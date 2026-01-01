H.264 (AVC)
O codec de vídeo mais compatível que existe. Comprime menos que os codecs mais novos e, em troca, roda em praticamente qualquer navegador, celular e smart TV. Por isso continua sendo a base do vídeo na web.
H.264, também chamado de AVC, é o codec de vídeo mais usado: qualquer aparelho atual reproduz. H.265 e AV1 comprimem mais, e o H.264 segue como o formato seguro para gravar, subir e entregar vídeo.
O que é H.264?
H.264 é um padrão de compressão de vídeo publicado em 2003 pela UIT e pela ISO. Também aparece como AVC (Advanced Video Coding) ou MPEG-4 Parte 10. Ele reduz o tamanho do vídeo eliminando a informação que se repete de um quadro para o outro e dentro de cada quadro. Uma aula que ocuparia centenas de gigabytes sem compressão cabe em poucos.
O que tornou o H.264 dominante foi o suporte. Quase todo processador de celular, computador e TV decodifica H.264 em hardware, gastando pouca bateria. Por isso ele é o formato padrão das câmeras, do OBS ao transmitir por RTMP e da maioria dos arquivos MP4.
H.264 e MP4 são coisas diferentes
É uma confusão comum. MP4, MOV e MKV são contêineres: o arquivo que junta vídeo, áudio e legendas. H.264 é o codec que comprime a faixa de vídeo lá dentro. Um MP4 comum traz vídeo em H.264 e áudio em AAC, mas também pode trazer H.265 ou AV1. É por isso que um MP4 às vezes abre num aparelho e não abre em outro: a extensão é a mesma, o codec muda.
H.264, H.265 e AV1
|H.264 (AVC)
|H.265 (HEVC)
|AV1
|Compatibilidade
|Praticamente universal
|Irregular nos navegadores
|Navegadores e aparelhos recentes
|Bitrate para a mesma qualidade
|Referência
|Até a metade
|Cerca de 40% menor
|Licença
|Patentes licenciadas
|Vários grupos de patentes
|Livre de royalties
|Custo de codificação
|Baixo
|Médio
|Alto
Quando o vídeo precisa abrir em qualquer lugar, H.264 continua sendo a aposta segura. Os codecs mais novos entram ao lado dele como opção mais eficiente.
Perfis e bitrate
O H.264 define perfis, que são conjuntos de ferramentas de compressão. Para vídeo web e streaming, o padrão é o High Profile; Baseline e Main só fazem sentido em aparelhos muito antigos. O outro ajuste que importa é o bitrate. Valores de referência para vídeo com movimento moderado:
Esporte e jogos pedem mais bitrate. Uma aula com slides pede bem menos. Para o seu caso, use a calculadora de bitrate.
Leia mais
- UIT-T — Recomendação H.264: a especificação oficial do padrão.
- Codec: o que é um codec e qual a diferença para um contêiner.
- Comprimir vídeo online — reduza o bitrate de um arquivo e baixe o MP4, direto no navegador.
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