Hotmart ou Kiwify?Taxas, saque, área de membros e vídeo comparados
As duas não têm mensalidade e cobram por venda. A Kiwify sai um pouco mais barata e libera o cartão mais cedo; a Hotmart tem reputação melhor no Reclame Aqui, vende para fora e aceita outro player na aula.
Checkout, Hotmart Club e Hotmart Player: 9,9% + R$ 2,49 por venda até R$ 99.999 por ano, com o player incluído desde setembro de 2026.Perfil completo da Hotmart
Checkout, área de membros gratuita e app do aluno, com taxa de 8,99% + R$ 2,49 por venda e sem mensalidade.Perfil completo da Kiwify
Resposta curta
Para pagar menos e receber o cartão antes, Kiwify: 8,99% + R$ 2,49 e cartão em 15 dias. Para reputação, vendas internacionais e player externo na aula, Hotmart: 9,9% + R$ 2,49, nota 8,4 no Reclame Aqui e embed pelo código-fonte do Hotmart Club.
|Critério
|Hotmart
|Kiwify
|Taxa por venda
|9,9% + R$ 2,49
|8,99% + R$ 2,49
|Mensalidade
|R$ 0
|R$ 0
|Saque do Pix
|2 dias
|2 dias
|Saque do cartão
|30 dias
|15 dias
|Área de membros
|Hotmart Club
|Lite e Completa, app
|Hospedagem de vídeo
|Hotmart Player, até 1080p
|Própria, até 5 GB/vídeo, 4K
|Vídeo externo na aula
|Embed pelo código-fonte
|Só link do YouTube
|Reclame Aqui
|Ótima · 8,4
|Boa · 7,9
Taxas: quanto sobra de cada venda
A parte fixa é igual, R$ 2,49, desde que a Hotmart mudou a taxa em 21/09/2026. A diferença está no percentual: 8,99% na Kiwify e 9,9% na Hotmart (até R$ 99.999 por ano). Num produto de R$ 297, são R$ 2,70 a mais por venda na Hotmart.
Quanto sobra de cada venda
- Kiwify R$ 267,81taxa R$ 29,19
- Hotmart R$ 265,11taxa R$ 31,89
Hotmart: 9,9% + R$ 2,49 · Kiwify: 8,99% + R$ 2,49. Hotmart na faixa de 5 dígitos; na de 6 dígitos, a taxa cai para até 8,9%.
Quando escolher cada uma
Escolha a Hotmart se…
- Você quer vender para fora do Brasil, recebendo em dólar, euro ou libra.
- A reputação pesa: “Ótima” no Reclame Aqui em todos os meses de maio a outubro de 2026.
- Você vai usar outro player nas aulas: o Hotmart Club aceita embed pelo código-fonte.
- Você já fatura na faixa de 6 dígitos, com taxa de até 8,9%.
Escolha a Kiwify se…
- O caixa importa: cartão liberado em 15 dias, contra 30 na Hotmart.
- Você quer a menor taxa entre as duas: 8,99% contra 9,9%.
- Precisa de aulas em 4K: a Kiwify aceita até 4K; o Hotmart Player vai até 1080p.
- Não quer pagar para sacar: o saque automático da Kiwify não tem taxa; na Hotmart, cada saque custa R$ 1,99.
E o vídeo das aulas?
As duas hospedam vídeo sem custo extra. A diferença aparece quando você quer outro player: o Hotmart Club aceita embed pelo código-fonte da aula, e a Kiwify documenta só link do YouTube. Para DRM e marca d’água por aluno, nenhuma das duas descreve os recursos na documentação.
- Hotmart
- Hotmart Player incluído na taxa, até 20 GB por arquivo e 1080p; aceita embed de outros players pelo código-fonte da aula.
- Kiwify
- Hospedagem própria sem custo extra, até 5 GB por vídeo e 4K; vídeo externo só por link do YouTube; proteção não documentada.
Troque de plataforma sem perder a biblioteca de vídeos
Se as aulas ficam na Kinescope, a escolha entre Hotmart e Kiwify vira só uma questão de taxa e de área de membros: o mesmo embed vai para qualquer uma, e trocar de plataforma não obriga a subir os vídeos de novo.
- Suba as aulas na Kinescope. O vídeo é convertido em várias resoluções e entregue pela CDN própria.
- Ative DRM e marca d’água. Widevine e FairPlay a partir do Super; a marca d’água mostra o e-mail do aluno.
- Restrinja os domínios ao da área de membros: um embed copiado não toca em outro site.
- Cole o embed na aula da Hotmart ou da Kiwify, onde a plataforma aceitar vídeo externo.
Fontes
Taxas e prazos das páginas oficiais e das centrais de ajuda, consultadas em novembro de 2026. A Kinescope não tem parceria comercial com nenhuma das duas.
- Hotmart — taxas
- Hotmart — Hotmart Player e mudança de 21/09/2026
- Hotmart — parcelamento e antecipação
- Hotmart — prazos de Pix e boleto
- Hotmart — taxa de saque
- Hotmart — upload no Hotmart Player
- Hotmart — incorporar vídeos no Hotmart Club
- Hotmart — prazos de garantia
- Reclame Aqui — Hotmart
- Kiwify — página inicial (taxa 8,99% + R$ 2,49)
- Kiwify — prazos de liberação para saque (08/10/2026)
- Kiwify — tempo do saque e vendas internacionais
- Kiwify — saque automático
- Kiwify — taxa e nota fiscal (coprodutores e afiliados)
- Kiwify — área de membros Lite x Completa
- Kiwify — categoria área de membros
- Kiwify — upload de vídeos (28/10/2026)
- Kiwify — prazos de reembolso (10/07/2026)
- Reclame Aqui — Kiwify
- Suno — fundação da Kiwify em 2020 (fonte de terceiros)