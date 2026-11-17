TictoTaxas, saque, reputação e vídeo no Mozart
A Ticto vende produtos digitais e físicos, eventos e assinaturas, sem mensalidade, com taxa de 6,99% + R$ 2,49 por venda aprovada. O Pix do produtor fica disponível no mesmo dia. A área de membros Mozart não hospeda o vídeo: a aula recebe a URL de um player externo, de uma lista de 13.
- Taxa por venda
- 6,99% + R$ 2,49
- Saque de Pix (produtor)
- Mesmo dia
- Saque de cartão
- 30 dias
- Reclame Aqui
- RA1000 · 9,1
O que é a Ticto
A Ticto é uma plataforma de checkout para produtos digitais e físicos, eventos com check-in e assinaturas. Inclui afiliados, combos de produtos na mesma oferta, funil de upsell, downsell e order bump, recuperação de compras e o Mozart, a área de membros nativa.
A empresa é a Ticto Tecnologia Ltda., CNPJ 28.618.386/0001-19, com sede em Campinas (SP) (termos de uso). O site informa mais de R$ 2 bilhões em transações, mais de 300 mil usuários vendendo e atuação desde 2017.
- Checkout com Pix, boleto e cartão
- Produtos digitais, físicos, eventos e assinaturas
- Afiliados sem taxa extra por venda de afiliado
- Funil de upsell, downsell e order bump
- Área de membros Mozart sem custo
- Integração com Memberkit, Circle e Cademí
Taxas da Ticto em 2026
Valores da política de taxas na central de ajuda. A Ticto não cobra adesão nem mensalidade; a taxa vale para Pix, boleto e cartão e sai só da venda aprovada.
|Item
|Taxa
|Observação
|Venda aprovada
|6,99% + R$ 2,49
|Pix, boleto ou cartão. A parte fixa pode ser repassada ao comprador na oferta.
|Low ticket, até R$ 50
|0% + R$ 2,49
|Campanha Turbo Low Ticket, com pedido por formulário.
|Parcelamento no cartão
|3,49% ao mês
|Juros compostos, pagos pelo comprador ou pelo produtor.
|Mensalidade e adesão
|R$ 0
|Área de membros também sem custo.
|Saque
|R$ 4,80 ou R$ 9,60
|R$ 4,80 acima de R$ 100; R$ 9,60 abaixo. Saque mínimo de R$ 50.
|Antecipação
|Até 5,49%
|Proporcional aos dias, só para vendas no cartão.
Calcule a taxa da Ticto (6,99% + R$ 2,49)
- Taxa por venda
- R$ 23,25
- Você recebe por venda
- R$ 273,75
- Taxas no mês
- R$ 2.325,03
Taxa padrão, à vista. Parcelamento e antecipação são cobrados à parte.
Faturamento a partir de R$ 200 mil por mês, ou histórico comprovado em outra plataforma, permite pedir renegociação.
Prazo de saque na Ticto
Prazos para o produtor e o coprodutor, da central de ajuda. O boleto conta a partir da compensação. Para afiliados, Pix e boleto levam 7 dias. Saque pedido até 12h é pago no mesmo dia útil.
- Pix Mesmo dia
- Boleto 2 dias
- Cartão 30 dias
Na antecipação, até 60% do cartão pode ser adiantado e 40% fica como reserva de segurança. Ela só é liberada depois do primeiro saque regular e não vale para afiliados.
A Ticto é confiável?
Sim, é uma empresa estabelecida, com CNPJ, sede em Campinas (SP), atuação desde 2017 e o selo RA1000, a reputação máxima do Reclame Aqui, com nota 9,1 de maio a outubro de 2026.
Pontos a favor
- RA1000 com nota 9,1 e 97,1% das reclamações resolvidas
- Pix do produtor disponível no mesmo dia
- Mozart aceita 13 players de vídeo, entre eles Vimeo, Panda e Bunny.net
- CNPJ 28.618.386/0001-19 e sede em Campinas (SP)
Pontos de atenção
- Cartão leva 30 dias sem antecipação
- 6,99% por venda: acima da Eduzz, da Greenn e da Cakto
- Antecipação retém 40% como reserva
- O Mozart não hospeda vídeo: é preciso um player à parte
Mozart: a área de membros da Ticto
O Mozart é a área de membros nativa da Ticto, sem cobrança por aluno, turma, acesso ou conteúdo (política de taxas). O que ele oferece:
- Portais e turmasPortais com menus próprios e acesso organizado por turma.
- Módulos e submódulosAulas ordenadas por arrastar e soltar.
- Regras de liberaçãoCada aula pode ter a sua regra de liberação.
- Quiz e certificadoQuestionários e certificado no fim do curso.
- PDF com marca d’águaOpção de marca d’água em PDFs enviados para a aula.
- Compra em um cliqueO aluno compra novos conteúdos dentro da área de membros.
Como funciona o vídeo na Ticto
No Mozart, a aula em vídeo recebe a URL de um player externo: você escolhe o fornecedor e cola o link (central de ajuda). Os aceitos são Vimeo, Panda, YouTube, Wistia, DailyMotion, JW Player, Sambatech, BuilderAll, Bunny.net, Smart Player, EPlay, Tella.tv e VTurb.
- Hospedagem
- Não há; o vídeo fica num player externo
- Players aceitos
- 13, entre eles Vimeo, Panda e Bunny.net
- Thumbnail por aula
- Sim, com upload próprio
- DRM e marca d’água no vídeo
- Dependem do player escolhido
Curso na Ticto com vídeo protegido por DRM
A Kinescope não está na lista de players do Mozart. Para aulas com DRM Widevine e FairPlay a partir de €10/mês, marca d’água dinâmica com o e-mail do aluno e embed restrito aos seus domínios, use a integração de área de membros externa da Ticto:
- Venda pela Ticto como hoje: checkout, afiliados e funil continuam iguais.
- Conecte uma área de membros externa pela integração nativa da Ticto: Memberkit, Circle ou Cademí, com acesso liberado e removido conforme o status da compra.
- Suba as aulas na Kinescope e ative DRM, marca d’água e a lista de domínios da área de membros.
- Cole o iframe da Kinescope em cada aula. Na VSL da página de vendas, o mesmo player funciona com botão no segundo do pitch.
Ticto x Kiwify, Hotmart, Eduzz, Nutror, Monetizze, Perfect Pay, Cakto, Greenn, Kirvano, HeroSpark, Lastlink
As plataformas lado a lado, com os mesmos critérios. Os detalhes de cada uma estão no perfil dela.
|Critério
|Ticto
|Kiwify
|Hotmart
|Eduzz
|Nutror
|Monetizze
|Perfect Pay
|Cakto
|Greenn
|Kirvano
|HeroSpark
|Lastlink
|Taxa por venda
|6,99% + R$ 2,49
|8,99% + R$ 2,49
|9,9% + R$ 2,49
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|Grátis (taxa da Eduzz na venda)
|7,9% + R$ 1,50
|8,9% + R$ 1,00
|Pix 0% + R$ 2,49; cartão 4,99% + R$ 2,49
|4,99% + R$ 1,00
|7,49% + R$ 2,00
|3,9% + R$ 1,00
|6,99% + R$ 2,49
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|Mesmo dia
|2 dias
|2 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|2 dias
|2 dias úteis
|D+1 útil (90%)
|Mesmo dia
|Mesmo dia (90%)
|2 dias
|Na hora
|Saque do cartão
|30 dias
|15 dias
|30 dias
|30 dias (Básico)
|Prazo do plano Eduzz
|30 dias
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|15 dias (80%)
|30 dias
|Até 14 dias
|Área de membros
|Mozart
|Lite e Completa, app
|Hotmart Club
|Eduzz Membros, grátis
|É a área de membros
|Membertizze
|Perfect Academy
|Cakto Members
|Greenn Club
|Área de membros Kirvano
|Área de membros HeroSpark
|Lastflix e comunidade
|Hospedagem de vídeo
|Sem hospedagem própria
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Hotmart Player, até 1080p
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Não hospeda (URL externa)
|Própria, limites não informados
|Própria, grátis
|Própria, 3 GB grátis
|Própria, até 100 GB e 4K
|Própria, até 10 GB por vídeo
|Própria, até 5 GB por arquivo
|Vídeo externo na aula
|URL de 13 players
|Só link do YouTube
|Embed pelo código-fonte
|Códigos de embed
|Códigos de embed
|Vimeo, YouTube, Panda, Eplay
|Não documentado
|Só YouTube
|Vimeo, Panda, YouTube
|YouTube e Vimeo
|YouTube e Vimeo
|Não documentado
|Reclame Aqui
|RA1000 · 9,1
|Boa · 7,9
|Ótima · 8,4
|Ótima · 8,1
|Página da Eduzz · 8,1
|Ótima · 8,4
|RA1000 · 8,7
|Boa · 7,9
|RA1000 · 9,1
|RA1000 · 8,4
|Ótima · 8,7
|RA1000 · 8,7
Como montamos este perfil
Taxas, prazos e recursos vêm das páginas oficiais e da central de ajuda da Ticto, consultadas em novembro de 2026; a reputação, da página pública no Reclame Aqui. A Kinescope é uma hospedagem de vídeo e não tem parceria comercial com a Ticto. Encontrou algo desatualizado? Escreva para hello@kinescope.io.