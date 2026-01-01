Widevine O sistema de DRM do Google. Protege o vídeo no Chrome, Firefox, Edge e Android e, junto com o FairPlay da Apple, cobre quase todos os aparelhos em que se assiste conteúdo pago. Copiar link

Widevine é o DRM do Google: criptografa o vídeo e entrega a chave só para players autorizados. Ele classifica os aparelhos em níveis de segurança (L1, L3), e o nível decide até que qualidade cada um reproduz. Para os aparelhos da Apple é preciso o FairPlay.

O que é Widevine?

Widevine é uma tecnologia de gestão de direitos digitais que o Google comprou em 2010 e que hoje vem integrada no Chrome, Firefox, Edge, Android, Android TV e em muitas smart TVs. Quando um vídeo é protegido com Widevine, o arquivo que viaja pela internet está criptografado: mesmo que alguém baixe, não consegue reproduzir sem a licença.

É a camada que permite vender curso, transmitir esporte ou publicar série sem o conteúdo parar num grupo de downloads. Marca d’água e controle de acesso continuam úteis, e o Widevine é a única dessas medidas que impede uma cópia de tocar.

Como funciona

Criptografia do vídeo. A plataforma criptografa cada qualidade do vídeo com uma chave. O que a CDN entrega são segmentos criptografados.

A plataforma criptografa cada qualidade do vídeo com uma chave. O que a CDN entrega são segmentos criptografados. Pedido de licença. Quando o espectador dá play, o módulo Widevine do navegador ou do aparelho pede uma licença ao servidor de licenças, que confere se aquela pessoa tem permissão.

Quando o espectador dá play, o módulo Widevine do navegador ou do aparelho pede uma licença ao servidor de licenças, que confere se aquela pessoa tem permissão. Descriptografia protegida. A chave vai para o módulo de descriptografia, nunca para o código da página, e o vídeo é descriptografado quadro a quadro durante a reprodução.

Níveis de segurança: L1, L2 e L3

Nível Onde descriptografa Qualidade comum Exemplos L1 No hardware seguro do aparelho A escada inteira, até HD e 4K A maioria dos celulares Android atuais, smart TVs L2 Parcialmente em hardware Intermediária Pouco comum L3 Em software Costuma ficar em 480p ou 540p Androids antigos, Chrome de desktop sem suporte em hardware

O nível depende do hardware do espectador e não muda com a codificação. Se um curso protegido aparece em baixa qualidade num notebook específico, quase sempre é um aparelho L3. Veja o efeito no 1080p.

Widevine, FairPlay e PlayReady

Sistema Empresa Onde funciona Widevine Google Chrome, Firefox, Edge, Android, Android TV FairPlay Apple Safari, iOS, iPadOS, macOS, Apple TV PlayReady Microsoft Edge no Windows, Xbox, algumas smart TVs

Nenhum sistema cobre todos os aparelhos sozinho. Entregar a mesma biblioteca com vários ao mesmo tempo se chama multi-DRM; Widevine e FairPlay juntos cobrem a grande maioria dos aparelhos de consumo.

Widevine e FairPlay incluídos a partir de €10/mês No Kinescope, o DRM é um botão por projeto, com Widevine e FairPlay incluídos em todo plano pago a partir de €10/mês. Você não contrata servidor de licenças nem integra vários fornecedores: liga a proteção e o player do Kinescope cuida do resto. Ver a hospedagem com DRM

Leia mais

Google Widevine: o site oficial do sistema de DRM.

Multi-DRM: por que um único sistema de DRM não cobre todos os aparelhos.