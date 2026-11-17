O que é a Ticto A Ticto é uma plataforma de checkout para produtos digitais e físicos, eventos com check-in e assinaturas. Inclui afiliados, combos de produtos na mesma oferta, funil de upsell, downsell e order bump, recuperação de compras e o Mozart, a área de membros nativa. A empresa é a Ticto Tecnologia Ltda., CNPJ 28.618.386/0001-19, com sede em Campinas (SP) (termos de uso). O site informa mais de R$ 2 bilhões em transações, mais de 300 mil usuários vendendo e atuação desde 2017. Checkout com Pix, boleto e cartão

Produtos digitais, físicos, eventos e assinaturas

Afiliados sem taxa extra por venda de afiliado

Funil de upsell, downsell e order bump

Área de membros Mozart sem custo

Integração com Memberkit, Circle e Cademí

Taxas da Ticto em 2026 Valores da política de taxas na central de ajuda. A Ticto não cobra adesão nem mensalidade; a taxa vale para Pix, boleto e cartão e sai só da venda aprovada. Item Taxa Observação Venda aprovada 6,99% + R$ 2,49 Pix, boleto ou cartão. A parte fixa pode ser repassada ao comprador na oferta. Low ticket, até R$ 50 0% + R$ 2,49 Campanha Turbo Low Ticket, com pedido por formulário. Parcelamento no cartão 3,49% ao mês Juros compostos, pagos pelo comprador ou pelo produtor. Mensalidade e adesão R$ 0 Área de membros também sem custo. Saque R$ 4,80 ou R$ 9,60 R$ 4,80 acima de R$ 100; R$ 9,60 abaixo. Saque mínimo de R$ 50. Antecipação Até 5,49% Proporcional aos dias, só para vendas no cartão. Calcule a taxa da Ticto (6,99% + R$ 2,49) Preço do produto (R$) Vendas por mês Taxa por venda R$ 23,25 Você recebe por venda R$ 273,75 Taxas no mês R$ 2.325,03 Taxa padrão, à vista. Parcelamento e antecipação são cobrados à parte. Faturamento a partir de R$ 200 mil por mês, ou histórico comprovado em outra plataforma, permite pedir renegociação.

Prazo de saque na Ticto Prazos para o produtor e o coprodutor, da central de ajuda. O boleto conta a partir da compensação. Para afiliados, Pix e boleto levam 7 dias. Saque pedido até 12h é pago no mesmo dia útil. Pix Mesmo dia

Boleto 2 dias

Cartão 30 dias Na antecipação, até 60% do cartão pode ser adiantado e 40% fica como reserva de segurança. Ela só é liberada depois do primeiro saque regular e não vale para afiliados.

A Ticto é confiável? Sim, é uma empresa estabelecida, com CNPJ, sede em Campinas (SP), atuação desde 2017 e o selo RA1000, a reputação máxima do Reclame Aqui, com nota 9,1 de maio a outubro de 2026. Pontos a favor RA1000 com nota 9,1 e 97,1% das reclamações resolvidas

Pix do produtor disponível no mesmo dia

Mozart aceita 13 players de vídeo, entre eles Vimeo, Panda e Bunny.net

CNPJ 28.618.386/0001-19 e sede em Campinas (SP) Pontos de atenção Cartão leva 30 dias sem antecipação

6,99% por venda: acima da Eduzz, da Greenn e da Cakto

Antecipação retém 40% como reserva

O Mozart não hospeda vídeo: é preciso um player à parte 9,1 /10

Mozart: a área de membros da Ticto O Mozart é a área de membros nativa da Ticto, sem cobrança por aluno, turma, acesso ou conteúdo (política de taxas). O que ele oferece: Portais e turmas Portais com menus próprios e acesso organizado por turma.

Módulos e submódulos Aulas ordenadas por arrastar e soltar.

Regras de liberação Cada aula pode ter a sua regra de liberação.

Quiz e certificado Questionários e certificado no fim do curso.

PDF com marca d’água Opção de marca d’água em PDFs enviados para a aula.

Compra em um clique O aluno compra novos conteúdos dentro da área de membros.

Como funciona o vídeo na Ticto No Mozart, a aula em vídeo recebe a URL de um player externo: você escolhe o fornecedor e cola o link (central de ajuda). Os aceitos são Vimeo, Panda, YouTube, Wistia, DailyMotion, JW Player, Sambatech, BuilderAll, Bunny.net, Smart Player, EPlay, Tella.tv e VTurb. Hospedagem Não há; o vídeo fica num player externo Players aceitos 13, entre eles Vimeo, Panda e Bunny.net Thumbnail por aula Sim, com upload próprio DRM e marca d’água no vídeo Dependem do player escolhido

Kinescope + Ticto Curso na Ticto com vídeo protegido por DRM A Kinescope não está na lista de players do Mozart. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, use a integração de área de membros externa da Ticto: Venda pela Ticto como hoje: checkout, afiliados e funil continuam iguais. Conecte uma área de membros externa pela integração nativa da Ticto: Memberkit, Circle ou Cademí, com acesso liberado e removido conforme o status da compra. Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros. Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch. Começar grátis Como funciona o DRM Mozart · Módulo 2Aula 4 — Seu primeiro lançamento aluno@email.com DRM Widevine + FairPlay Marca d’água Só no seu domínio