Eduzz ou Hotmart?Taxas, prazo de recebimento e vídeo comparados

A Eduzz cobra menos por venda no plano Básico; a Hotmart libera o Pix em 2 dias e não limita o espaço de vídeo pelo plano. As duas têm reputação “Ótima” no Reclame Aqui.

Eduzz

Checkout, área de membros (Eduzz Membros) e SafeVideo: do plano Básico, 4,9% + R$ 2,49 por venda, a planos com mais armazenamento de vídeo.

Perfil completo da Eduzz
Hotmart

Checkout, Hotmart Club e Hotmart Player: 9,9% + R$ 2,49 por venda até R$ 99.999 por ano, com o player incluído desde setembro de 2026.

Perfil completo da Hotmart

Resposta curta

Para a menor taxa, Eduzz: 4,9% + R$ 2,49 no Básico, mas com recebimento em 30 dias e 2 GB de mídia. Para receber rápido e hospedar muito vídeo, Hotmart: 9,9% + R$ 2,49, Pix em 2 dias e Hotmart Player incluído na taxa.

Critério EduzzHotmart
Taxa por venda4,9% + R$ 2,49 (Básico)9,9% + R$ 2,49
MensalidadeR$ 0R$ 0
Saque do Pix30 dias (Básico)2 dias
Saque do cartão30 dias (Básico)30 dias
Área de membrosEduzz Membros, grátisHotmart Club
Hospedagem de vídeoSafeVideo, 2 GB no BásicoHotmart Player, até 1080p
Vídeo externo na aulaCódigos de embedEmbed pelo código-fonte
Reclame AquiÓtima · 8,1Ótima · 8,4

Taxas: a diferença em reais

A parte fixa é a mesma, R$ 2,49. No percentual, a Eduzz Básico cobra 4,9% e a Hotmart 9,9% (até R$ 99.999 por ano). Num produto de R$ 297, a Eduzz fica com R$ 14,85 a menos por venda. Atenção: no plano Intermediário da Eduzz, a taxa sobe para 6,9%.

Quanto sobra de cada venda

  • Eduzz R$ 279,96taxa R$ 17,04
  • Hotmart R$ 265,11taxa R$ 31,89

Eduzz: 4,9% + R$ 2,49 (Básico) · Hotmart: 9,9% + R$ 2,49. Eduzz no plano Básico; Hotmart na faixa de 5 dígitos.

Quando escolher cada uma

Escolha a Eduzz se…

  • A taxa é o critério principal: 4,9% contra 9,9% por venda.
  • Você quer área de membros grátis com app e aula offline.
  • Seu volume de vídeo cabe no plano, ou as aulas ficam numa hospedagem externa por embed.
  • Você fatura a partir de R$ 1 milhão por ano: o Unity cobra 4,59% e recebe em 15 dias.

Escolha a Hotmart se…

  • Você precisa do dinheiro do Pix em 2 dias, não em 30.
  • Tem muitas horas de aula: o Hotmart Player aceita arquivos de até 20 GB, sem cota por plano na documentação.
  • Vende para fora do Brasil, em dólar, euro ou libra.
  • Quer garantia configurável de 7 a 30 dias e mais de 40 meios de pagamento.

E o vídeo das aulas?

Na Eduzz, as aulas ficam no SafeVideo, com 2 GB de mídia no plano Básico e 250 GB no Intermediário. Na Hotmart, o Hotmart Player está incluído na taxa e aceita arquivos de até 20 GB, em até 1080p. As duas aceitam vídeo incorporado de outros players.

Eduzz
SafeVideo da própria Eduzz, com 2 GB de mídia no Básico e 250 GB no Intermediário; a aula aceita códigos de embed.
Hotmart
Hotmart Player incluído na taxa, até 20 GB por arquivo e 1080p; aceita embed de outros players pelo código-fonte da aula.
Funciona nas duas

Troque de plataforma sem perder a biblioteca de vídeos

Se as aulas ficam na Kinescope, a escolha entre Eduzz e Hotmart vira só uma questão de taxa e de área de membros: o mesmo embed vai para qualquer uma, e trocar de plataforma não obriga a subir os vídeos de novo.

  1. Suba as aulas na Kinescope. O vídeo é convertido em várias resoluções e entregue pela CDN própria.
  2. Ative DRM e marca d’água. Widevine e FairPlay a partir do Super; a marca d’água mostra o e-mail do aluno.
  3. Restrinja os domínios ao da área de membros: um embed copiado não toca em outro site.
  4. Cole o embed na aula da Eduzz ou da Hotmart, onde a plataforma aceitar vídeo externo.
Começar grátis Proteção contra pirataria

Fontes

Taxas e prazos das páginas oficiais e das centrais de ajuda, consultadas em novembro de 2026. A Kinescope não tem parceria comercial com nenhuma das duas.

  1. Eduzz — tarifas e planos
  2. Eduzz — página inicial
  3. Eduzz — pagamento por Pix
  4. Eduzz — reembolso
  5. Eduzz — Eduzz Membros (Nutror)
  6. Eduzz — SafeVideo
  7. Eduzz — criar e publicar um curso (18/08/2026)
  8. Reclame Aqui — Eduzz
  9. Reclame Aqui — dados da empresa (CNPJ)
  10. B2BStack — fundação da Eduzz em 2014 (fonte de terceiros)
  11. Hotmart — taxas
  12. Hotmart — Hotmart Player e mudança de 21/09/2026
  13. Hotmart — parcelamento e antecipação
  14. Hotmart — prazos de Pix e boleto
  15. Hotmart — taxa de saque
  16. Hotmart — upload no Hotmart Player
  17. Hotmart — incorporar vídeos no Hotmart Club
  18. Hotmart — prazos de garantia
  19. Reclame Aqui — Hotmart

Eduzz ou Hotmart?

A Eduzz no plano Básico: 4,9% + R$ 2,49 por venda, contra 9,9% + R$ 2,49 da Hotmart. Num produto de R$ 297, a taxa é R$ 17,04 na Eduzz e R$ 31,89 na Hotmart. No plano Intermediário da Eduzz, a taxa é 6,9% + R$ 2,49.

A Hotmart, no Pix e no boleto: 2 dias. A Eduzz informa 30 dias de recebimento nos planos Básico e Intermediário e 15 dias no Unity. No cartão, a Hotmart também leva 30 dias por padrão.

As duas cobram R$ 1,99 por saque.

A Hotmart não descreve uma cota de armazenamento por plano, e o Hotmart Player aceita arquivos de até 20 GB. Na Eduzz, a mídia é limitada pelo plano: 2 GB no Básico, 250 GB no Intermediário e 1 TB no Unity.

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