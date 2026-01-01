OTT (over-the-top) Vídeo que chega direto pela internet, sem operadora de cabo, satélite ou IPTV no meio. É o modelo da Netflix e da Globoplay, e também o de qualquer empresa que publica o próprio vídeo com a própria marca. Copiar link

OTT (over-the-top) é a distribuição de vídeo direto pela internet até o espectador, em qualquer aparelho e sem depender de uma operadora. Uma plataforma OTT junta hospedagem, entrega por CDN, player, DRM e controle de acesso.

O que é OTT?

OTT vem do inglês “over-the-top”, “por cima”: o vídeo viaja pela conexão de internet que o espectador já tem, sem passar pela rede de uma operadora de TV. Tanto faz se ele está em casa com fibra, no celular com 4G ou num hotel: basta uma conexão e um navegador, um app ou uma smart TV.

O termo nasceu para separar esses serviços da TV por assinatura tradicional. Hoje cobre das grandes plataformas de séries e esporte até a escola online que vende cursos, o veículo digital que transmite seus programas e a empresa que publica treinamento interno com acesso controlado. Em todos esses casos, quem produz o conteúdo distribui direto.

OTT, TV tradicional e IPTV

Modelo Como o vídeo chega Onde se assiste Quem controla a distribuição TV aberta, cabo, satélite Sinal de transmissão ou rede da operadora TV com sintonizador ou decodificador O canal e a operadora IPTV Rede IP gerenciada pela operadora Decodificador do provedor de fibra A operadora de telecom OTT Internet pública, via CDN Qualquer navegador, celular, tablet ou smart TV O dono do conteúdo

A diferença principal para o IPTV: a OTT não depende da rede de um provedor específico, então o público possível é qualquer pessoa com conexão.

As peças de uma plataforma OTT

Uma plataforma OTT é uma cadeia de serviços. Se uma peça falha, o espectador percebe:

Hospedagem e transcodificação. Cada vídeo é guardado e transcodificado em várias qualidades para o bitrate adaptativo, e assim roda liso em qualquer conexão.

Cada vídeo é guardado e transcodificado em várias qualidades para o bitrate adaptativo, e assim roda liso em qualquer conexão. Entrega por CDN. Uma rede de servidores perto do espectador absorve os picos de audiência, como numa estreia ou numa partida ao vivo.

Uma rede de servidores perto do espectador absorve os picos de audiência, como numa estreia ou numa partida ao vivo. Player e apps. O player web e, se for o caso, os apps de celular ou smart TV, com a sua marca e sem anúncios de terceiros.

O player web e, se for o caso, os apps de celular ou smart TV, com a sua marca e sem anúncios de terceiros. Proteção. DRM para que o conteúdo pago não seja copiado, e controle de acesso para decidir quem assiste e de onde.

DRM para que o conteúdo pago não seja copiado, e controle de acesso para decidir quem assiste e de onde. Monetização e analytics. Assinaturas, pagamentos ou anúncios, e os dados do que é assistido, por quanto tempo e onde o público abandona.

Modelos de negócio: SVOD, AVOD e TVOD

Modelo Como o espectador paga Exemplo típico SVOD (assinatura) Mensalidade pelo catálogo inteiro Plataformas de séries, escolas com área de membros AVOD (publicidade) Grátis, em troca de ver anúncios Canais gratuitos bancados por publicidade TVOD (transacional) Pagamento por título: aluguel ou compra Estreias de filme, cursos avulsos, eventos pagos

Muitos serviços combinam modelos: um catálogo por assinatura e eventos avulsos, gravados ou ao vivo, cobrados à parte.

Montar a própria OTT ou usar uma infraestrutura?

Construir cada peça do zero (transcodificação, CDN, DRM com licenças de vários sistemas, player) é caro e lento, e quase nunca é o que diferencia o seu projeto. O comum é apoiar a parte técnica numa infraestrutura de vídeo e dedicar o esforço ao catálogo, à experiência e ao modelo de negócio.

Na hora de escolher, olhe três coisas: o DRM cobre Widevine e FairPlay ao mesmo tempo; a entrega aguenta os seus picos de audiência sem custos imprevisíveis por gigabyte; o player não mostra a marca nem os anúncios de outra empresa.

A infraestrutura de vídeo da sua OTT, pronta no Kinescope O Kinescope é uma plataforma de vídeo para mídia e OTT: hospedagem, transcodificação adaptativa, entrega pela CDN própria, player sem anúncios com a sua marca e DRM com Widevine e FairPlay, para vídeo sob demanda e transmissões ao vivo. O seu site ou app é construído por cima, com a API. Ver a solução para mídia

Leia mais

Over-the-top — Wikipédia: visão geral do modelo.

DRM: como a criptografia protege o conteúdo pago de uma OTT.