de 300 GB por R$ 129, 500 GB por R$ 189 e 1 TB por R$ 349. Nos planos pagos, o aluno não compartilha o vídeo e baixa só para assistir no app.
Curso na Greenn com vídeo protegido por DRM
O Greenn Club aceita Vimeo, Panda e YouTube, e a Kinescope não está na lista. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, mantenha o checkout da Greenn e entregue o curso numa área de membros que aceita embed:
- Venda pela Greenn como hoje: checkout, afiliados e recuperação de vendas continuam iguais.
- Entregue as aulas numa área de membros que aceita embed — Memberkit, Eduzz Membros, Hotmart Club ou o seu WordPress — com o acesso liberado pelo webhook da Greenn.
- Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros.
- Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch.
Greenn x Kiwify, Hotmart, Eduzz, Nutror, Monetizze, Perfect Pay, Cakto, Ticto, Kirvano, HeroSpark, Lastlink
As plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Greenn
|Kiwify
|Hotmart
|Eduzz
|Nutror
|Monetizze
|Perfect Pay
|Cakto
|Ticto
|Kirvano
|HeroSpark
|Lastlink
|Taxa por venda
|4,99% + R$ 1,00
|8,99% + R$ 2,49
|9,9% + R$ 2,49
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|7,9% + R$ 1,50
|8,9% + R$ 1,00
|Pix 0% + R$ 2,49; cartão 4,99% + R$ 2,49
|6,99% + R$ 2,49
|7,49% + R$ 2,00
|3,9% + R$ 1,00
|6,99% + R$ 2,49
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|Mesmo dia
|2 dias
|2 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|2 dias
|2 dias úteis
|D+1 útil (90%)
|Mesmo dia
|Mesmo dia (90%)
|2 dias
|Na hora
|Saque do cartão
|30 dias
|15 dias
|30 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|30 dias
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|Até 14 dias
|Área de membros
|Greenn Club
|Lite e Completa, app
|Hotmart Club
|Eduzz Membros, grátis
|É a área de membros
|Membertizze
|Perfect Academy
|Cakto Members
|Mozart
|Área de membros Kirvano
|Área de membros HeroSpark
|Lastflix e comunidade
|Hospedagem de vídeo
|Própria, 3 GB grátis
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Hotmart Player, até 1080p
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Não hospeda (URL externa)
|Própria, limites não informados
|Própria, grátis
|Sem hospedagem própria
|Própria, até 100 GB e 4K
|Própria, até 10 GB por vídeo
|Própria, até 5 GB por arquivo
|Vídeo externo na aula
|Vimeo, Panda, YouTube
|Só link do YouTube
|Embed pelo código-fonte
|Códigos de embed
|Códigos de embed
|Vimeo, YouTube, Panda, Eplay
|Não documentado
|Só YouTube
|URL de 13 players
|YouTube e Vimeo
|YouTube e Vimeo
|Não documentado
|Reclame Aqui
|RA1000 · 9,1
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,4
|Ótima · 8,1
|Página da Eduzz · 8,1
|Ótima · 8,4
|RA1000 · 8,7
|Boa · 7,9
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 8,4
|Ótima · 8,7
|RA1000 · 8,7
Como montamos este perfil
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Greenn, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Greenn. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.