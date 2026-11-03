Hotmart ou Kiwify?Taxas, saque, área de membros e vídeo comparados

As duas não têm mensalidade e cobram por venda. A Kiwify sai um pouco mais barata e libera o cartão mais cedo; a Hotmart tem reputação melhor no Reclame Aqui, vende para fora e aceita outro player na aula.

Hotmart

Checkout, Hotmart Club e Hotmart Player: 9,9% + R$ 2,49 por venda até R$ 99.999 por ano, com o player incluído desde setembro de 2026.

Perfil completo da Hotmart
Kiwify

Checkout, área de membros gratuita e app do aluno, com taxa de 8,99% + R$ 2,49 por venda e sem mensalidade.

Perfil completo da Kiwify

Resposta curta

Para pagar menos e receber o cartão antes, Kiwify: 8,99% + R$ 2,49 e cartão em 15 dias. Para reputação, vendas internacionais e player externo na aula, Hotmart: 9,9% + R$ 2,49, nota 8,4 no Reclame Aqui e embed pelo código-fonte do Hotmart Club.

Critério HotmartKiwify
Taxa por venda9,9% + R$ 2,498,99% + R$ 2,49
MensalidadeR$ 0R$ 0
Saque do Pix2 dias2 dias
Saque do cartão30 dias15 dias
Área de membrosHotmart ClubLite e Completa, app
Hospedagem de vídeoHotmart Player, até 1080pPrópria, até 5 GB/vídeo, 4K
Vídeo externo na aulaEmbed pelo código-fonteSó link do YouTube
Reclame AquiÓtima · 8,4Boa · 7,9

Taxas: quanto sobra de cada venda

A parte fixa é igual, R$ 2,49, desde que a Hotmart mudou a taxa em 21/09/2026. A diferença está no percentual: 8,99% na Kiwify e 9,9% na Hotmart (até R$ 99.999 por ano). Num produto de R$ 297, são R$ 2,70 a mais por venda na Hotmart.

Quanto sobra de cada venda

  • Kiwify R$ 267,81taxa R$ 29,19
  • Hotmart R$ 265,11taxa R$ 31,89

Hotmart: 9,9% + R$ 2,49 · Kiwify: 8,99% + R$ 2,49. Hotmart na faixa de 5 dígitos; na de 6 dígitos, a taxa cai para até 8,9%.

Quando escolher cada uma

Escolha a Hotmart se…

  • Você quer vender para fora do Brasil, recebendo em dólar, euro ou libra.
  • A reputação pesa: “Ótima” no Reclame Aqui em todos os meses de maio a outubro de 2026.
  • Você vai usar outro player nas aulas: o Hotmart Club aceita embed pelo código-fonte.
  • Você já fatura na faixa de 6 dígitos, com taxa de até 8,9%.

Escolha a Kiwify se…

  • O caixa importa: cartão liberado em 15 dias, contra 30 na Hotmart.
  • Você quer a menor taxa entre as duas: 8,99% contra 9,9%.
  • Precisa de aulas em 4K: a Kiwify aceita até 4K; o Hotmart Player vai até 1080p.
  • Não quer pagar para sacar: o saque automático da Kiwify não tem taxa; na Hotmart, cada saque custa R$ 1,99.

E o vídeo das aulas?

As duas hospedam vídeo sem custo extra. A diferença aparece quando você quer outro player: o Hotmart Club aceita embed pelo código-fonte da aula, e a Kiwify documenta só link do YouTube. Para DRM e marca d’água por aluno, nenhuma das duas descreve os recursos na documentação.

Hotmart
Hotmart Player incluído na taxa, até 20 GB por arquivo e 1080p; aceita embed de outros players pelo código-fonte da aula.
Kiwify
Hospedagem própria sem custo extra, até 5 GB por vídeo e 4K; vídeo externo só por link do YouTube; proteção não documentada.
Funciona nas duas

Troque de plataforma sem perder a biblioteca de vídeos

Se as aulas ficam na Kinescope, a escolha entre Hotmart e Kiwify vira só uma questão de taxa e de área de membros: o mesmo embed vai para qualquer uma, e trocar de plataforma não obriga a subir os vídeos de novo.

  1. Suba as aulas na Kinescope. O vídeo é convertido em várias resoluções e entregue pela CDN própria.
  2. Ative DRM e marca d’água. Widevine e FairPlay a partir do Super; a marca d’água mostra o e-mail do aluno.
  3. Restrinja os domínios ao da área de membros: um embed copiado não toca em outro site.
  4. Cole o embed na aula da Hotmart ou da Kiwify, onde a plataforma aceitar vídeo externo.
Começar grátis Proteção contra pirataria

Fontes

Taxas e prazos das páginas oficiais e das centrais de ajuda, consultadas em novembro de 2026. A Kinescope não tem parceria comercial com nenhuma das duas.

  1. Hotmart — taxas
  2. Hotmart — Hotmart Player e mudança de 21/09/2026
  3. Hotmart — parcelamento e antecipação
  4. Hotmart — prazos de Pix e boleto
  5. Hotmart — taxa de saque
  6. Hotmart — upload no Hotmart Player
  7. Hotmart — incorporar vídeos no Hotmart Club
  8. Hotmart — prazos de garantia
  9. Reclame Aqui — Hotmart
  10. Kiwify — página inicial (taxa 8,99% + R$ 2,49)
  11. Kiwify — prazos de liberação para saque (08/10/2026)
  12. Kiwify — tempo do saque e vendas internacionais
  13. Kiwify — saque automático
  14. Kiwify — taxa e nota fiscal (coprodutores e afiliados)
  15. Kiwify — área de membros Lite x Completa
  16. Kiwify — categoria área de membros
  17. Kiwify — upload de vídeos (28/10/2026)
  18. Kiwify — prazos de reembolso (10/07/2026)
  19. Reclame Aqui — Kiwify
  20. Suno — fundação da Kiwify em 2020 (fonte de terceiros)

Hotmart ou Kiwify?

A Kiwify: 8,99% + R$ 2,49 por venda, contra 9,9% + R$ 2,49 da Hotmart na faixa de até R$ 99.999 por ano. Num produto de R$ 297, a taxa é R$ 29,19 na Kiwify e R$ 31,89 na Hotmart.

No Pix e no boleto, as duas liberam em 2 dias. No cartão, a Kiwify libera em 15 dias e a Hotmart em 30, com opções pagas de antecipação nas duas.

Entre maio e outubro de 2026, a Hotmart teve nota 8,4 e reputação “Ótima”, com 88,6% das reclamações resolvidas; a Kiwify, nota 7,9 e reputação “Boa”, com 80,5%.

A Hotmart importa vídeos do Vimeo e da Panda Video por token, mas não documenta importação da Kiwify. Com as aulas numa hospedagem externa como a Kinescope, trocar de plataforma é colar o mesmo embed na aula nova.

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