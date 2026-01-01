HEVC (H.265)
O sucessor do H.264: a mesma imagem com até metade do bitrate. O seu iPhone grava nele por padrão, e na web só parte dos navegadores consegue reproduzir.
HEVC, ou H.265, é um codec de vídeo de 2013 que precisa de até metade do bitrate do H.264 para a mesma qualidade. É o formato de gravação do iPhone e do Blu-ray 4K. Na web, só parte dos navegadores reproduz, por isso a entrega usa H.264 junto ou troca por AV1.
O que é HEVC?
HEVC (High Efficiency Video Coding) é um padrão de compressão de vídeo publicado em 2013 pela UIT e pelo grupo MPEG da ISO/IEC. Na nomenclatura da UIT ele se chama H.265, e na do MPEG, MPEG-H Parte 2. Nasceu como sucessor do H.264 com um objetivo concreto: manter a qualidade usando bem menos dados.
Ele faz isso com blocos de codificação maiores e mais flexíveis e com previsão melhor entre os quadros. O preço é uma codificação e uma decodificação mais pesadas que as do H.264.
Onde você encontra HEVC
Mesmo sem escolher, é provável que você já trabalhe com arquivos HEVC. O iPhone grava em HEVC por padrão desde o iOS 11, na opção “Alta Eficiência” da câmera. O formato também aparece no Blu-ray 4K, em muitas câmeras e drones e em parte da TV digital em alta resolução.
Por isso um vídeo gravado no celular pode abrir bem no computador de quem gravou e falhar no navegador de um aluno ou de um cliente.
HEVC, H.264 e AV1
|H.264 (AVC)
|HEVC (H.265)
|AV1
|Ano
|2003
|2013
|2018
|Bitrate para a mesma qualidade
|Referência
|Até a metade
|Parecido com HEVC ou menor
|Licença
|Patentes licenciadas
|Vários grupos de patentes
|Livre de royalties
|Navegadores
|Todos
|Safari; Chrome e Edge com hardware compatível; Firefox limitado
|Chrome, Edge, Firefox; Safari com hardware compatível
|Onde domina
|Web e streaming
|iPhone, Blu-ray 4K, câmeras, TV
|Streaming web em grande escala
A economia depende do conteúdo e dos ajustes do codificador, e cresce em 4K e em imagens com muito detalhe.
Por que o HEVC não pegou na web
O H.264 é licenciado por um único grupo de patentes, com condições conhecidas. O HEVC ficou dividido entre vários grupos e detentores independentes, com taxas que se somam. Esse risco jurídico travou os navegadores: Google, Mozilla e Microsoft apostaram num codec sem royalties e fundaram, com outras empresas, a Alliance for Open Media, de onde saiu o AV1.
O resultado: o HEVC é muito usado para gravar e guardar vídeo, e pouco usado para entregar vídeo na web.
Quando usar HEVC
- Para gravar e arquivar. Ocupa até metade do espaço do H.264 com a mesma qualidade: útil no celular, na câmera e no acervo de originais.
- Para entregar no ecossistema Apple. Safari, iPhone, iPad e Apple TV decodificam em hardware.
- Fora do ecossistema Apple, ao lado de outro formato. Se o vídeo é assistido em navegadores de todo tipo, entregue em H.264 ou AV1. Uma plataforma de vídeo resolve isso com a transcodificação.
Leia mais
- UIT-T — Recomendação H.265: a especificação oficial do padrão.
- Codec: o que é um codec e qual a diferença para um contêiner.
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