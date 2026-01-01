AV1
O codec aberto e sem royalties apoiado por Google, Netflix, Amazon e Apple. A mesma imagem com bem menos bitrate que o H.264, em troca de uma codificação mais pesada.
AV1 é um codec de vídeo aberto e livre de royalties. Com a mesma qualidade visual, ocupa cerca de 40% menos que o H.264, o que reduz o tráfego de entrega. O custo é uma codificação mais lenta e a falta de decodificação em hardware nos aparelhos antigos.
O que é AV1?
AV1 (AOMedia Video 1) é um formato de compressão de vídeo publicado em 2018 pela Alliance for Open Media, um consórcio fundado por Google, Netflix, Amazon, Microsoft, Mozilla, Cisco e Intel, ao qual a Apple se juntou depois. O objetivo era claro: um codec tão eficiente quanto os melhores do mercado, sem o pagamento de patentes que encarece o H.264 e, principalmente, o H.265.
Para o streaming, a vantagem é direta. Com menos bitrate para a mesma imagem, cada espectador baixa menos dados, a reprodução aguenta melhor conexões lentas e a conta de entrega cai se você paga por gigabyte.
AV1, H.264 e H.265
|H.264 (AVC)
|H.265 (HEVC)
|AV1
|Ano
|2003
|2013
|2018
|Bitrate para a mesma qualidade
|Referência
|Até a metade
|Cerca de 40% menor
|Licença
|Patentes licenciadas
|Vários grupos de patentes
|Livre de royalties
|Navegadores
|Todos
|Principalmente Safari
|Chrome, Edge, Firefox; Safari com hardware compatível
|Custo de codificação
|Baixo
|Médio
|Alto
A economia do AV1 cresce com a resolução: em 4K a diferença para o H.264 é maior que em 720p.
Vantagens e limitações
- Menos tráfego por espectador. Menos dados para a mesma imagem: menos buffering em redes lentas e menos custo de entrega pela CDN.
- Sem royalties. Qualquer um pode implementar sem pagar licença, e por isso navegadores e grandes serviços adotaram o AV1.
- Codificação pesada. Codificar em AV1 leva mais tempo e processamento que o H.264. No vídeo sob demanda, esse custo é pago uma vez e se dilui em cada visualização.
- Hardware desigual. Aparelhos recentes decodificam em hardware; os antigos precisam de uma versão em H.264 como reserva.
Quando usar AV1
O AV1 rende mais quanto mais um vídeo é assistido: cursos, catálogos de vídeo sob demanda, conteúdo em alta resolução e públicos com internet lenta ou dados móveis caros. Como nem todo aparelho reproduz, o comum é oferecer AV1 junto com H.264 e deixar o player escolher a versão compatível, sem o espectador fazer nada.
Leia mais
- Alliance for Open Media — AV1: a especificação oficial do codec.
- Codec: o que é um codec e como ele se relaciona com o bitrate.
Leia também
SD ou HD: como escolher a resolução para cada vídeo
Escolha entre SD, HD, Full HD e 4K pelo detalhe da imagem, pelo custo de entrega e pela forma como o player adapta cada sessão.Ler →
H.264 (AVC)
O codec de vídeo mais compatível: roda em praticamente qualquer navegador, celular e smart TV. O formato seguro para gravar,…Ler →
HEVC (H.265)
O sucessor do H.264: até metade do bitrate para a mesma qualidade. O iPhone grava nele, e na web só parte dos navegadores…Ler →