RTMP O protocolo que leva o sinal da sua live do codificador até a plataforma. Nasceu com o Flash, sobreviveu ao Flash e hoje é a língua comum de OBS, vMix, Zoom e quase todo equipamento de transmissão. Copiar link

RTMP (Real-Time Messaging Protocol) transporta o sinal ao vivo do codificador até a plataforma de streaming. Hoje ele serve para a ingestão: o público assiste à live por HLS. As alternativas são o RTMPS, criptografado, e o SRT, mais estável em redes instáveis.

O que é RTMP?

RTMP é um protocolo criado pela Macromedia, depois Adobe, para levar áudio e vídeo em tempo real entre um servidor e o player Flash. O Flash saiu dos navegadores, e o RTMP ficou com outro papel: transportar o sinal da live do local de gravação até a plataforma que processa o vídeo.

Ele funciona sobre TCP, normalmente na porta 1935, e mantém uma conexão aberta pela qual o codificador envia o vídeo sem parar. O trunfo é a compatibilidade: não existe programa de transmissão, app de celular ou codificador de hardware que não fale RTMP.

Onde o RTMP entra numa live

Captura. Câmera, microfone, tela ou uma mesa de corte.

Câmera, microfone, tela ou uma mesa de corte. Codificador. OBS, vMix, Larix, Zoom ou um equipamento de hardware comprime o sinal, normalmente em H.264, com o bitrate que você escolher.

OBS, vMix, Larix, Zoom ou um equipamento de hardware comprime o sinal, normalmente em H.264, com o bitrate que você escolher. Ingestão por RTMP. O sinal vai para a plataforma com a URL do servidor e a chave de stream. É o único trecho em que o RTMP atua.

O sinal vai para a plataforma com a URL do servidor e a chave de stream. É o único trecho em que o RTMP atua. Transcodificação e entrega por HLS. A plataforma transcodifica o sinal em várias qualidades e distribui pela CDN em HLS, o formato que todo navegador e celular reproduz.

URL do servidor e chave de stream

Para transmitir por RTMP, o codificador precisa de dois dados que a plataforma entrega quando você cria o evento:

Dado O que é Formato de exemplo URL do servidor O endereço do servidor de ingestão rtmp://servidor/live Chave de stream O identificador secreto do seu evento Uma sequência longa e única

Quem tem a chave consegue transmitir na sua live. Trate a chave como senha e gere outra se ela aparecer na tela.

RTMP, RTMPS e SRT

RTMP RTMPS SRT Transporte TCP TCP com criptografia TLS UDP com recuperação de pacotes Criptografia Não Sim Sim Em rede instável Sofre: as falhas se acumulam Igual ao RTMP Aguenta melhor a perda de pacotes Compatibilidade Universal Muito ampla Ampla e crescendo

Regra prática: RTMPS para uma conexão estável de escritório ou estúdio; SRT para transmitir do celular, de eventos externos ou de longe.

Transmita para o Kinescope por RTMP, RTMPS ou SRT As lives do Kinescope recebem o sinal por RTMP, RTMPS ou SRT. Funcionam com OBS, vMix, Larix, uma conta paga do Zoom ou codificadores de hardware: o Kinescope gera a URL e a chave de stream automaticamente. Com LL-HLS, a latência fica abaixo de 2 segundos, e a gravação vira vídeo sob demanda quando a live termina. Ver a plataforma de streaming

Leia mais

OBS Studio — Quick Start Guide: o guia oficial para configurar a primeira transmissão.

Live streaming: o caminho completo do sinal, da câmera ao espectador.