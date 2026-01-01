OTT (over-the-top)
Vídeo que chega direto pela internet, sem operadora de cabo, satélite ou IPTV no meio. É o modelo da Netflix e da Globoplay, e também o de qualquer empresa que publica o próprio vídeo com a própria marca.
OTT (over-the-top) é a distribuição de vídeo direto pela internet até o espectador, em qualquer aparelho e sem depender de uma operadora. Uma plataforma OTT junta hospedagem, entrega por CDN, player, DRM e controle de acesso.
O que é OTT?
OTT vem do inglês “over-the-top”, “por cima”: o vídeo viaja pela conexão de internet que o espectador já tem, sem passar pela rede de uma operadora de TV. Tanto faz se ele está em casa com fibra, no celular com 4G ou num hotel: basta uma conexão e um navegador, um app ou uma smart TV.
O termo nasceu para separar esses serviços da TV por assinatura tradicional. Hoje cobre das grandes plataformas de séries e esporte até a escola online que vende cursos, o veículo digital que transmite seus programas e a empresa que publica treinamento interno com acesso controlado. Em todos esses casos, quem produz o conteúdo distribui direto.
OTT, TV tradicional e IPTV
|Modelo
|Como o vídeo chega
|Onde se assiste
|Quem controla a distribuição
|TV aberta, cabo, satélite
|Sinal de transmissão ou rede da operadora
|TV com sintonizador ou decodificador
|O canal e a operadora
|IPTV
|Rede IP gerenciada pela operadora
|Decodificador do provedor de fibra
|A operadora de telecom
|OTT
|Internet pública, via CDN
|Qualquer navegador, celular, tablet ou smart TV
|O dono do conteúdo
A diferença principal para o IPTV: a OTT não depende da rede de um provedor específico, então o público possível é qualquer pessoa com conexão.
As peças de uma plataforma OTT
Uma plataforma OTT é uma cadeia de serviços. Se uma peça falha, o espectador percebe:
- Hospedagem e transcodificação. Cada vídeo é guardado e transcodificado em várias qualidades para o bitrate adaptativo, e assim roda liso em qualquer conexão.
- Entrega por CDN. Uma rede de servidores perto do espectador absorve os picos de audiência, como numa estreia ou numa partida ao vivo.
- Player e apps. O player web e, se for o caso, os apps de celular ou smart TV, com a sua marca e sem anúncios de terceiros.
- Proteção. DRM para que o conteúdo pago não seja copiado, e controle de acesso para decidir quem assiste e de onde.
- Monetização e analytics. Assinaturas, pagamentos ou anúncios, e os dados do que é assistido, por quanto tempo e onde o público abandona.
Modelos de negócio: SVOD, AVOD e TVOD
|Modelo
|Como o espectador paga
|Exemplo típico
|SVOD (assinatura)
|Mensalidade pelo catálogo inteiro
|Plataformas de séries, escolas com área de membros
|AVOD (publicidade)
|Grátis, em troca de ver anúncios
|Canais gratuitos bancados por publicidade
|TVOD (transacional)
|Pagamento por título: aluguel ou compra
|Estreias de filme, cursos avulsos, eventos pagos
Muitos serviços combinam modelos: um catálogo por assinatura e eventos avulsos, gravados ou ao vivo, cobrados à parte.
Montar a própria OTT ou usar uma infraestrutura?
Construir cada peça do zero (transcodificação, CDN, DRM com licenças de vários sistemas, player) é caro e lento, e quase nunca é o que diferencia o seu projeto. O comum é apoiar a parte técnica numa infraestrutura de vídeo e dedicar o esforço ao catálogo, à experiência e ao modelo de negócio.
Na hora de escolher, olhe três coisas: o DRM cobre Widevine e FairPlay ao mesmo tempo; a entrega aguenta os seus picos de audiência sem custos imprevisíveis por gigabyte; o player não mostra a marca nem os anúncios de outra empresa.
Leia mais
- Over-the-top — Wikipédia: visão geral do modelo.
- DRM: como a criptografia protege o conteúdo pago de uma OTT.
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