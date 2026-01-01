HEVC (H.265) O sucessor do H.264: a mesma imagem com até metade do bitrate. O seu iPhone grava nele por padrão, e na web só parte dos navegadores consegue reproduzir. Copiar link

HEVC, ou H.265, é um codec de vídeo de 2013 que precisa de até metade do bitrate do H.264 para a mesma qualidade. É o formato de gravação do iPhone e do Blu-ray 4K. Na web, só parte dos navegadores reproduz, por isso a entrega usa H.264 junto ou troca por AV1.

O que é HEVC?

HEVC (High Efficiency Video Coding) é um padrão de compressão de vídeo publicado em 2013 pela UIT e pelo grupo MPEG da ISO/IEC. Na nomenclatura da UIT ele se chama H.265, e na do MPEG, MPEG-H Parte 2. Nasceu como sucessor do H.264 com um objetivo concreto: manter a qualidade usando bem menos dados.

Ele faz isso com blocos de codificação maiores e mais flexíveis e com previsão melhor entre os quadros. O preço é uma codificação e uma decodificação mais pesadas que as do H.264.

Onde você encontra HEVC

Mesmo sem escolher, é provável que você já trabalhe com arquivos HEVC. O iPhone grava em HEVC por padrão desde o iOS 11, na opção “Alta Eficiência” da câmera. O formato também aparece no Blu-ray 4K, em muitas câmeras e drones e em parte da TV digital em alta resolução.

Por isso um vídeo gravado no celular pode abrir bem no computador de quem gravou e falhar no navegador de um aluno ou de um cliente.

HEVC, H.264 e AV1

H.264 (AVC) HEVC (H.265) AV1 Ano 2003 2013 2018 Bitrate para a mesma qualidade Referência Até a metade Parecido com HEVC ou menor Licença Patentes licenciadas Vários grupos de patentes Livre de royalties Navegadores Todos Safari; Chrome e Edge com hardware compatível; Firefox limitado Chrome, Edge, Firefox; Safari com hardware compatível Onde domina Web e streaming iPhone, Blu-ray 4K, câmeras, TV Streaming web em grande escala

A economia depende do conteúdo e dos ajustes do codificador, e cresce em 4K e em imagens com muito detalhe.

Por que o HEVC não pegou na web

O H.264 é licenciado por um único grupo de patentes, com condições conhecidas. O HEVC ficou dividido entre vários grupos e detentores independentes, com taxas que se somam. Esse risco jurídico travou os navegadores: Google, Mozilla e Microsoft apostaram num codec sem royalties e fundaram, com outras empresas, a Alliance for Open Media, de onde saiu o AV1.

O resultado: o HEVC é muito usado para gravar e guardar vídeo, e pouco usado para entregar vídeo na web.

Quando usar HEVC

Para gravar e arquivar. Ocupa até metade do espaço do H.264 com a mesma qualidade: útil no celular, na câmera e no acervo de originais.

Ocupa até metade do espaço do H.264 com a mesma qualidade: útil no celular, na câmera e no acervo de originais. Para entregar no ecossistema Apple. Safari, iPhone, iPad e Apple TV decodificam em hardware.

Safari, iPhone, iPad e Apple TV decodificam em hardware. Fora do ecossistema Apple, ao lado de outro formato. Se o vídeo é assistido em navegadores de todo tipo, entregue em H.264 ou AV1. Uma plataforma de vídeo resolve isso com a transcodificação.

Você não precisa escolher o codec de entrega Você sobe o arquivo original num formato comum, como MP4 ou MOV, e o Kinescope faz a transcodificação para a escada de qualidades que a CDN própria entrega, com AV1 incluído. O espectador recebe uma versão que o navegador dele reproduz, sem você preparar nada. Ver a hospedagem de vídeo

Leia mais

UIT-T — Recomendação H.265: a especificação oficial do padrão.

Codec: o que é um codec e qual a diferença para um contêiner.