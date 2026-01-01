H.264 (AVC) O codec de vídeo mais compatível que existe. Comprime menos que os codecs mais novos e, em troca, roda em praticamente qualquer navegador, celular e smart TV. Por isso continua sendo a base do vídeo na web. Copiar link

H.264, também chamado de AVC, é o codec de vídeo mais usado: qualquer aparelho atual reproduz. H.265 e AV1 comprimem mais, e o H.264 segue como o formato seguro para gravar, subir e entregar vídeo.

O que é H.264?

H.264 é um padrão de compressão de vídeo publicado em 2003 pela UIT e pela ISO. Também aparece como AVC (Advanced Video Coding) ou MPEG-4 Parte 10. Ele reduz o tamanho do vídeo eliminando a informação que se repete de um quadro para o outro e dentro de cada quadro. Uma aula que ocuparia centenas de gigabytes sem compressão cabe em poucos.

O que tornou o H.264 dominante foi o suporte. Quase todo processador de celular, computador e TV decodifica H.264 em hardware, gastando pouca bateria. Por isso ele é o formato padrão das câmeras, do OBS ao transmitir por RTMP e da maioria dos arquivos MP4.

H.264 e MP4 são coisas diferentes

É uma confusão comum. MP4, MOV e MKV são contêineres: o arquivo que junta vídeo, áudio e legendas. H.264 é o codec que comprime a faixa de vídeo lá dentro. Um MP4 comum traz vídeo em H.264 e áudio em AAC, mas também pode trazer H.265 ou AV1. É por isso que um MP4 às vezes abre num aparelho e não abre em outro: a extensão é a mesma, o codec muda.

H.264, H.265 e AV1

H.264 (AVC) H.265 (HEVC) AV1 Compatibilidade Praticamente universal Irregular nos navegadores Navegadores e aparelhos recentes Bitrate para a mesma qualidade Referência Até a metade Cerca de 40% menor Licença Patentes licenciadas Vários grupos de patentes Livre de royalties Custo de codificação Baixo Médio Alto

Quando o vídeo precisa abrir em qualquer lugar, H.264 continua sendo a aposta segura. Os codecs mais novos entram ao lado dele como opção mais eficiente.

Perfis e bitrate

O H.264 define perfis, que são conjuntos de ferramentas de compressão. Para vídeo web e streaming, o padrão é o High Profile; Baseline e Main só fazem sentido em aparelhos muito antigos. O outro ajuste que importa é o bitrate. Valores de referência para vídeo com movimento moderado:

Resolução Bitrate de referência em H.264 480p 1–2 Mbps 720p 2,5–4 Mbps 1080p 5–8 Mbps

Esporte e jogos pedem mais bitrate. Uma aula com slides pede bem menos. Para o seu caso, use a calculadora de bitrate.

Suba um arquivo e esqueça as versões Um MP4 com H.264 é a opção mais segura para subir no Kinescope. A plataforma faz a transcodificação para uma escada de qualidades de bitrate adaptativo e entrega pela CDN própria, então cada espectador recebe a qualidade que a conexão dele aguenta. Ver a hospedagem de vídeo

Leia mais

UIT-T — Recomendação H.264: a especificação oficial do padrão.

Codec: o que é um codec e qual a diferença para um contêiner.

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