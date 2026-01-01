RTMP
O protocolo que leva o sinal da sua live do codificador até a plataforma. Nasceu com o Flash, sobreviveu ao Flash e hoje é a língua comum de OBS, vMix, Zoom e quase todo equipamento de transmissão.
RTMP (Real-Time Messaging Protocol) transporta o sinal ao vivo do codificador até a plataforma de streaming. Hoje ele serve para a ingestão: o público assiste à live por HLS. As alternativas são o RTMPS, criptografado, e o SRT, mais estável em redes instáveis.
O que é RTMP?
RTMP é um protocolo criado pela Macromedia, depois Adobe, para levar áudio e vídeo em tempo real entre um servidor e o player Flash. O Flash saiu dos navegadores, e o RTMP ficou com outro papel: transportar o sinal da live do local de gravação até a plataforma que processa o vídeo.
Ele funciona sobre TCP, normalmente na porta 1935, e mantém uma conexão aberta pela qual o codificador envia o vídeo sem parar. O trunfo é a compatibilidade: não existe programa de transmissão, app de celular ou codificador de hardware que não fale RTMP.
Onde o RTMP entra numa live
- Captura. Câmera, microfone, tela ou uma mesa de corte.
- Codificador. OBS, vMix, Larix, Zoom ou um equipamento de hardware comprime o sinal, normalmente em H.264, com o bitrate que você escolher.
- Ingestão por RTMP. O sinal vai para a plataforma com a URL do servidor e a chave de stream. É o único trecho em que o RTMP atua.
- Transcodificação e entrega por HLS. A plataforma transcodifica o sinal em várias qualidades e distribui pela CDN em HLS, o formato que todo navegador e celular reproduz.
URL do servidor e chave de stream
Para transmitir por RTMP, o codificador precisa de dois dados que a plataforma entrega quando você cria o evento:
|Dado
|O que é
|Formato de exemplo
|URL do servidor
|O endereço do servidor de ingestão
|rtmp://servidor/live
|Chave de stream
|O identificador secreto do seu evento
|Uma sequência longa e única
Quem tem a chave consegue transmitir na sua live. Trate a chave como senha e gere outra se ela aparecer na tela.
RTMP, RTMPS e SRT
|RTMP
|RTMPS
|SRT
|Transporte
|TCP
|TCP com criptografia TLS
|UDP com recuperação de pacotes
|Criptografia
|Não
|Sim
|Sim
|Em rede instável
|Sofre: as falhas se acumulam
|Igual ao RTMP
|Aguenta melhor a perda de pacotes
|Compatibilidade
|Universal
|Muito ampla
|Ampla e crescendo
Regra prática: RTMPS para uma conexão estável de escritório ou estúdio; SRT para transmitir do celular, de eventos externos ou de longe.
Leia mais
- OBS Studio — Quick Start Guide: o guia oficial para configurar a primeira transmissão.
- Live streaming: o caminho completo do sinal, da câmera ao espectador.
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