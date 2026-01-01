Transcrever vídeo e áudio em texto
Solte um vídeo, um áudio ou um áudio do WhatsApp e receba o texto com o tempo de cada trecho. A IA roda no seu navegador: sem cadastro e sem enviar o arquivo.
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Na Kinescope, as legendas são geradas pela IA na página do vídeo, no idioma da aula, junto com os capítulos. Você revisa, publica e o aluno liga as legendas no player.
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