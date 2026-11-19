O que é a Cademí A Cademí se apresenta como “uma plataforma de área de membros projetada para criar experiências incríveis que geram mais vendas” (cademi.com.br). O site cita “mais de 30 milhões de alunos na nossa base nos últimos 7 anos”. A venda acontece no checkout: “cada compra aprovada chega à Cademí e libera o acesso do aluno sozinha, e o cancelamento ou o reembolso tira o acesso” (ajuda, gateways). A Cademí não publica razão social, cidade ou ano de fundação nas páginas consultadas. 77+ integrações com checkouts e gateways

Aula com link de 30 players de vídeo

Domínio próprio

App sem loja de aplicativos

Provas, certificados e conteúdo programado

Gamificação com pontos e ranking

Preço da Cademí em 2026 A Cademí não publica preços. A ajuda descreve o que o plano limita e diz: “Para mudar de plano, fale com o comercial da Cademí” (ajuda, plano). Limite do plano Como funciona Observação Alunos Vagas Cada aluno cadastrado ocupa uma vaga. No limite, a venda de um novo aluno “termina em erro e ninguém é criado”. Armazenamento Por plano Os vídeos das aulas ficam nos players integrados e não entram nessa conta. API Chamadas por minuto “Zero é sem limite.” O site fala em “Usuários e cursos ilimitados”, e a ajuda descreve vagas de alunos por plano. Confirme o número de vagas com o comercial antes de um lançamento. A Cademí não vende; quem cobra taxa por venda é o checkout. Compare na tabela das plataformas de venda.

A Cademí é confiável? Segundo o próprio site, a Cademí foi “campeã na categoria Marketing Digital em 2025, indicada novamente em 2026 e certificada RA1000”. A página dela no Reclame Aqui não abriu na nossa consulta, por isso a nota não entra neste perfil. Pontos a favor 77+ integrações de checkout, com liberação e corte de acesso automáticos

Aceita 30 players de vídeo, de Panda a VdoCipher

Ajuda pública detalhada, inclusive sobre limites do plano

Marca d’água em PDF e em alguns players Pontos de atenção Preço não publicado

Não hospeda vídeo

Player fora da lista aparece ao aluno como “URL não identificada”

A própria ajuda diz que a marca d’água não impede cópia

Recursos da área de membros Cademí Os recursos do site e da central de ajuda: Conteúdo programado Módulos e aulas liberados por data ou por tempo após a compra.

Provas Múltipla escolha com nota mínima e número de tentativas.

Certificados Liberados ao concluir o curso.

Gamificação Pontos e ranking entre os alunos.

Comentários e dúvidas Discussão nas aulas e canal de dúvidas para o produtor.

App sem loja O aluno instala a área de membros no celular sem passar pela App Store ou Google Play.

Como funciona o vídeo na Cademí “A Cademí não guarda o arquivo do vídeo. A aula guarda o link de um player” (ajuda, módulos e aulas). O produtor cola o link completo do vídeo no campo Vídeo, e a Cademí reconhece o player pela URL. Hospedagem Não tem: o vídeo fica no player Players reconhecidos AppPlayer, Adilo, Builderall, Bunny, Dyntube, Eplay, Gumlet, Host VSL, Hotmart, Instagram, JW Player, Killerplayer, Loom, Panda Video, SafeVideo, Screencastmatic, Smartplayer, Spotify, Spotlightr, Streamyard, TED, Vadoo, VdoCipher, Videofront, Vidyard, Vimeo, Voomly, Vturb, Wistia e YouTube Player fora da lista O link é salvo sem aviso e aparece ao aluno como “URL não identificada” Aula ao vivo YouTube, Vimeo ou Zoom Proteção Marca d’água, que a ajuda chama de “DRM social”: “não bloqueia o download, o print nem a gravação de tela” (proteção de conteúdo) O editor da Cademí tem os blocos “Incorporar Mídia” e “Inserir HTML”, mas a ajuda não diz se eles servem para o vídeo da aula.

Kinescope + Cademí Vídeo da Kinescope na Cademí A Kinescope não está na lista de players que a Cademí reconhece pelo link. Antes de levar um curso, teste o iframe da Kinescope numa aula oculta, pelo bloco “Inserir HTML”, ou pergunte ao suporte da Cademí. Com o embed funcionando, as aulas ganham DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios. Suba uma aula de teste na Kinescope e ative DRM e marca d’água. Inclua o domínio da sua área de membros na na lista de domínios do projeto. Copie o código de embed e cole numa aula oculta da Cademí. e cole numa aula oculta da Cademí. Abra a aula como aluno no computador e no celular antes de migrar o curso. Começar grátis Como funciona o DRM Cademí · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio