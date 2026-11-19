CademíÁrea de membros: preço, integrações e vídeo das aulas
A Cademí é uma área de membros que recebe a venda de qualquer um de 77 checkouts e libera o acesso sozinha. Não guarda o vídeo: a aula aponta para o link de um player. O preço não é público; o plano define vagas de alunos e armazenamento.
- Preço
- Sob consulta
- Integrações de venda
- 77+
- Players aceitos na aula
- 30
- Hospedagem de vídeo
- Não tem
O que é a Cademí
A Cademí se apresenta como “uma plataforma de área de membros projetada para criar experiências incríveis que geram mais vendas” (cademi.com.br). O site cita “mais de 30 milhões de alunos na nossa base nos últimos 7 anos”.
A venda acontece no checkout: “cada compra aprovada chega à Cademí e libera o acesso do aluno sozinha, e o cancelamento ou o reembolso tira o acesso” (ajuda, gateways). A Cademí não publica razão social, cidade ou ano de fundação nas páginas consultadas.
- 77+ integrações com checkouts e gateways
- Aula com link de 30 players de vídeo
- Domínio próprio
- App sem loja de aplicativos
- Provas, certificados e conteúdo programado
- Gamificação com pontos e ranking
Preço da Cademí em 2026
A Cademí não publica preços. A ajuda descreve o que o plano limita e diz: “Para mudar de plano, fale com o comercial da Cademí” (ajuda, plano).
|Limite do plano
|Como funciona
|Observação
|Alunos
|Vagas
|Cada aluno cadastrado ocupa uma vaga. No limite, a venda de um novo aluno “termina em erro e ninguém é criado”.
|Armazenamento
|Por plano
|Os vídeos das aulas ficam nos players integrados e não entram nessa conta.
|API
|Chamadas por minuto
|“Zero é sem limite.”
O site fala em “Usuários e cursos ilimitados”, e a ajuda descreve vagas de alunos por plano. Confirme o número de vagas com o comercial antes de um lançamento.
A Cademí não vende; quem cobra taxa por venda é o checkout. Compare na tabela das plataformas de venda.
A Cademí é confiável?
Segundo o próprio site, a Cademí foi “campeã na categoria Marketing Digital em 2025, indicada novamente em 2026 e certificada RA1000”. A página dela no Reclame Aqui não abriu na nossa consulta, por isso a nota não entra neste perfil.
Pontos a favor
- 77+ integrações de checkout, com liberação e corte de acesso automáticos
- Aceita 30 players de vídeo, de Panda a VdoCipher
- Ajuda pública detalhada, inclusive sobre limites do plano
- Marca d’água em PDF e em alguns players
Pontos de atenção
- Preço não publicado
- Não hospeda vídeo
- Player fora da lista aparece ao aluno como “URL não identificada”
- A própria ajuda diz que a marca d’água não impede cópia
Recursos da área de membros Cademí
Os recursos do site e da central de ajuda:
- Conteúdo programadoMódulos e aulas liberados por data ou por tempo após a compra.
- ProvasMúltipla escolha com nota mínima e número de tentativas.
- CertificadosLiberados ao concluir o curso.
- GamificaçãoPontos e ranking entre os alunos.
- Comentários e dúvidasDiscussão nas aulas e canal de dúvidas para o produtor.
- App sem lojaO aluno instala a área de membros no celular sem passar pela App Store ou Google Play.
Como funciona o vídeo na Cademí
“A Cademí não guarda o arquivo do vídeo. A aula guarda o link de um player” (ajuda, módulos e aulas). O produtor cola o link completo do vídeo no campo Vídeo, e a Cademí reconhece o player pela URL.
- Hospedagem
- Não tem: o vídeo fica no player
- Players reconhecidos
- AppPlayer, Adilo, Builderall, Bunny, Dyntube, Eplay, Gumlet, Host VSL, Hotmart, Instagram, JW Player, Killerplayer, Loom, Panda Video, SafeVideo, Screencastmatic, Smartplayer, Spotify, Spotlightr, Streamyard, TED, Vadoo, VdoCipher, Videofront, Vidyard, Vimeo, Voomly, Vturb, Wistia e YouTube
- Player fora da lista
- O link é salvo sem aviso e aparece ao aluno como “URL não identificada”
- Aula ao vivo
- YouTube, Vimeo ou Zoom
- Proteção
- Marca d’água, que a ajuda chama de “DRM social”: “não bloqueia o download, o print nem a gravação de tela” (proteção de conteúdo)
O editor da Cademí tem os blocos “Incorporar Mídia” e “Inserir HTML”, mas a ajuda não diz se eles servem para o vídeo da aula.
Vídeo da Kinescope na Cademí
A Kinescope não está na lista de players que a Cademí reconhece pelo link. Antes de levar um curso, teste o iframe da Kinescope numa aula oculta, pelo bloco “Inserir HTML”, ou pergunte ao suporte da Cademí. Com o embed funcionando, as aulas ganham DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios.
- Suba uma aula de teste na Kinescope e ative DRM e marca d’água.
- Inclua o domínio da sua área de membros na lista de domínios do projeto.
- Copie o código de embed e cole numa aula oculta da Cademí.
- Abra a aula como aluno no computador e no celular antes de migrar o curso.
Cademí x Nutror, Memberkit, Astron Members, TheMembers
As plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Cademí
|Nutror
|Memberkit
|Astron Members
|TheMembers
|Preço
|Sob consulta
|Grátis vendendo pela Eduzz
|R$ 197 a R$ 697/mês
|R$ 147 a R$ 1.197/mês
|Sob consulta
|Plano de entrada
|Não publicado
|Cursos e alunos ilimitados
|Essencial: 1.000 membros
|Starter: 200 membros ativos
|Não publicado
|Hospeda o vídeo?
|Não hospeda
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Não hospeda
|Própria (espaço não informado)
|ThePlayer, até 5 GB por arquivo
|Vídeo externo na aula
|Link de 30 players; embed não documentado
|YouTube, Vimeo e código de embed
|YouTube, Vimeo, Panda e mais 3; código de embed
|Vimeo e Panda; embed não documentado
|Panda, Vimeo, Cloudflare, Smartplayer; código de embed
|Proteção do vídeo
|Marca d’água (“DRM social”)
|Não detalhada publicamente
|Do player escolhido; PDF assinado
|DRM com a Panda Vídeos; PDF com nome e e-mail
|“Anti-pirataria” sem detalhes; DRM só em PDF
|Domínio próprio
|Sim
|Não informado
|Sim, sem custo
|1 a 10, por plano
|Sim
|App
|App sem loja
|App com aula offline
|Não informado
|A partir do Professional
|Sim, com o seu nome e ícone
|Checkouts integrados
|77+ integrações
|Só a Eduzz
|Hotmart, Kiwify, Eduzz e mais de 20
|Hotmart, Kiwify, Eduzz e +60 gateways
|Checkout próprio + 20 integrações
Como montamos este perfil
Preços e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Cademí, consultadas em novembro de 2026. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Cademí. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.