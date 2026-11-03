Eduzz ou Hotmart?Taxas, prazo de recebimento e vídeo comparados
A Eduzz cobra menos por venda no plano Básico; a Hotmart libera o Pix em 2 dias e não limita o espaço de vídeo pelo plano. As duas têm reputação “Ótima” no Reclame Aqui.
Checkout, área de membros (Eduzz Membros) e SafeVideo: do plano Básico, 4,9% + R$ 2,49 por venda, a planos com mais armazenamento de vídeo.Perfil completo da Eduzz
Checkout, Hotmart Club e Hotmart Player: 9,9% + R$ 2,49 por venda até R$ 99.999 por ano, com o player incluído desde setembro de 2026.Perfil completo da Hotmart
Resposta curta
Para a menor taxa, Eduzz: 4,9% + R$ 2,49 no Básico, mas com recebimento em 30 dias e 2 GB de mídia. Para receber rápido e hospedar muito vídeo, Hotmart: 9,9% + R$ 2,49, Pix em 2 dias e Hotmart Player incluído na taxa.
|Critério
|Eduzz
|Hotmart
|Taxa por venda
|4,9% + R$ 2,49 (Básico)
|9,9% + R$ 2,49
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|30 dias (Básico)
|2 dias
|Saque do cartão
|30 dias (Básico)
|30 dias
|Área de membros
|Eduzz Membros, grátis
|Hotmart Club
|Hospedagem de vídeo
|SafeVideo, 2 GB no Básico
|Hotmart Player, até 1080p
|Vídeo externo na aula
|Códigos de embed
|Embed pelo código-fonte
|Reclame Aqui
|Ótima · 8,1
|Ótima · 8,4
Taxas: a diferença em reais
A parte fixa é a mesma, R$ 2,49. No percentual, a Eduzz Básico cobra 4,9% e a Hotmart 9,9% (até R$ 99.999 por ano). Num produto de R$ 297, a Eduzz fica com R$ 14,85 a menos por venda. Atenção: no plano Intermediário da Eduzz, a taxa sobe para 6,9%.
Quanto sobra de cada venda
- Eduzz R$ 279,96taxa R$ 17,04
- Hotmart R$ 265,11taxa R$ 31,89
Eduzz: 4,9% + R$ 2,49 (Básico) · Hotmart: 9,9% + R$ 2,49. Eduzz no plano Básico; Hotmart na faixa de 5 dígitos.
Quando escolher cada uma
Escolha a Eduzz se…
- A taxa é o critério principal: 4,9% contra 9,9% por venda.
- Você quer área de membros grátis com app e aula offline.
- Seu volume de vídeo cabe no plano, ou as aulas ficam numa hospedagem externa por embed.
- Você fatura a partir de R$ 1 milhão por ano: o Unity cobra 4,59% e recebe em 15 dias.
Escolha a Hotmart se…
- Você precisa do dinheiro do Pix em 2 dias, não em 30.
- Tem muitas horas de aula: o Hotmart Player aceita arquivos de até 20 GB, sem cota por plano na documentação.
- Vende para fora do Brasil, em dólar, euro ou libra.
- Quer garantia configurável de 7 a 30 dias e mais de 40 meios de pagamento.
E o vídeo das aulas?
Na Eduzz, as aulas ficam no SafeVideo, com 2 GB de mídia no plano Básico e 250 GB no Intermediário. Na Hotmart, o Hotmart Player está incluído na taxa e aceita arquivos de até 20 GB, em até 1080p. As duas aceitam vídeo incorporado de outros players.
- Eduzz
- SafeVideo da própria Eduzz, com 2 GB de mídia no Básico e 250 GB no Intermediário; a aula aceita códigos de embed.
- Hotmart
- Hotmart Player incluído na taxa, até 20 GB por arquivo e 1080p; aceita embed de outros players pelo código-fonte da aula.
Troque de plataforma sem perder a biblioteca de vídeos
Se as aulas ficam na Kinescope, a escolha entre Eduzz e Hotmart vira só uma questão de taxa e de área de membros: o mesmo embed vai para qualquer uma, e trocar de plataforma não obriga a subir os vídeos de novo.
- Suba as aulas na Kinescope. O vídeo é convertido em várias resoluções e entregue pela CDN própria.
- Ative DRM e marca d’água. Widevine e FairPlay a partir do Super; a marca d’água mostra o e-mail do aluno.
- Restrinja os domínios ao da área de membros: um embed copiado não toca em outro site.
- Cole o embed na aula da Eduzz ou da Hotmart, onde a plataforma aceitar vídeo externo.
Fontes
Taxas e prazos das páginas oficiais e das centrais de ajuda, consultadas em novembro de 2026. A Kinescope não tem parceria comercial com nenhuma das duas.
- Eduzz — tarifas e planos
- Eduzz — página inicial
- Eduzz — pagamento por Pix
- Eduzz — reembolso
- Eduzz — Eduzz Membros (Nutror)
- Eduzz — SafeVideo
- Eduzz — criar e publicar um curso (18/08/2026)
- Reclame Aqui — Eduzz
- Reclame Aqui — dados da empresa (CNPJ)
- B2BStack — fundação da Eduzz em 2014 (fonte de terceiros)
- Hotmart — taxas
- Hotmart — Hotmart Player e mudança de 21/09/2026
- Hotmart — parcelamento e antecipação
- Hotmart — prazos de Pix e boleto
- Hotmart — taxa de saque
- Hotmart — upload no Hotmart Player
- Hotmart — incorporar vídeos no Hotmart Club
- Hotmart — prazos de garantia
- Reclame Aqui — Hotmart