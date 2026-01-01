Widevine
O sistema de DRM do Google. Protege o vídeo no Chrome, Firefox, Edge e Android e, junto com o FairPlay da Apple, cobre quase todos os aparelhos em que se assiste conteúdo pago.
Widevine é o DRM do Google: criptografa o vídeo e entrega a chave só para players autorizados. Ele classifica os aparelhos em níveis de segurança (L1, L3), e o nível decide até que qualidade cada um reproduz. Para os aparelhos da Apple é preciso o FairPlay.
O que é Widevine?
Widevine é uma tecnologia de gestão de direitos digitais que o Google comprou em 2010 e que hoje vem integrada no Chrome, Firefox, Edge, Android, Android TV e em muitas smart TVs. Quando um vídeo é protegido com Widevine, o arquivo que viaja pela internet está criptografado: mesmo que alguém baixe, não consegue reproduzir sem a licença.
É a camada que permite vender curso, transmitir esporte ou publicar série sem o conteúdo parar num grupo de downloads. Marca d’água e controle de acesso continuam úteis, e o Widevine é a única dessas medidas que impede uma cópia de tocar.
Como funciona
- Criptografia do vídeo. A plataforma criptografa cada qualidade do vídeo com uma chave. O que a CDN entrega são segmentos criptografados.
- Pedido de licença. Quando o espectador dá play, o módulo Widevine do navegador ou do aparelho pede uma licença ao servidor de licenças, que confere se aquela pessoa tem permissão.
- Descriptografia protegida. A chave vai para o módulo de descriptografia, nunca para o código da página, e o vídeo é descriptografado quadro a quadro durante a reprodução.
Níveis de segurança: L1, L2 e L3
|Nível
|Onde descriptografa
|Qualidade comum
|Exemplos
|L1
|No hardware seguro do aparelho
|A escada inteira, até HD e 4K
|A maioria dos celulares Android atuais, smart TVs
|L2
|Parcialmente em hardware
|Intermediária
|Pouco comum
|L3
|Em software
|Costuma ficar em 480p ou 540p
|Androids antigos, Chrome de desktop sem suporte em hardware
O nível depende do hardware do espectador e não muda com a codificação. Se um curso protegido aparece em baixa qualidade num notebook específico, quase sempre é um aparelho L3. Veja o efeito no 1080p.
Widevine, FairPlay e PlayReady
|Sistema
|Empresa
|Onde funciona
|Widevine
|Chrome, Firefox, Edge, Android, Android TV
|FairPlay
|Apple
|Safari, iOS, iPadOS, macOS, Apple TV
|PlayReady
|Microsoft
|Edge no Windows, Xbox, algumas smart TVs
Nenhum sistema cobre todos os aparelhos sozinho. Entregar a mesma biblioteca com vários ao mesmo tempo se chama multi-DRM; Widevine e FairPlay juntos cobrem a grande maioria dos aparelhos de consumo.
Leia mais
- Google Widevine: o site oficial do sistema de DRM.
- Multi-DRM: por que um único sistema de DRM não cobre todos os aparelhos.
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